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    Срок эксплуатации современных энергоблоков российского производства составляет 60 лет, а при продлении сроков эксплуатации – до 100 лет. И как минимум в течение этого периода энергетические связи между странами прерваться не могут.

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    Все очевидцы мероприятия отметили по-настоящему качественную организацию, но жаловались на недостаток билетов, которые разбирали почти мгновенно. Станет ли фиджитал-спорт чем-то большим или со временем сникнет – покажет только время.

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    Декабристское наследие со времен Сенатской площади лежит в нашей истории, никем не тронутое. Герои 1812 года были и остались единственными революционерами, которые пришли в русскую историю с состраданием к родине в сердце.

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    8 марта 2024, 09:18 • Новости дня

    Путин помиловал 52 осужденные женщины

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в пятницу, 8 марта, подписал указ о помиловании 52 осужденные женщины, сообщили в Кремле.

    «При принятии решения о помиловании глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего, помилованы женщины, имеющие несовершеннолетних детей, беременные женщины, а также женщины, родственники которых участвуют в специальной военной операции», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

    7 марта 2024, 13:07 • Новости дня
    Путин поздравил военных летчиц в Краснодаре с 8 Марта

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища отметил, что 8 Марта – это очень добрый весенний праздник.

    «Разумеется, в преддверии 8 Марта хочу вас всех поздравить с наступающим праздником. Хороший весенний праздник, очень добрый», – сказал глава государства, открывая встречу, передает ТАСС.

    «Я желаю вам успехов по службе и семейного счастья. Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером, целенаправленно действуете, идете к своей цели», – добавил Путин, обращаясь к выпускницам.

    Глава государства отметил, что российские женщины достойно несут службу Родине в зоне специальной военной операции.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Беседа проходит в преддверии 8 Марта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова.

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    7 марта 2024, 13:23 • Новости дня
    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М

    Путина отговаривали от полета на Ту-160М

    Путин рассказал, как его отговаривали от полета на Ту-160М
    @ Пресс-служба Кремля/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что его полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

    «Последний полет – он и не планировался, потому что министр [обороны Сергей Шойгу] говорит: «Нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину». Промышленность говорит: «А мы еще не сдали», – передает ТАСС слова главы государства.

    «Но когда мы пришли на предприятие и осмотрели, командир корабля мне сказал: «Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе», – поделился президент и добавил, что график протокольных мероприятий позволил ему совершить полет лишь на следующий день. «Вот с ним сели и полетали», – добавил Путин.

    Глава государства напомнил, как в 2005 году принимал участие в полете на предыдущей модели ракетоносца. «Это восторг, – рассказал Путин. – Незаметный переход на сверхзвук, даже не слышно этого «щелчка» (при преодолении звукового барьера – прим. ВЗГЛЯД)».

    Президент похвалил обновленный самолет: «Авионика, все новое». Он напомнил, что модернизация была проведена по инициативе министра обороны, несмотря на возражения с различных сторон. «Фактически создали новую машину. Такой машины нет в мире, – подчеркнул Путин. – Таким образом мы поддержали нашу триаду ядерную».

    Напомним, Путин в феврале совершил полет на Ту-160М. Самолет стартовал на взлетной полосе Казанского авиационного завода им. Горбунова. Глава государства провел в небе 30 минут, еще 45 минут заняла предполетная подготовка. После приземления Путин назвал Ту-160М надежным новым самолетом.


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    7 марта 2024, 12:50 • Новости дня
    Путин протестировал авиатренажер в Краснодарском высшем военном авиационном училище
    Путин протестировал авиатренажер в Краснодарском высшем военном авиационном училище
    @ t.me/zarubinreporter

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.

    Путин сел в кабину тренажера вместе с девушкой-летчицей.

    «Прокатимся?» – в шутку спросил президент.

    В преддверии 8 Марта глава государства пообщается с девушками, которые учатся в учебном заведении. Курсантов-девушек принимают в училище с 2017 года, передает ТАСС.

    Училище ведет свою историю с августа 1938 года, за годы работы выпустило более 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них более 18 тыс. летчиков. Среди выпускников – пять дважды Героев Советского Союза, 137 Героев Советского Союза, 38 Героев Вьетнама, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя.

    Также среди выпускников девять Героев Российской Федерации. Шестеро награждены за результаты в СВО.

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    7 марта 2024, 14:05 • Новости дня
    Путин восхитился упорством разбившей палатку у летного училища курсантки

    Президент Путин с восхищением вспомнил упорство разбившей палатку у летного училища курсантки

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища с восхищением вспомнил историю о будущей курсантке, разбившей у ворот палатку.

    По его словам, глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал ему о том, как осуществлялся первый набор в училище, когда у одной из будущих курсанток поступить не получилось, после чего она разбила у ворот училища палатку, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что такое отношение к жизни и будущей профессии многого стоит.

    «Уверен, что с таким настроем у вас все получится», – отметил он.

    Также президент указал, что женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и это не случайно, так как кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией.

    «Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются», – заметил Путин.

    Ранее президент отметил, что женщины могут успешно работать в любой профессии, но морская авиация связана с особыми рисками, поэтому в этой сфере девушек лучше поберечь.

    Напомним, Путин посещает Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова, где он лично опробовал авиатренажер.

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    8 марта 2024, 00:11 • Новости дня
    Путин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться

    Владимир Путин поздравил женщин России с 8 марта

    Путин: Российскими женщинами невозможно не восхищаться
    @ Пресс-служба президента России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем.

    «Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться», – сказал президент в официальном обращении, которое опубликовано на сайте Кремля.

    «Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всём, что для вас важно», – добавил Путин.

    Он напомнил, что 8 марта в каждом доме, в каждой семье «звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам».

    Путин отметил, что женщины способны «преображать мир» своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но прежде всего благодаря «величайшему дару, которым наделила вас природа, – это рождение детей».

    «Материнство – потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», – подчеркнул президент.

    По его словам, семья – это самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала и каких бы высот в ней ни достигала.

    Путин напомнил, что 2024 год в России объявлен Годом семьи, суть которой, в первую очередь, – продолжение жизни.

    «Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций», – указал президент.

    Он подчеркнул, что власти страны будут делать все возможное, чтобы «семьи с детьми – в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы – чувствовали заботу и помощь государства».

    Отдельно президент поздравил женщин, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, ждут своих родных героев, помогают им «на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтёрских структурах».

    «Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда – на нашей стороне», – отметил Путин.

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    7 марта 2024, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал о трагических ошибках подготовки летчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Пересаживание пилотов на другой тип самолета иногда приводило к трагедиям, при подготовке необходимо наличие тренажеров для всех типов, заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

    Во время встречи с летчицами Путин говорил о необходимости наличия тренажеров для всех типов самолетов и поручил министру обороны России Сергею Шойгу решить этот вопрос, заложить это в гособоронзаказ, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, что важно, это действительно имеет значение. Потому что на одном типе самолета педали двигаются одним образом, а на других типах самолетов – по-другому. И эта мелочь может иметь значение при пилотировании. Это действительно важно. К сожалению, у нас были и ошибки, которые приводили к трагедиям, когда экипажи пересаживались с одного типа, похожего, самолета на другой, похожий, а там немножко по-другому работают агрегаты», – рассказал президент.

    «Вы имеете в виду Як-40, Як-42?» – уточнил Шойгу. Путин ответил утвердительно.

    Ранее Путин посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. Героя Советского Союза А. К. Серова. Работу одного из авиатренажеров глава государства протестировал лично.

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    7 марта 2024, 13:29 • Новости дня
    Путин признался, что почти не пьет алкоголь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища заявил, что почти не употребляет спиртные напитки.

    Курсантки спросили главу государства о секретах крепкого здоровья, передает ТАСС.

    «Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», – ответил президент.

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    7 марта 2024, 15:00 • Новости дня
    Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России

    Депутат Матвейчев: Участники Всемирного фестиваля молодежи увидели настоящую Россию

    Депутат Госдумы: Всемирный фестиваль молодежи развеял мифы Запада о России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Всемирный фестиваль молодежи стал не просто площадкой для обмена опытом. Молодые люди со всего мира собственными глазами увидели красивую, дружелюбную и развивающуюся Россию. Конечно, это развеяло все западные мифы о нашей стране, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. В среду состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Итоги мероприятия вместе с участниками подвел Владимир Путин.

    «Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стал огромным успехом России. В мероприятии приняли участие 20 тыс. человек из 190 стран мира. Это невероятное событие! Конечно, гости в восхищении как от самого мероприятия, так и от нашей страны» – отметил Олег Матвейчев, зампредседателя думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи.

    Он объяснил успех ВФМ несколькими факторами. «Во-первых, это сами участники. К нам приехали молодые люди, которые не просто интересуются Россией, но и поддерживают нашу страну. Более того, им близки и понятны наши ценности. Когда Владимир Путин в своей речи говорил, что это наш фундамент, ему аплодировал весь зал. Наш президент – один из самых популярных мировых политиков, и его идеи созвучны настроениям молодежи из разных стран», – подчеркнул собеседник.

    При этом ВФМ можно назвать победой России в информационной войне с Западом, добавил депутат. «Участники фестиваля смогли увидеть настоящую Россию, а не ту – якобы нищую, необразованную, жестокую, – которую описывают в западной прессе. Молодые люди побывали красивом Сочи, познакомились с дружелюбными россиянами и оценили наше гостеприимство. Конечно, это развеяло все мифы, которые создаются западной пропагандой», – акцентировал Матвейчев.

    «Во-вторых, ВФМ стал площадкой, в рамках которой участники делились опытом. Владимир Путин верит, что созидательная энергия молодых людей способствует становлению справедливого мироустройства, – добавил собеседник. – Конечно, гости мероприятия не могли не заметить то, какое внимание российское руководство уделяет молодежи. Причем происходит это вопреки всем внешним вызовам. Ни одна другая страна не реализует столько программ поддержки молодых людей».

    Матвейчев также указал, что гости ВФМ в преддверии 8 Марта поздравили женщин. Но самым трогательным эпизодом церемонии закрытия, по его мнению, стала акция «Бессмертный полк». «Она показывает связь поколений. Если западный дискурс направлен преимущественно на конфликт поколений, то мы уважаем родовую связь. Заметьте, на Западе нет отчеств, там в приоритете разделение отцов и детей. У нас иначе. Для России важна семья, причем это не только папа, мама и ребенок, но еще и бабушки, дедушки. Мы стремимся не создавать конфликты между поколениями, а налаживать связи, чтить и помнить своих предков», – заключил парламентарий.  


    Накануне на федеральной территории «Сириус» прошла торжественная церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи. В мероприятии принял участие Владимир Путин. Он отметил, что когда организаторы фестиваля предложили всем желающим приехать в Россию, то ставили перед собой достаточно простые задачи. «Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, и партнеров для будущих ваших проектов», – сказал президент.

    Он также подчеркнул, что участники фестиваля создали настоящий «город молодежи мира». «Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – подчеркнул Путин, поинтересовавшись при этом, как участникам фестиваля удалось это сделать. «Как, если вы такие разные? Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», – приводит его слова Кремль. Глава государства также подчеркнул, что Россия всегда будет открыта для участников фестиваля и их благородных начинаний.

    Основные мероприятия ВФМ проходили с 1 марта. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.

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    7 марта 2024, 13:26 • Новости дня
    Путин метафорой про водопад описал свой рабочий график
    Путин метафорой про водопад описал свой рабочий график
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища сравнил свой рабочий график с водопадом, который «льет бесконечно».

    «Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда сравниваю это, знаете, с водопадом. Как стоишь под водопадом и – бжжж – льет бесконечно», – приводит его слова ТАСС.

    Путин добавил, что даже когда остается с близкими, старается делать вид, что «все нормально, мы отдыхаем». «Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие, и я должен понять, что произошло, и, если потребуется, на это отреагировать», – рассказал о своем типичном дне российский лидер.

    Также Путин отметил, что его недавний полет на модернизированном стратегическом ракетоносце Ту-160М не был запланированным.

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    7 марта 2024, 17:45 • Новости дня
    Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру

    Политолог Федорова: Россия всегда была одной из наиболее прогрессивных стран в вопросах о правах женщин

    Политолог: Девушки в России способны строить любую карьеру
    @ kremlin.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент ценит стремление россиянок к самореализации. По его мнению, перед женщинами не должно стоять выбора между карьерой и семьей. Поэтому государство поддерживает девушек в их начинаниях и ценит вклад прекрасного пола в развитие России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков.

    «Встреча Владимира Путина с выпускницами авиационного училища летчиков стала крайне важным событием. Проведенная в преддверии 8 Марта, она несет в себе большое количество смыслов. В первую очередь, личная беседа главы государства с представительницами столь сложной профессии позволяет говорить нам о роли женщины в современной России», – сказала Анна Федорова, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований.

    «Девушки в нашей стране способны выбирать и строить любую карьеру. Все зависит от личных предпочтений и способностей конкретного человека. Мы не испытываем предрассудков по отношению к представительницам прекрасного пола, ставших пилотами, программистами или политиками. Наоборот, их стремления всегда поощряются как обществом, так и государством», – отмечает эксперт.

    «Сам президент относится к девушкам с глубоким уважением. Наш лидер уверен, что они не должны стоять перед выбором между семьей, карьерой или учебой. В этом плане Россия во все времена была крайне прогрессивным государством, которое всегда шло навстречу женщинам и способствовало их саморазвитию», – подчеркивает собеседница.

    «Кроме того, встреча еще раз обозначила важность патриотизма. Любить свою Родину и защищать ее – долг каждого гражданина нашей страны. Отмечу, что Владимир Путин в беседе с выпускницами училища в очередной раз продемонстрировал себя в качестве харизматичного, открытого и уверенного в себе лидера», – указывает она.

    «Он не боится откровенности, всегда старается честно и искренне ответить на задаваемые вопросы. Общество это ценит. Россиянам приятно осознавать, что ими руководит хороший человек, способный поддержать разговор с любым человеком, вне зависимости от его статуса», – резюмирует Федорова.

    Ранее Владимир Путин в преддверии 8 Марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Перед началом беседы глава государства совместно с министром обороны Сергеем Шойгу, полномочным представителем президента в ЮФО Владимиром Устиновым и губернатором края Вениамином Кондратьевым осмотрел учебно-тренировочный комплекс.

    «Женщины в профессии показывают результаты по очень многим направлениям, и неслучайно, потому что кроме общей хорошей подготовки для женщин свойственно тщательное отношение к проработке всех мелочей, связанных с профессией. Девушки демонстрируют очень ответственное отношение к делу, которое им поручено, которым они занимаются. И в целом это даёт возможность добиваться хороших результатов», – сказал Путин во время встречи.

    Глава государства подчеркнул, что в настоящий момент в зоне СВО находятся молодые девушки, исполняющие целый ряд ответственных задач. Кроме того, в беседе с выпускницами президент затронул и детали своей личной жизни.

    «Моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Иногда сравниваю это с водопадом: стоишь под водопадом – льет бесконечно. Даже тогда, когда я нахожусь рядом со своими близкими, я стараюсь не подавать вида и, наоборот, делаю такой вид, что все нормально, мы отдыхаем», – рассказал он.

    «Но я знаю, что через пять минут мне должен позвонить такой-то, через десять минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то событие и я должен понять, что произошло, и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то», – уточнил глава государства. По окончании встречи он подарил выпускницам цветы и поздравил их с наступающим праздником.

    Напомним, Путин прилетел в Краснодар в четверг. За время визита он также успел посетить новый Дворец самбо.

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    7 марта 2024, 12:24 • Новости дня
    Путин прилетел в Краснодар

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин прибыл в Краснодар. Глава государства планирует посетить Краснодарское высшее военное авиационное училище.

    За годы своего существования учебное заведение подготовило больше 27 тыс. высококлассных авиационных специалистов, из них свыше 18 тыс. летчиков. С сентября 2017 года училище приступило к обучению курсантов-девушек, передает ТАСС.

    Также Путин приедет во Дворец самбо, который достроен и готовится к открытию. Традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.

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    7 марта 2024, 13:43 • Новости дня
    Путин дал советы для сохранения здоровья

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища заявил, что для поддержания здоровья ему помогают занятия спортом и закалка.

    «Очень хорошая процедура (вам, как офицерам, это важно) – это закаливание. Правда! Горячий, холодный душ или контрастные ванны», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что это наиболее эффективное средство для закаливания. Президент отметил, что в юном возрасте, когда он жил в Ленинграде, выходил во двор зимой и обтирался снегом.

    «Пацаном был еще», – сказал президент.

    «Я к тому, что если есть желание, всегда можно найти возможность добиваться нужного результата. А забота о своем здоровье – это важное дело. И имеет не только личное, но и государственное измерение», – отметил глава государства.

    Также для поддержания здоровья президент занимается спортом.

    Путин пожелал девушкам сохранить все лучшие качества. «Я желаю вам быть здоровыми, красивыми и успешными», – заключил он.

    Также в ходе беседы с девушками президент заявил, что почти не употребляет спиртные напитки.

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    7 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин считает, что Олимпийские игры без россиян многое теряют

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин считает, что крупные международные спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют россияне.

    В новом Дворце самбо в Краснодаре глава государства пообщался со спортсменами, передает ТАСС. Одна из участниц беседы заметила, что «без участия России на Олимпийских играх – это не Олимпийские игры, чемпионат мира, чемпионат Европы – это местечковые соревнования», поскольку российские атлеты – «лучшие в мире».

    «Так и есть. Полностью согласен», – подтвердил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Дворец самбо в Краснодаре, который уже построен и готовится к открытию.

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    7 марта 2024, 16:18 • Новости дня
    Путин оценил развитие Краснодарского края

    Путин: Краснодарский край развивается в хорошем темпе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ситуация в Краснодарском крае стабильная, регион развивается в хорошем темпе, а безработица ниже, чем в целом по стране, сказал президент России Владимир Путин на встрече с губернатором края Вениамином Кондратьевым.

    «В целом у вас все стабильно, знаю. Край развивается, показатели хорошие – практически все основные показатели, в хорошем темпе развиваетесь. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас еще ниже, чем в среднем по стране», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Я смотрю, у вас по инвестициям очень хорошие показатели», – добавил президент. Путин обратил внимание на то, что «один из существенных показателей региона – прирост населения». «В этой связи, конечно, возникают наверняка и проблемы, вопросы прежде всего социального характера. Нужно подумать об увеличении бригад скорой помощи. Детские сады, школы – количество мест должно увеличиваться», – указал глава государства.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Позже глава государства посетил новый Дворец самбо в Краснодаре. Кроме того, традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.

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    7 марта 2024, 16:33 • Новости дня
    Путин заявил, что российская экономика адаптировалась к санкциям

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что российская экономика оказалась устойчивой, несмотря на все введенные санкции, и смогла адаптироваться к ограничениям, об этом он заявил во время встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

    Глава Кубани обратил внимание, что поручения Путина и принятые правительством РФ меры позволили обеспечить устойчивость экономики, в том числе и краевой. «Экономика показала адаптированность к вызовам, трудностям и устойчивость. И это очень важно», – приводит слова губернатора ТАСС.

    Путин с его оценкой согласился. «Это точно», – сказал президент.

    Напомним, Путин прилетел в четверг в Краснодар, где встретился с военными летчицами. Позже глава государства посетил новый Дворец самбо в Краснодаре. Кроме того, традиционно во время региональных поездок президент проводит и встречу с губернатором: обсуждает социально-экономическую ситуацию, обращает внимание на проблемы и ставит задачи на перспективу.

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