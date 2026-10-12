Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).0 комментариев
Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала над докладом Североатлантического альянса о готовности отразить российское нападение, которого в блоке не ожидают.
Североатлантический альянс подготовил доклад о готовности отразить нападение со стороны России, при этом в самой организации не ожидают подобного развития событий. «Дурдом на выезде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.
В прошлом месяце постпред США при организации призвал не преувеличивать российскую угрозу.
Летом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.