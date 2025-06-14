  • Новость часаРоссия в рамках стамбульских договоренностей вернула четвертую группу военных
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Военный аналитик оценил возможности Ирана ответить на ракетные атаки Израиля
    Военный эксперт заявил о вынужденном приеме Украиной тел своих погибших
    Зюганов не согласился со словами Степашина о присоединении Западной Украины
    В Иране задержали автомобили с дронами-камикадзе разведки «Моссад»
    Появилось видео катапультирования летчицы из сбитого Ираном F-35
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    Прилепин объяснил отказ от российского паспорта покушавшегося на него Пермякова
    Российские военные обманули ВСУ и зашли в Петровское с двух сторон
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как совершаются революции

    14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Отсутствие больших угроз осложняет соседство с Центральной Азией

    Полностью отделить от себя Центральную Азию ментально, видеть в ней «обычную» заграницу, у нас вряд ли получится. А вот постепенно учиться несколько отстраненным, хотя и дружественным, отношениям все равно придется.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Русским дали вспомнить, что они есть

    Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.

    33 комментария
    14 июня 2025, 16:08 • В мире

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Станислав Лещенко

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать.

    Как и прочие страны Прибалтики, Эстония переживает жестокий демографический кризис. Это затронуло и преступность – местные бандиты уезжают из Эстонии в более богатые страны ЕС. В результате тюрьмы стоят полупустые.

    Перед правительством возник вопрос: как поступить с этими зданиями? Распродать их? Чаще всего это просто невыгодно, слишком специфические сооружения, которые никому не нужны. В особенности власти никак не могли решить, что делать с опустевшей тюрьмой в городе Тарту – здание относительно новое, построено в 2000 году.

    Глава Минюста Эстонии Лийза-Ли Пакоста увидела в пустующих тюрьмах не только проблему, но и возможности. По мнению Пакосты, ее страна могла бы подзаработать на преступниках-иностранцах.

    Еще в прошлом году Эстония начала переговоры с правительствами трех стран, страдающих от переизбытка заключенных – Швеции, Великобритании и Нидерландов. А 4 июня этого года эстонский Минюст направил на согласование в правительство проект соглашения об аренде шведским государством тюрьмы в Тарту. Лийза-Ли Пакоста заявила, что «благодаря очень конструктивным переговорам мы пришли к проекту соглашения, который обеспечит 400 рабочих мест в Тарту и сохранит важные для внутренней безопасности здания тюрьмы». Пакоста пообещала, что «лиц с высоким уровнем риска» в Тарту не повезут.

    Договор предусматривает аренду 400 камер, причем 300 из них будут оплачиваться вне зависимости от того, заполнены они или нет. Эстония будет ежегодно получать от Швеции фиксированную плату в размере 30,6 млн евро за доступность этих камер, даже если реальное число прибывших заключенных окажется меньше. Срок действия договора – пять лет с возможностью продления на три года.

    Отметим, что в 2024 году бюджет тюремной службы Эстонии составил 81 млн евро, из которых около трети (порядка 25 млн евро) пошли на покрытие расходов на недвижимость. Кстати, аналогичным бизнесом занимается Косово, так что можно сравнить расценки. Согласно ратифицированному в прошлом году соглашению Косово в течение следующих десяти лет примет 300 заключенных из Дании, за что будет ежегодно получать 20 млн евро.

    Однако сразу за обнародованием проекта этого соглашения из свежего сообщения шведских властей выяснилось, что Швеция может направить в Тарту осужденных за убийства и сексуальные преступления. То есть тех самых «лиц с высоким уровнем риска. А минюст Эстонии об этом умолчал.

    «Это означает, что Пакоста систематически лгала эстонскому народу о намерениях правительства», – заявил председатель оппозиционной фракции «Отечество» в парламенте (Рийгикогу) Эстонии Хелир-Валдор Сеэдер. Он негодует: «Одна только мысль об импорте заключенных в Эстонию и о влиянии, которое это может оказать на имидж нашей страны, вызывает отвращение». Хелир-Валдор Сеэдер подчеркивает, что

    «Швеция собирается заполнить арендованные тюремные места преступниками, совершившими самые жестокие преступления против личности».

    «Гениальный бизнес-план: застроим всю страну тюрьмами и наконец-то войдем в пятерку самых богатых стран Европы. Достойный этого безумного правительства бизнес», – иронизирует парламентарий от другой оппозиционной силы – Центристской партии –Александр Чаплыгин. По оценке Центристской партии, если за Эстонией со временем закрепится имидж «всеевропейской тюрьмы», то это нанесет разрушительный ущерб репутации государства.

    За Пакосту вступился премьер-министр Кристен Михал. «Аренда тюрьмы означает для Тартуского региона сохранение 160 рабочих мест и создание минимум 250 новых. Сотрудники пройдут обучение для работы с новой целевой группой. Это важный вклад в развитие внутренней безопасности», – заявил Михал.

    Пакоста в свою очередь уверяет, что в Тарту будут завозить «здоровых взрослых мужчины, которые не радикализированы, не связаны с бандитской преступностью, не нуждаются в особом надзоре и не имеют тяжелых психиатрических заболеваний». Она объяснила, что речь идет о людях, получивших длительные сроки за преступление, совершенное в одиночку: убийство в состоянии аффекта, изнасилование, кража или мошенничество.

    Однако специалисты, в том числе представители спецслужб и прокуратуры, смотрят на ситуацию не так радужно. По словам пресс-секретаря Полиции безопасности (КаПо) Марты Туул, в этом учреждении считают, что надежно отфильтровать иностранных заключенных, связанных с экстремизмом и международной организованной преступностью, не получится.

    В Департаменте полиции и погранохраны (PPA) подчеркивают, что реальную биографию преступников из третьих стран трудно знать заранее. «Иногда даже за мелкими правонарушениями скрываются связи с более серьезными преступными структурами», – отметил представитель PPA Рогер Кумм.

    С критикой выступил и бывший глава министерств внутренних дел и юстиции Андрес Анвельт. Для начала он подчеркнул, что заработок на размещении иностранных преступников может оказаться много меньше, чем рассчитывают. «Чиновники не учли косвенных расходов, связанных с проверками как самих заключенных, так и их посетителей, которые по закону имеют право к этим людям приезжать», – считает Анвельт. Он задает риторический вопрос: «Если шведы так хорошо проводят проверки безопасности, почему у них такой рост преступности, особенно организованной? Обещание, что сюда не будут допускаться преступники, связанные с терроризмом, экстремизмом и с организованной преступностью, вызывает вопросы».

    Госпрокурор Астрид Аси предупредила, что привезенные из Швеции арестанты продолжат совершать преступления и в эстонской тюрьме.

    «Никакой отбор этого полностью не исключает. Возникают конфликты с охранниками, ссоры между заключенными, делаются попытки пронести в тюрьму запрещенные вещества. Досудебное производство по таким делам должна будет проводить Эстония. На это потребуются ресурсы как следователей, так и прокуроров – для руководства следствием и, при необходимости, представления обвинения. Нельзя надеяться, что таких дел будет мало, когда речь идет почти о 600 заключенных», – так описала Аси ситуацию. По ее словам, расследование совершенных иностранцами в тюрьме преступлений станет осуществляться за счет безопасности жителей Эстонии. «Нынешних прокуроров недостаточно для дополнительного объема работы», – подчеркнула Аси.

    Оппозиция потребовала отставки главы минюста. Претензии не только в завозе иностранных злодеев. Недавно Эстонию потряс скандал, связанный с элитным домом престарелых «Пихлакоду», куда обеспеченные эстонцы за большие деньги сдавали пожилых родственников, страдающих деменцией. Выяснилось, что в этом заведении в течение нескольких лет маньяк-санитар регулярно насиловал старушек, а руководство «Пихлакоду», даже узнав об этом, долгое время не решалось передать насильника полиции, так как опасалось подрыва своей репутации. Министр Пакоста дала понять, что не видит основания для уголовного дела в отношении «Пихлакоду».

    Впрочем, собрать достаточное количество голосов для отставки министра оппозиции не удалось. Пакоста осталась на своем посту, а подготовка к ввозу заключенных из Швеции продолжается. Иначе говоря, демографический кризис в Таллине решают крайне своеобразно: за счет завоза иностранных бандитов.

    Главное
    FT: Трамп использовал ядерные переговоры с Ираном как уловку
    Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения мужчины подростками из-за внешнего вида
    Зеленский испугался снижения помощи Украине из-за конфликта Израиля и Ирана
    Названа необходимая зарплата для получения максимальной пенсии в России
    Жена Запашного показала защитные бомбоубежища в израильских квартирах
    Ученые раскрыли необычный трюк с ногой для быстрого засыпания
    Приятель принца Уильяма миллиардер Санджай Капур проглотил пчелу и умер

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    • Германия ждет нападения России на Эстонию

      Глава германской разведки Бруно Каль заявил, что рано или поздно Россия направит «зеленых человечков» в Эстонию под предлогом защиты русскоязычных, в реальности желая проверить боеспособность НАТО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации