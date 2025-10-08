ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России

Tекст: Денис Тельманов

Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком действия продолжат функционировать в России, передает ТАСС. Ожидать резких изменений или отключения таких карт не стоит, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума «Финополис-2025».

Бакина подчеркнула: «Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты».

Также она добавила, что постепенный вывод карт ушедших международных платежных систем из оборота начался в 2022 году. Работа в этом направлении продолжается в тесном взаимодействии с банками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

Министерство внутренних дел России предупреждает граждан о фишинговых рассылках, замаскированных под официальные сообщения от банков о восстановлении карт Visa и Mastercard.