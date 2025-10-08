  • Новость часаПутин прибыл в Таджикистан
    Супруги Тихановские надоели Литве
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Фадеев назвал фетву о доставке свинины и алкоголя противоречащей Конституции
    Юшков объяснил намерение ЕК использовать «стену дронов» для слежки за танкерами
    Москва: Усилиями европейцев мощный импульс Анкориджа оказался исчерпан
    Госдума денонсировала соглашение России с США по утилизации плутония
    Захарова пообещала жесткие меры России за передачу активов Киеву
    Трамп потребовал отправить в тюрьму мэра Чикаго и губернатора штата
    Бюро Нацсобрания Франции отклонило запрос об импичменте Макрону
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    22 комментария
    8 октября 2025, 18:38 • Новости дня

    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России

    ЦБ заявил о продолжении работы истекших карт Visa и MasterCard в России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Карты международных платежных систем с истекшим сроком действия не будут отключены, что позволит гражданам продолжить ими пользоваться без резких изменений.

    Карты Visa и MasterCard с истекшим сроком действия продолжат функционировать в России, передает ТАСС. Ожидать резких изменений или отключения таких карт не стоит, сообщила глава департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина на полях форума «Финополис-2025».

    Бакина подчеркнула: «Все карты работают. Как международные платежные системы ушли, мы сделали все, чтобы они работали и наши люди ничего не почувствовали. Мы нашли решение, чтобы карты не блокировались, никаких резких шагов, которые доставят неудобство гражданам, мы делать не будем. Мы находимся у диалоге с банками, как предпринять правильные шаги, чтобы все вопросы безопасности были закрыты».

    Также она добавила, что постепенный вывод карт ушедших международных платежных систем из оборота начался в 2022 году. Работа в этом направлении продолжается в тесном взаимодействии с банками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сертификаты безопасности международных платежных систем во всех чипах карт Visa и Mastercard перестали действовать с 1 января 2025 года. Банк России прорабатывает сроки, после которых российские банки прекратят обслуживание карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

    Министерство внутренних дел России предупреждает граждан о фишинговых рассылках, замаскированных под официальные сообщения от банков о восстановлении карт Visa и Mastercard.

    8 октября 2025, 00:13 • Новости дня
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли
    В Росавиации пояснили слова Ядрова о пессимистичном сценарии для отрасли
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Слова главы Росавиации Дмитрия Ядрова о пессимистичном сценарии для российских авиакомпаний, которые к 2030 году могут лишиться более 330 самолетов, пояснили с перечнем мер по недопущению этого.

    «Для недопущения пессимистичного сценария выбытия до 2030 года из парка российских эксплуатантов 339 самолетов Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», – сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ведомства Артем  Кореняко.

    Среди мер названы продление ресурсов самолетов, в первую очередь Ан-24/26 и Як-40, увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100, формирование необходимой нормативной базы, формирование дополнительных компетенций по работе с воздушными судами импортного производства сертифицированными Росавиацией российскими центрами по техобслуживанию и ремонту авиатехники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростеху разработать предложения по финансовой модели производства самолетов и вертолетов, чтобы сделать закупку импортозамещенных машин более выгодной для авиакомпаний.

    Доклад руководителя Росавиации на заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике по теме обеспечения безопасности авиаперевозок в России содержал данные о том, что к 2030 году российские авиакомпании могут лишиться 339 самолетов и 200 вертолетов, включая 230 отечественных и 109 иностранных лайнеров.

    Комментарии (18)
    8 октября 2025, 05:28 • Новости дня
    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
    Мадуро подписал декрет о вступлении в силу стратегического договора с Россией
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро утвердил Договор о стратегическом партнерстве с Россией, подписанный в мае российским лидером Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

    По словам российского посла, Николас Мадуро подписал соответствующий декрет в присутствии ведущих телеканалов страны 7 октября.

    «Я был приглашен к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в торжественной обстановке в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве», – сказал посол ТАСС.

    Мадуро приурочил подписание декрета ко дню рождения Владимира Путина, а также попросил передать поздравления российскому лидеру. Президент Венесуэлы заверил, что страна намерена выступать в авангарде формирования справедливого и многополярного миропорядка.

    Мелик-Багдасаров уточнил, что после подписания декрета венесуэльской стороной завершены все внутренние процедуры для вступления российско-венесуэльского договора в силу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро 7 мая 2025 года провели переговоры в Кремле. Главами государств был подписан Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Аналогичные соглашения у России действуют только с Ираном и КНДР.

    В сентябре парламент Венесуэлы единогласно одобрил стратегическое соглашение с Россией.

    Комментарии (2)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 04:02 • Новости дня
    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах неработающих за ОМС

    В Петербурге поддержали предложение Матвиенко о взносах за ОМС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Комитета финансов администрации города Санкт-Петербурга Светлана Енилина поддержали предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что неработающие трудоспособные россияне могут оплачивать взносы за обязательное медицинское страхование.

    «Мы полностью поддерживаем предложенную инициативу. Суммарно на три года в проекте бюджета города на страхование неработающего населения предусмотрено 200 млрд рублей, в 2026 году 63 млрд, в том числе 20,5 млрд рублей – на страхование неработающих граждан трудоспособного возраста. Принятие законодательного решения на федеральном уровне может существенно снизить нагрузку на бюджет субъектов Российской Федерации», – приводит ее слова портал 78.ru

    Енилина также отметила, что подобная мера восстановит социальную справедливость.

    До этого, 6 октября, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила поразмышлять над возможностью неработающего трудоспособного населения платить взносы за обязательное медстрахование.

    «Работодатели за работников в среднем по стране платят медстрах 45 тыс. рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тыс. неработающих в Москве, они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тыс. и заплатить эту среднюю страховку?» – приводит РИА «Новости» слова Матвиенко в ходе парламентских слушаний «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, передача полномочий страховых компаний территориальным фондам ОМС, согласно законопроекту, предусматривает отдельные механизмы для защиты прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, сообщили в Минздраве.

    Мэр Москвы Сергей Собянин подверг критике равные условия обязательного медицинского страхования для неработающих и работающих граждан.

    Комментарии (23)
    8 октября 2025, 01:40 • Новости дня
    QR-код с Госуслуг разрешили использовать вместо паспорта в магазинах

    Tекст: Ирма Каплан

    Цифровой QR-код, полученный на Госуслугах, можно использовать для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, для идентификации личности при посещении музеев или на почте в России, сказано в документах МВД России.

    Сгенерированный на портале «Госуслуги» QR-код можно использовать в качестве альтернативы бумажному паспорту гражданина России в некоторых ситуациях.

    Например, QR-код можно предъявлять вместо паспорта при покупке алкогольной, табачной или никотинсодержащей продукции для подтверждения возраста, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

    Также QR-код может служить подтверждением личности при посещении музеев или зрелищных мероприятий, где существуют возрастные ограничения. При оформлении доступа на территории организаций с пропускным режимом, за исключением государственных органов и иных режимных объектов.

    Кроме того, QR-код допустим к использованию на почте для установления личности гражданина России при получении почтовых услуг.

    В МВД уточнили, что QR-код не заменяет паспорт, а лишь является альтернативой физическому документу в указанных случаях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, граждане могут поставить прочерк вместо подписи в паспорте только при физической невозможности расписаться, что подтверждено разъяснениями миграционного управления МВД.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 03:18 • Новости дня
    Центробанк обновил список системно значимых банков России

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральный банк России (ЦБ РФ) утвердил обновленный список системно значимых кредитных организаций, на долю которых приходится около 80% совокупных активов российского банковского сектора.

    «Банк России в соответствии с Указанием от 13.04.2021 № 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» утвердил перечень системно значимых кредитных организаций», – сообщает пресс-служба регулятора перед перечнем.

    В списке 12 банков, среди которых Совкомбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Т-Банк, Райффайзенбанк, Банк ГПБ, ЮниКредит Банк, ВТБ, Московский кредитный банк, «ДОМ.РФ», ПСБ, Россельхозбанк.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, кредитные организации в России за ближайшие 10-15 лет полностью трансформируются в цифровые экосистемы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на XXII Международном банковском форуме. Глава ЦБ РФ также сообщила, что экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:35 • Новости дня
    Захарова сделала предположение о теме обещанного Макроном заявления

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, какой может быть тема заявления, которое анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон в свете кризиса власти и не только.

    «Российский «теневой флот» доконал?» – задалась риторическим вопросом дипломат в Telegram-канале.

    Перед этим Захарова привела цитату зарубежных СМИ о том, что Макрон намерен выступить с заявлением в среду вечером.

    Как пишет Figaro, несмотря на охватившую кулуары власти дрожь, у президента есть право роспуска Национального собрания (нижняя палата парламента) после серии консультаций с председателями обеих палат и премьер-министром.

    «Это дискуссии, направленные на поиск точек равновесия», – заявил газете  источник, знакомый с ходом дискуссий.

    Тогда как Эммануэль Макрон официально надеется на минимальное соглашение между политическими силами для обеспечения подобия стабильности после краха правительства Себастьена Лекорню. При этом, пишет газета, угроза роспуска парламента не была так близка, хотя некоторые думаю, что Макрон объявит даты парламентских выборов.

    При этом ирония реплики Захаровой в том, что, несмотря на глубокий кризис власти во Франции, ее глава заботится о другом. Первого октября французские военные захватили находящийся в международных водах нефтяной танкер, который шел под флагом Бенина, и арестовали двух человек: капитана и его помощника.

    Франция заявила, что «подозрительный корабль» якобы относился к «теневому флоту» России, который «помогает стране обходить наложенные на нее санкции». Французские власти 3 октября отпустили танкер Boracay.

    Президент России Владимир Путин во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал ситуацию с задержанием танкера французскими властями пиратством.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 02:50 • Новости дня
    Песков объяснил меры России в ответ на враждебность США и ЕС

    Песков: указ об ускоренной приватизации госимущества принят из-за санкций ЕС

    Tекст: Ирма Каплан

    Москва готова защищать свои интересы всеми юридическими способами из-за попыток отобрать российские авуары и активы на Западе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что Россия будет использовать все возможные юридические инструменты для защиты своих прав и интересов в случае незаконного отбора ее активов и авуаров, передает ТАСС.

    «Разумеется, если планы по незаконному отбору активов, авуаров России начнут реализовываться, конечно же, Российская Федерация будет защищать свои интересы, будет использовать весь возможный юридический инструментарий. Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто осуществлял незаконные действия, был их инициатором, принимал решения и так далее», – сказал он на брифинге.

    Указ президента России Владимира Путина по ускоренной приватизации активов и возможной продаже имущества, оставленного западными компаниями также стал  реакцией на враждебное окружение России и экономические действия ряда европейских стран и США.

    По словам Пескова, Россия принимает решения, которые считает необходимыми для защиты своих интересов на фоне санкций и давления Запада.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась изымать российские активы без письменных гарантий разделения финансовых рисков со стороны всех стран ЕС.

    Страны G7 дали кредит Украине на 25,5 млрд долларов за 2025 год из доходов от замороженных российских активов.

    Российский МИД резко осудил инициативу Еврокомиссии по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских средств, назвав это воровством.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 05:50 • Новости дня
    Военный эксперт оценил перспективы применения ракет Tomahawk Киевом

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные ранее уже имели опыт эффективной нейтрализации ракет, схожих по характеристикам с «Томагавками», заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные уже сталкивались с подобными боеприпасами в Сирии и имеют практический опыт их уничтожения. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что, вероятнее всего, речь идет об устаревших модификациях ракет, эффективность которых крайне низка против современных российских систем ПВО.

    Марочко отметил, что начало применения «Томагавков» Киевом станет новым этапом конфликта из-за серьезной дальности их полета, достигающей до 1,5 тыс. км, а также разных типов боевых частей, включая возможность ядерной.

    «То есть для наших систем ПВО и нашим операторам будет видно только маркер, а вот начинку мы, естественно, сразу определить не сможем. <…> Но нам есть чем ответить, я не сомневаюсь», – сказал Марочко.

    Он добавил, что предыдущий опыт противодействия подобным ракетам значительно повысил уверенность российских военных в способности отражать подобные угрозы.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что он почти принял решение о поставках крылатых ракет Tomahawk на Украину, но хотел бы понять, как Киев их будет использовать.

    Президент России Владимир Путин отметил, что применение Киевом ракет Tomahawk может нанести ущерб отношениям России и США. При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что возможная передача Украине ракет Tomahawk выглядит как путь к неограниченной ракетной войне против России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 01:53 • Новости дня
    Котяков заявил о самых длительных новогодних каникулах в 2026 году

    Tекст: Ирма Каплан

    Выходные в связи с новогодними праздниками с 2025-го на 2026 год будут самыми длительными за последние годы и продлятся 12 дней, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

    «Новогодние выходные в этом году и правда будут самыми долгими за очень многие годы. Мне кажется, длиннее, чем 12 дней, отдыха зимой не было. Мы традиционно в последние годы пытаемся сделать 31 декабря выходным днем с помощью переноса выходных дней», – поделился он с ТАСС.

    Кроме того, Котяков отметил, что из-за нехватки специалистов в разных отраслях переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен на общенациональном уровне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, московские профсоюзы поддержали инициативу о расширении отпуска до 35 дней. В сентябре Минтруд выразил готовность рассмотреть предложение о продлении оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней после его официального внесения в правительство.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:37 • Новости дня
    В Москве в НЦ «Россия» вручили первую Всероссийскую премию в области научной фантастики

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве в Национальном центре «Россия» прошла церемония награждения победителей первой Всероссийской премии за достижения в отечественной научной фантастике с призовым фондом 4 млн рублей.

    Церемония вручения первой Всероссийской премии в области научной фантастики состоялась в рамках симпозиума «Создавая будущее» в Национальном центре «Россия». Общий призовой фонд составил четыре млн рублей, которые распределили между четырьмя лауреатами в различных номинациях.

    «Сегодня – настоящий праздник, потому что это первая Всероссийская премия научной фантастики. Ее учреждение – очень востребованный и правильный шаг. Во-первых, это возрождает интерес к жанру. Во-вторых, и у России, и у Советского Союза потрясающие традиции в научной фантастике. Но главное – это позволит создать систему поддержки молодых авторов, а также сделать так, чтобы новые произведения узнали своего читателя и послужили новым толчком для научных и технических прорывов», – сказал заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Жарич.

    Премию в номинации «Художественное произведение» получил Роман Афанасьев за книгу «Звездный пилот». В номинации «Визуальный образ» наградили Дарью Конопатовову за проект «Старгейзер 256». В номинации «Перевод» победу одержала Татьяна Черезова за перевод книги Рэя Нэйлара «Гора в море». В категории «Издательский проект» отмечено Евразийское Книжное Агентство за цикл космической НФ для старшеклассников.

    Победители получили специальные статуэтки, символизирующие дерзновение и гармонию, а также денежные призы.

    Как отметил помощник президента России Владимир Мединский, научная фантастика сегодня перестала быть новомодным современным фэнтези и  развлечением.

    «Это действительно очень хорошая и очень нужная и полезная литература, которая выполняет важную социальную функцию и позволяет заглянуть за горизонт», – подчеркнул он.

    Премия призвана возродить интерес к жанру и поддержать новых авторов, а также поощрить создание произведений, способствующих научному и техническому развитию. В 2025 году к участию будут допущены произведения, опубликованные за прошедший период.

    Напомним, 7 октября в Национальном центре «Россия» открылся II Международный симпозиум «Создавая будущее». Он проводится по поручению президента России Владимира Путина и организован при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства науки и высшего образования и Министерства культуры. Мероприятие объединит экспертов и участников из 85 стран и всех регионов России.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 04:30 • Новости дня
    Терапевт Тен рассказала о полезном для костной ткани женщин сухофрукте

    Tекст: Ирма Каплан

    В постменопаузе женщинам необходим витамин К и фенольные соединения, которые способствуют замедлению потери костной массы, все это есть в черносливе, рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

    Как показывают исследования, регулярное употребление чернослива может замедлять потерю костной массы у женщин в постменопаузе благодаря содержанию витамина К и фенольных соединений, рассказала она в беседе с РИА «Новости».

    Она предупредила, что чрезмерное употребление чернослива способно вызвать диарею и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.

    При этом в сушеном виде слива становится концентрированным источником фруктозы, поэтому порции должны быть умеренными, особенно для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, добавила Тен.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, недостаток железа приводит к усталости, одышке, бледности кожи и ухудшает течение инфекций, особенно если вовремя не обратить внимания на рацион, поэтому нутрициолог Шураева назвала способы компенсировать дефицит железа.

    При этом тыква, свекла и капуста считаются самыми полезными осенними овощами для укрепления здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Устинова.


    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 04:16 • Новости дня
    Силовики рассказали о длительном пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском

    Силовики сообщили о долгом пребывании солдат ВСУ без провизии под Купянском

    Tекст: Ирма Каплан

    Группа солдат ВСУ под Купянском длительное время пребывает без еды и воды, о которых безрезультатно просят командование, сообщили в российских силовых структурах.

    «Под Купянском группа солдат противника долгое время остается без еды и воды, люди постоянно и безрезультатно просят доставить им провизию. По данным наших источников, солдаты истощены и обезвожены, при этом их заставляют заходить в город для контратак», – сообщили ТАСС силовики.

    Они добавили, что завести группу невозможно из-за физического состояния солдат. При этом украинское командование отказывается эвакуировать истощенных военнослужащих и направлять им провизию. В подразделении истощенных солдат заверили, что они получат провизию, когда войдут в Купянск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание и заслушал доклад о положении на фронтах.

    Начальник Генштаба Валерий Герасимов проинформировал Путина о взятии под контроль новых районов в Красноармейске и Купянске, а также о зачистке Родинского.

    Комментарии (3)
    8 октября 2025, 00:58 • Новости дня
    Крупный пожар на складе в Екатеринбурге локализовали на площади 900 кв. м
    Крупный пожар на складе в Екатеринбурге локализовали на площади 900 кв. м
    @ Скриншот с видео Telegram-канала «МЧС России»

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 30 специалистов МЧС смогли локализовать крупное возгорание на мебельном складе на улице Фронтовых бригад, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    «Пожар локализован на 900 квадратах. Дополнение: открытое горение ликвидировано», – сказано в посте.

    О пострадавших не сообщается.

    Ранее в среду вечером в спасательные службы Екатеринбурга поступило сообщение о том, что на территории промышленной площадки горит кровля складского здания по улице Фронтовых бригад.


    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:25 • Новости дня
    В Липецке взрывотехники прибыли на место обнаружения обломков БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    На одной из улиц Липецка обнаружили взрывоопасные обломки дрона и вызвали специалистов-взрывотехников, рассказал в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

    «На улице Буденного в Липецке обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА. На месте работают специалисты-взрывотехники и экстренные службы. Для обеспечения безопасности поручил мэру города провести эвакуацию части жителей, организовав их размещение в ПВР, – сказано в посте.

    Губернатор Артамонов призвал жителей Липецкой области сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ночью система ПВО отразила атаку 30 беспилотников в районе промзоны Дзержинска Нижегородской области, обломки повредили здания и автомобили, но промышленные объекты не пострадали.

    Комментарии (0)
    7 октября 2025, 22:13 • Новости дня
    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова с рабочим визитом в Таджикистан

    Минобороны сообщило о прибытии Белоусова в Таджикистан

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Таджикистан с рабочим визитом, в ходе которого посетит объекты военной инфраструктуры на территории страны, сообщило Минобороны.

    «Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Душанбе (Республика Таджикистан) с рабочим визитом. Андрей Белоусов посетит объекты военной инфраструктуры Минобороны России, находящиеся на территории Таджикистана», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    В Минобороны указали на то, что визит предусматривает серию переговоров с военно-политическим Таджикистана.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин с 8 по 10 октября совершит государственный визит в Таджикистан, где проведет переговоры с президентом Эмомали Рахмоном и лидерами ряда других стран.

    Комментарии (0)
    Рябков заявил о подготовке инфраструктуры США к ядерным испытаниям
    В Дагестане опровергли слухи о гибели шеф-редактора канала «Спас»
    Лукьянов объяснил слова Рябкова об исчерпании импульса саммита на Аляске
    Россия предложила провести учения ВМС четырех стран на Каспии в 2026 году
    Суд Петербурга назначил заседание по делу музыканта Гребенщикова
    В Петербурге застрелен известный архитектор Супоницкий
    У певца Покровского обнаружили коттедж с бомбоубежищем

    Евросоюз грозит санкциями криптовалюте А7А5, которая привязана к рублю один к одному. Эта новая валюта дает возможность проводить экспортно-импортные операции вне традиционной банковской инфраструктуры, минуя SWIFT, доллар и финансовые санкции. США уже пытались своими санкциями ударить по новому способу торговли, однако потерпели поражение. Получится ли у ЕС нанести удар? Подробности

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс? Подробности

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переживает очень нервную рабочую неделю: Европарламент рассматривает в отношении нее сразу два вотума недоверия. Почему ее позиции пошатнулись, при чем тут ее обвинения в адрес России и от кого на самом деле зависит то, продолжит ли фон дер Ляйен занимать свой высокий пост? Подробности

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

