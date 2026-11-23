Tекст: Дарья Григоренко

Йоллер на пленарном заседании парламента заявила об уходе с поста из-за нахождения в руководстве переводческой фирмы Medilingua OU, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что последние десять лет предприятие не вело никакой деятельности, однако закон строго запрещает членам правительства входить в правление любых коммерческих структур.

«Министр не имеет права нарушать закон, даже если он не получил от этого никакой выгоды, и никому не был причинен ущерб. Поэтому сегодня я сообщила премьер-министру Кристену Михалу о своем желании уйти в отставку», – заявила Йоллер.

Кармен Йоллер занимала пост министра социальных дел Эстонии с 25 марта 2025 года. До назначения она работала семейным врачом. После ухода из кабмина она планирует продолжить работу в качестве депутата эстонского парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце оппозиционные фракции парламента Эстонии инициировали вотум недоверия правительству премьер-министра Кристена Михала.

В сентябре глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку из-за расследования о закупке снарядов.

В прошлом году оппозиция настаивала на отставке Кармен Йоллер после скандала с дорогостоящим мероприятием.