Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

Tекст: Катерина Туманова

«В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

«Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

«Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.