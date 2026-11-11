Суд на Камчатке оправдал обвиняемого в смертельном избиении соседа

Присяжные на Камчатке оправдали мужчину по делу о смертельном избиении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Суд признал невиновным 36-летнего горожанина, который обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений соседу и его приятелю, передает ТАСС.

По данным следствия, в апреле 2026 года подсудимый выключил свет в шумной квартире соседа, после чего зашел внутрь и несколько раз ударил кулаком по голове приятеля хозяина, а на следующий день избил самого соседа. Пострадавший приятель обратился в больницу спустя продолжительное время и через месяц скончался.

Подсудимый не признал вину. Присяжные сочли доказательства следствия неубедительными и оправдали мужчину в связи с непричастностью к преступлению. «Коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт, на основании которого подсудимый объявлен оправданным», – сообщили в пресс-службе суда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Кабардино-Балкарии приговорил мужчину к одному году ограничения свободы за гибель сына на Эльбрусе.

Ранее суд в Курганской области оправдал полицейского по делу о халатности из-за самоубийства задержанного.

Также суд на Камчатке вынес приговор четверым местным жителям по делу о незаконном обороте рыбы.