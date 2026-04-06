Абсолютизировать трезвость не стоит точно так же, как романтизировать пьянство. В здоровом обществе должно находиться место и время для алкоголя. Разумеется, правильного, качественного и желательно российского.0 комментариев
Полиция Израиля запретила журналистам посещать схождение Благодатного огня
Представители СМИ не смогут присутствовать на церемонии схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Великую субботу – 11 апреля – в силу ограничений в сфере безопасности, которые были введены из-за угрозы обстрелов, сообщили в полиции Израиля.
Ранее, 30 марта, израильские правоохранители совместно с представителями христианских конфессий приняли решение ограничить формат всех пасхальных мероприятий в Иерусалиме. В этом году на церемонию схождения Благодатного огня не будут допущены ни паломники, ни сотрудники СМИ.
«В этом году полиция не занимается аккредитацией журналистов. СМИ не смогут попасть на церемонию», – заявил представитель полиции Израиля.
В 2025 году израильские силовики усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня и ограничили доступ паломников и транспорта в Старый город.
Инцидент с недопуском латинского патриарха Иерусалима в храм Гроба Господня в Пальмовое воскресенье произошел на фоне уже действовавших пасхальных ограничений.
В 2025 году израильские силовики усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня и ограничили доступ паломников и транспорта в Старый город.