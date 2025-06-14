Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

Tекст: Станислав Лещенко

Как и прочие страны Прибалтики, Эстония переживает жестокий демографический кризис. Это затронуло и преступность – местные бандиты уезжают из Эстонии в более богатые страны ЕС. В результате тюрьмы стоят полупустые.

Перед правительством возник вопрос: как поступить с этими зданиями? Распродать их? Чаще всего это просто невыгодно, слишком специфические сооружения, которые никому не нужны. В особенности власти никак не могли решить, что делать с опустевшей тюрьмой в городе Тарту – здание относительно новое, построено в 2000 году.

Глава Минюста Эстонии Лийза-Ли Пакоста увидела в пустующих тюрьмах не только проблему, но и возможности. По мнению Пакосты, ее страна могла бы подзаработать на преступниках-иностранцах.

Еще в прошлом году Эстония начала переговоры с правительствами трех стран, страдающих от переизбытка заключенных – Швеции, Великобритании и Нидерландов. А 4 июня этого года эстонский Минюст направил на согласование в правительство проект соглашения об аренде шведским государством тюрьмы в Тарту. Лийза-Ли Пакоста заявила, что «благодаря очень конструктивным переговорам мы пришли к проекту соглашения, который обеспечит 400 рабочих мест в Тарту и сохранит важные для внутренней безопасности здания тюрьмы». Пакоста пообещала, что «лиц с высоким уровнем риска» в Тарту не повезут.

Договор предусматривает аренду 400 камер, причем 300 из них будут оплачиваться вне зависимости от того, заполнены они или нет. Эстония будет ежегодно получать от Швеции фиксированную плату в размере 30,6 млн евро за доступность этих камер, даже если реальное число прибывших заключенных окажется меньше. Срок действия договора – пять лет с возможностью продления на три года.

Отметим, что в 2024 году бюджет тюремной службы Эстонии составил 81 млн евро, из которых около трети (порядка 25 млн евро) пошли на покрытие расходов на недвижимость. Кстати, аналогичным бизнесом занимается Косово, так что можно сравнить расценки. Согласно ратифицированному в прошлом году соглашению Косово в течение следующих десяти лет примет 300 заключенных из Дании, за что будет ежегодно получать 20 млн евро.

Однако сразу за обнародованием проекта этого соглашения из свежего сообщения шведских властей выяснилось, что Швеция может направить в Тарту осужденных за убийства и сексуальные преступления. То есть тех самых «лиц с высоким уровнем риска. А минюст Эстонии об этом умолчал.

«Это означает, что Пакоста систематически лгала эстонскому народу о намерениях правительства», – заявил председатель оппозиционной фракции «Отечество» в парламенте (Рийгикогу) Эстонии Хелир-Валдор Сеэдер. Он негодует: «Одна только мысль об импорте заключенных в Эстонию и о влиянии, которое это может оказать на имидж нашей страны, вызывает отвращение». Хелир-Валдор Сеэдер подчеркивает, что

«Швеция собирается заполнить арендованные тюремные места преступниками, совершившими самые жестокие преступления против личности».

«Гениальный бизнес-план: застроим всю страну тюрьмами и наконец-то войдем в пятерку самых богатых стран Европы. Достойный этого безумного правительства бизнес», – иронизирует парламентарий от другой оппозиционной силы – Центристской партии –Александр Чаплыгин. По оценке Центристской партии, если за Эстонией со временем закрепится имидж «всеевропейской тюрьмы», то это нанесет разрушительный ущерб репутации государства.

За Пакосту вступился премьер-министр Кристен Михал. «Аренда тюрьмы означает для Тартуского региона сохранение 160 рабочих мест и создание минимум 250 новых. Сотрудники пройдут обучение для работы с новой целевой группой. Это важный вклад в развитие внутренней безопасности», – заявил Михал.

Пакоста в свою очередь уверяет, что в Тарту будут завозить «здоровых взрослых мужчины, которые не радикализированы, не связаны с бандитской преступностью, не нуждаются в особом надзоре и не имеют тяжелых психиатрических заболеваний». Она объяснила, что речь идет о людях, получивших длительные сроки за преступление, совершенное в одиночку: убийство в состоянии аффекта, изнасилование, кража или мошенничество.

Однако специалисты, в том числе представители спецслужб и прокуратуры, смотрят на ситуацию не так радужно. По словам пресс-секретаря Полиции безопасности (КаПо) Марты Туул, в этом учреждении считают, что надежно отфильтровать иностранных заключенных, связанных с экстремизмом и международной организованной преступностью, не получится.

В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) подчеркивают, что реальную биографию преступников из третьих стран трудно знать заранее. «Иногда даже за мелкими правонарушениями скрываются связи с более серьезными преступными структурами», – отметил представитель PPA Рогер Кумм.

С критикой выступил и бывший глава министерств внутренних дел и юстиции Андрес Анвельт. Для начала он подчеркнул, что заработок на размещении иностранных преступников может оказаться много меньше, чем рассчитывают. «Чиновники не учли косвенных расходов, связанных с проверками как самих заключенных, так и их посетителей, которые по закону имеют право к этим людям приезжать», – считает Анвельт. Он задает риторический вопрос: «Если шведы так хорошо проводят проверки безопасности, почему у них такой рост преступности, особенно организованной? Обещание, что сюда не будут допускаться преступники, связанные с терроризмом, экстремизмом и с организованной преступностью, вызывает вопросы».

Госпрокурор Астрид Аси предупредила, что привезенные из Швеции арестанты продолжат совершать преступления и в эстонской тюрьме.

«Никакой отбор этого полностью не исключает. Возникают конфликты с охранниками, ссоры между заключенными, делаются попытки пронести в тюрьму запрещенные вещества. Досудебное производство по таким делам должна будет проводить Эстония. На это потребуются ресурсы как следователей, так и прокуроров – для руководства следствием и, при необходимости, представления обвинения. Нельзя надеяться, что таких дел будет мало, когда речь идет почти о 600 заключенных», – так описала Аси ситуацию. По ее словам, расследование совершенных иностранцами в тюрьме преступлений станет осуществляться за счет безопасности жителей Эстонии. «Нынешних прокуроров недостаточно для дополнительного объема работы», – подчеркнула Аси.

Оппозиция потребовала отставки главы минюста. Претензии не только в завозе иностранных злодеев. Недавно Эстонию потряс скандал, связанный с элитным домом престарелых «Пихлакоду», куда обеспеченные эстонцы за большие деньги сдавали пожилых родственников, страдающих деменцией. Выяснилось, что в этом заведении в течение нескольких лет маньяк-санитар регулярно насиловал старушек, а руководство «Пихлакоду», даже узнав об этом, долгое время не решалось передать насильника полиции, так как опасалось подрыва своей репутации. Министр Пакоста дала понять, что не видит основания для уголовного дела в отношении «Пихлакоду».

Впрочем, собрать достаточное количество голосов для отставки министра оппозиции не удалось. Пакоста осталась на своем посту, а подготовка к ввозу заключенных из Швеции продолжается. Иначе говоря, демографический кризис в Таллине решают крайне своеобразно: за счет завоза иностранных бандитов.