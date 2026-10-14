Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы от России странам НАТО
В НАТО заявили об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс в настоящее время не видит непосредственной угрозы нападения со стороны России.
«Мы не считаем, что Россия… рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО. И мы не видим непосредственной угрозы территории альянса», – заявил Рютте на совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии, передает РИА «Новости».
Генсек подчеркнул, что НАТО готово отреагировать в случае обнаружения признаков подготовки нападения. «Если мы увидим сосредоточение сил, мы отреагируем на это», – сказал он.
Рютте добавил, что у альянса есть необходимые оборонные планы для защиты территории государств-членов, отметив, что НАТО является оборонительным объединением. При этом альянс за последние годы увеличил число многонациональных боевых групп на восточном фланге до девяти, включая новую группу в Финляндии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи раскрыл план отражения потенциального нападения России.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала дурдомом доклад альянса о готовности к нападению.