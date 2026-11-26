Tекст: Валерия Городецкая

«Иными словами, отрабатывается прямой путь к ядерной войне с Россией. К ней же нас приближают факты прямого вовлечения отдельных стран НАТО в террористические атаки на российские гражданские суда в Балтийском море», – цитирует РИА «Новости» заявление Полянского на закрытом заседании постоянного совета ОБСЕ.

Дипломат добавил, что целью учений альянса у границ Калининградской области является ее захват. По его словам, для этого прорабатываются сухопутные, воздушные и морские варианты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду руководитель делегации России на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила о риске вооруженного конфликта ядерных держав из-за активности НАТО вблизи российских границ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона провокатором за призыв отправить войска альянса на Украину.

Во вторник Россия приступила к строительству двух новых железнодорожных паромов для сообщения Ленинградской и Калининградской областей.