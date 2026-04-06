Религиовед объяснил недопуск Израилем журналистов к схождению Благодатного огня

Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».0 комментариев
Религиовед Лункин: Израиль может смягчить запрет СМИ наблюдать схождение Благодатного огня
Недопуск журналистов к схождению Благодатного огня в Иерусалиме объясним с точки зрения обеспечения безопасности. Медиа-составляющая церемонии не должна пострадать. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.
«Судя по всему, запрет представителям СМИ присутствовать на схождении Благодатного огня касается в первую очередь иностранцев. Думаю, эти ограничения идут в «пакете» с ранее озвученным недопуском паломников и туристов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее отсекает себя от критики за то, что подверг опасности иностранные делегации в случае потенциальной атаки», – объяснил религиовед Роман Лункин.
«Я трактую этот запрет, как менее спорный, чем скандальный недопуск латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисты Пиццабаллы и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня. Нынешнее ограничение можно рассматривать и как предупреждение Тель-Авива о повышенной опасности массовых мероприятий всем, кто захочет посетить прилегающие к святыне кварталы», – пояснил собеседник.
«При этом, думаю, медиа-составляющая церемонии схождения Благодатного огня не очень пострадает. Часть присутствующих около Кувуклии священников смогут выполнять роль СМИ – в составе делегаций явно будут присутствовать сотрудники служб протокола различных епархий. Впрочем, не исключено, что в течение нынешней недели Тель-Авив немного смягчит запрет для журналистов в случае повышенного давления на Нетаньяху», – поделился мнением эксперт.
Ранее стало известно, что представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу – 11 апреля. Причина состоит в ограничениях в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Израиля.
Ранее израильские правоохранители по согласованию с христианскими конфессиями 30 марта приняли решение, что пасхальные мероприятия в Иерусалиме, включая церемонию схождения Благодатного огня, пройдут в ограниченном формате, без паломников и туристов из-за ситуации с безопасностью.
Святыни в Иерусалиме более месяца остаются закрытыми для верующих из-за ракетных обстрелов. Общественных убежищ в Старом городе нет. Осколки уже неоднократно падали в считаных метрах от храма Гроба Господня, Стены плача и мечети Аль-Акса.
Ранее Роман Лункин объяснял газете ВЗГЛЯД, что Биньямин Нетаньяху закрывал католическим священникам доступ к храму Гроба Господня, поскольку считает их своими идеологическими оппонентами из-за позиций в контексте палестино-израильского конфликта.