Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.0 комментариев
Суд на Камчатке оправдал обвиняемого в смертельном избиении соседа
Присяжные на Камчатке оправдали мужчину по делу о смертельном избиении
Петропавловск-Камчатский городской суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор местному жителю по делу о смертельном избиении соседа из-за шума.
Суд признал невиновным 36-летнего горожанина, который обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений соседу и его приятелю, передает ТАСС.
По данным следствия, в апреле 2026 года подсудимый выключил свет в шумной квартире соседа, после чего зашел внутрь и несколько раз ударил кулаком по голове приятеля хозяина, а на следующий день избил самого соседа. Пострадавший приятель обратился в больницу спустя продолжительное время и через месяц скончался.
Подсудимый не признал вину. Присяжные сочли доказательства следствия неубедительными и оправдали мужчину в связи с непричастностью к преступлению. «Коллегией присяжных заседателей вынесен оправдательный вердикт, на основании которого подсудимый объявлен оправданным», – сообщили в пресс-службе суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду суд Кабардино-Балкарии приговорил мужчину к одному году ограничения свободы за гибель сына на Эльбрусе.
Ранее суд в Курганской области оправдал полицейского по делу о халатности из-за самоубийства задержанного.
Также суд на Камчатке вынес приговор четверым местным жителям по делу о незаконном обороте рыбы.