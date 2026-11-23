В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Министр социальных дел Эстонии ушла в отставку из-за нарушения закона
Эстонский министр социальных дел Кармен Йоллер объявила о своей отставке, признав незаконное совмещение государственной должности с членством в правлении коммерческой компании.
Йоллер на пленарном заседании парламента заявила об уходе с поста из-за нахождения в руководстве переводческой фирмы Medilingua OU, передает РИА «Новости».
Она пояснила, что последние десять лет предприятие не вело никакой деятельности, однако закон строго запрещает членам правительства входить в правление любых коммерческих структур.
«Министр не имеет права нарушать закон, даже если он не получил от этого никакой выгоды, и никому не был причинен ущерб. Поэтому сегодня я сообщила премьер-министру Кристену Михалу о своем желании уйти в отставку», – заявила Йоллер.
Кармен Йоллер занимала пост министра социальных дел Эстонии с 25 марта 2025 года. До назначения она работала семейным врачом. После ухода из кабмина она планирует продолжить работу в качестве депутата эстонского парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиционные фракции парламента Эстонии инициировали вотум недоверия правительству премьер-министра Кристена Михала.
В сентябре глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку из-за расследования о закупке снарядов.
В прошлом году оппозиция настаивала на отставке Кармен Йоллер после скандала с дорогостоящим мероприятием.