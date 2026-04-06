Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня

Tекст: Дмитрий Зубарев

Церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме 11 апреля пройдет без присутствия журналистов, передает РИА «Новости». В полиции Израиля объяснили это решение введением дополнительных мер безопасности из-за риска обстрелов.

Ранее, 30 марта, израильские правоохранители совместно с представителями христианских конфессий приняли решение ограничить формат всех пасхальных мероприятий в Иерусалиме. В этом году на церемонию схождения Благодатного огня не будут допущены ни паломники, ни сотрудники СМИ.

«В этом году полиция не занимается аккредитацией журналистов. СМИ не смогут попасть на церемонию», – заявил представитель полиции Израиля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Израиля сообщила, церемония схождения Благодатного огня 11 апреля пройдет в ограниченном формате и без доступа паломников к святыням Старого города.

Инцидент с недопуском латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня в Пальмовое воскресенье произошел на фоне уже действовавших пасхальных ограничений.

В 2025 году израильские силовики усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня и ограничили доступ паломников и транспорта в Старый город.