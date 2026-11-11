Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
В Южной Корее 57 человек пострадали при таране автобусом 32 автомобилей
В Южной Корее пассажирский автобус врезался в 32 автомобиля на светофоре
В южнокорейском городе Соннам пассажирский автобус на светофоре последовательно столкнулся с десятками транспортных средств, в результате чего травмы получили 57 человек.
Авария произошла в районе Пундан в утренний час пик. Городской автобус, за рулем которого находился 60-летний водитель, последовательно столкнулся с четырьмя автобусами, грузовиком и 27 легковыми автомобилями, после чего врезался в центральное ограждение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap.
В результате происшествия тяжелые травмы получили девять человек, в том числе сам водитель автобуса, еще 48 отделались легкими повреждениями, сообщает телеканал YTN. Жизни пострадавших ничто не угрожает, однако их число может увеличиться из-за большого количества пассажиров в салонах в момент аварии.
Проверка на месте не выявила признаков алкогольного опьянения у предполагаемого виновника ДТП, полиция проверяет версию употребления лекарственных препаратов. Водитель утверждает, что у автобуса отказали тормоза.
Для устранения последствий задействовали 18 единиц техники и 45 сотрудников экстренных служб. В настоящее время поврежденные транспортные средства убраны с проезжей части, движение восстановлено.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Урале пять человек пострадали в ДТП с двумя рейсовыми автобусами.
Также грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Карелии.
Кроме того, маршрутный автобус наехал на пятерых пешеходов в Кызыле.