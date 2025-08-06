Оппозиция Эстонии потребовала отставки министра из-за «пира во время чумы»

Оппозиция Эстонии потребовала отставки министра Йоллера из-за «пира во время чумы»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лидер оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Кылварт потребовал отставки министра социальных дел Кармен Йоллер на фоне скандала, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi.

Причиной стала организация летних дней Кассы здоровья в замке Таагепера в конце июля, когда для гостей был полностью арендован спа-отель Wagenkull. СМИ сообщили, что стоимость мероприятия могла превысить 100 тыс. евро.

Кылварт заявил: «На фоне острого дефицита бюджета Кассы здоровья ее роскошные летние дни в замке Таагепера выглядят как настоящий пир во время чумы. Минимум, что может сделать министр социальных дел Кармен Йоллер в данной ситуации, это взять на себя политическую ответственность и уйти в отставку».

Оппозиционер считает, что столь гламурное времяпрепровождение никак не отражает реальное состояние эстонской медицины и уровень жизни жителей страны.

Delfi отмечает, что сама Кармен Йоллер признала резонанс ситуации и согласилась, что подобные траты задевают чувство справедливости, однако Кылварт считает ее реакцию неадекватной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Эстонии предложили использовать свою территорию для строительства исправительного учреждения, куда будут помещать иностранцев, осужденных в странах Евросоюза.