Захарова назвала дурдомом доклад НАТО о готовности к нападению России

Tекст: Дарья Григоренко

Североатлантический альянс подготовил доклад о готовности отразить нападение со стороны России, при этом в самой организации не ожидают подобного развития событий. «Дурдом на выезде», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главком ОВС НАТО в Европе оценил риск нападения России на альянс.

В прошлом месяце постпред США при организации призвал не преувеличивать российскую угрозу.

Летом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой для блока.