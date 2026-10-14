Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
МВД Литвы попросило продлить охрану границы с Россией силами армии
МВД Литвы запросило продление дежурства военных на границе с Россией
Глава МВД Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны страны Робертасу Каунасу с просьбой на две недели продлить участие военнослужащих в охране границы с Калининградской областью.
Срок пребывания литовской армии на границе с Калининградской областью, где она несет службу вместе с пограничниками, предложено увеличить, передает ТАСС.
«Надеюсь, что решение по моей просьбе продлить на две недели, то есть до 1 ноября, присутствие армии на границе будет принято в ближайшее время», – сказал Кателинас.
Привлечение армейских подразделений к охране рубежей литовские власти называют превентивной мерой.
В помощь пограничникам выделено около 100 военнослужащих, которые вошли в состав мобильных патрулей и постов наблюдения. Увеличивать контингент командированных на границу военных пока не планируется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия профинансировала установку антидроновых башен на границе Литвы.
В пятницу жители республики возмутились переброской войск к Калининградской области.
В прошлый четверг литовская армия начала охрану границы с Россией.