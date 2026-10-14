МВД Литвы попросило продлить охрану границы с Россией силами армии

МВД Литвы запросило продление дежурства военных на границе с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Срок пребывания литовской армии на границе с Калининградской областью, где она несет службу вместе с пограничниками, предложено увеличить, передает ТАСС.

«Надеюсь, что решение по моей просьбе продлить на две недели, то есть до 1 ноября, присутствие армии на границе будет принято в ближайшее время», – сказал Кателинас.

Привлечение армейских подразделений к охране рубежей литовские власти называют превентивной мерой.

В помощь пограничникам выделено около 100 военнослужащих, которые вошли в состав мобильных патрулей и постов наблюдения. Увеличивать контингент командированных на границу военных пока не планируется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Еврокомиссия профинансировала установку антидроновых башен на границе Литвы.

В пятницу жители республики возмутились переброской войск к Калининградской области.

В прошлый четверг литовская армия начала охрану границы с Россией.