    Названы главные инвесторы в конфронтацию с Россией
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    В Молдавии заявили о потере половины населения страны
    Лавров заявил о доказательстве нацистских взглядов Зеленского
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Британия отказалась передавать США разведданные
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину
    Франция обвинила Россию в причастности к нашествию клопов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Европа вооружается, потому что не может воевать

    Европейским странам необходимо любым способом удержать контингент США на континенте, так как альтернатива – жесточайший внутриполитический кризис, связанный с возвращением к призыву в армии.

    2 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Плов – русское национальное блюдо

    Почему некоторые блюда легко пересекают города и континенты, завоевывая сердца и желудки совершенно непохожих друг на друга народов, а другие так и остаются локальными специалитетами, для поддержания которых национально ориентированным кулинарам приходится предпринимать немалые усилия?

    31 комментарий
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    26 комментариев
    12 ноября 2025, 05:59 • Новости дня

    Foreign Affairs предсказал Украине самую суровую зиму

    Tекст: Катерина Туманова

    Эта зима может стать решающей, так как поврежденная энергосистема Украины уже не в состоянии обеспечить электроэнергией всю страну, даже центр Киева остается без электричества на несколько часов каждый день, отмечает журнал Foreign Affairs.

    «В настоящее время отопление работает, но температура падает, и Украина должна подготовиться к значительным перебоям в работе коммунальных служб в холодные месяцы», – пишет автор статьи Foreign Affairs, старший научный сотрудник британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны Джек Уотлинг.

    Он допускает, что Россия в случае ускорения успехов на фронте сможет взять курс на продавливание своих интересов в 2026 году. Но это не предрешено, так как Украина может объединиться с западными кураторами и надавить на российскую экономику и энергетическую инфраструктуру, считает Уотлинг.

    «Прекращение огня может быть достигнуто к концу следующего года», – полагает он.

    Уотлинг призывает Европу сменить риторическую воинственность на действия с  четкой политикой, чтобы реплики и обещания обернулись реальными действиями.

    «Украина все еще может выиграть время для оказания давления на Россию, чтобы добиться успеха. Но она не может сопротивляться бесконечно», – резюмирует автор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением.

    Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой. В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    11 ноября 2025, 18:50 • Новости дня
    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    Kyiv Post: США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН

    США потребовали убрать упоминание о суверенитете Украины из резолюции ООН
    @ John Nacion/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Соединенные Штаты настаивают на исключении из антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине формулировки о «территориальной целостности», сообщает издание Kyiv Post.

    Как сообщает RT со ссылкой на Kyiv Post, администрация президента США Дональда Трампа добивается исключения ряда формулировок из текста резолюции.

    «Американская сторона настаивает на том, чтобы резолюция была пересмотрена... без отсылок к «территориальной целостности» или «агрессии», – говорится в материале Kyiv Post.

    Украина ежегодно выносит на рассмотрение Третьего комитета Генассамблеи ООН специальную резолюцию, в которой выражается поддержка украинского суверенитета, осуждается вхождение Крыма в состав России и приводится анализ положения с правами человека в новых регионах России.

    В декабре прошлого года этот документ поддержали Соединённые Штаты и еще 77 государств. В текущем году, по данным источников издания, Вашингтон инициирует корректировку текста резолюции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постпред Украины при ООН Андрей Мельник назвал Россию главным противником на международной арене.

    Российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет.

    Комментарии (12)
    11 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена

    Telegraph: Окопная война привела к случаям газовой гангрены среди военных ВСУ

    Telegraph: Военных ВСУ поражает неизлечимая газовая гангрена
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    У солдат ВСУ в условиях окопной войны зафиксировали случаи газовой гангрены, которую вызывает бактериальная инфекция, пишут британские СМИ.

    У военных на Украине в условиях окопной войны участились случаи заражения газовой гангреной. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Telegraph. Заболевание вызывают бактерии рода клостридии, обитающие в почве, которые попадают в организм при ранениях в ходе боевых действий. Наиболее широкое распространение болезнь получила во время Первой и Второй мировых войн.

    «Бактериальная инфекция, со смертельной скоростью разрушающая мышечную ткань, вновь появилась на Украине из-за суровых реалий современной окопной войны», – говорится в статье. По информации британской прессы, использование дронов в конфликте затрудняет своевременную госпитализацию, что является главной проблемой в лечении зараженных.

    Кроме того, размещение медучреждений в подземных помещениях усложняет ситуацию из-за нестерильности и сложностей с доставкой ресурсов. Telegraph отмечает, что в условиях боевых действий практически невозможно взять пробу бактерий и провести операцию по удалению омертвевших тканей, а микроорганизмы могут быть устойчивы к антибиотикам.

    Старший преподаватель микробиологии в Королевском колледже Лондона заявил, что смертность от газовой гангрены без врачебного вмешательства «близка к 100%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас ВСУ испытывают проблемы с численностью, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на ряде участков фронта вообще нет военных.

    Во вторник в Красноармейске российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки на позиции.

    На данный момент украинские военные в Красноармейске и Димитрове пытаются выйти из окружения в гражданской одежде.

    Комментарии (9)
    11 ноября 2025, 20:20 • Видео
    Страхи Зеленского и дело Миндича

    Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31

    Лавров: Британии будет сложно «отмыться» после попытки угнать российский МиГ-31

    Лавров оценил перспективу Британии «отмыться» после попытки угона МиГ-31
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британии будет крайне сложно «отмыться» после разоблачения ее роли в попытке провокации с угоном истребителя МиГ-31 из России, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    Министр отметил, что ФСБ подробно все разоблачила, передает РИА «Новости». «Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого. Хотя их способность быть в положении гуся, вышедшего из-под душа, хорошо известна», – сказал Лавров в интервью российским СМИ.

    Министр указал, что Британия к настоящему моменту лишилась своей империи, экономической и военной мощи, однако стремится это компенсировать. «Компенсируют традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. А есть еще и неприличные способы обозначить то, как они себя ведут», – заключил министр.

    Напомним, ФСБ пресекла попытку угона МиГ-31 с «Кинжалом». Позже ведомство опубликовало аудиозапись инструктажа сотрудником ГУР российского летчика в рамках сорванной операции Киева по угону истребителя.

    Посольство России в Гааге осудило попытку Украины угнать МиГ-31.

    Военный летчик Владимир Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил попытку Украины украсть МиГ-31 с «Кинжалом».

    Комментарии (15)
    11 ноября 2025, 18:35 • Новости дня
    Назван новый главный хаб поставок оружия на Украину

    Марочко: Румыния стала главным хабом поставок оружия на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румыния стала основным звеном в поставках оружия на Украину, используя свою территорию и территорию Молдавии, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Румыния стала одним из основных участников логистической цепочки по поставкам вооружений украинским формированиям. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в эфире телеканала ОТР, который цитирует ТАСС.

    «Данная страна, к сожалению, сейчас является очень активным участником того, что происходит на Украине. Сюда поступает огромнейшее количество боеприпасов, вооружения и техники, и потом через Молдавию они поступают на территорию Украины. То есть не только польский хаб действует, но и Румыния замешана сейчас, к сожалению, в том, что снабжает украинских боевиков, способствует, скажем так, снабжению», – сказал Марочко.

    Он подчеркнул стратегическое значение румынской территории для альянса, отметив наличие там крупных натовских баз и аэродромов. По его словам, эти объекты оказывают существенное влияние на ситуацию в зоне проведения спецоперации.

    По словам эксперта, удары Вооруженных сил России по объектам в Одесской области, включая железнодорожную переправу в Каролино-Бугазе, наносятся по целям, связанным с этими логистическими потоками из Румынии. Марочко резюмировал, что все то, что поступает из Румынии, уничтожается российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы приступили к окружению укрепленных подразделений ВСУ вблизи Николаевки в ДНР.

    После взятия Гнатовки российские силы заблокировали украинских военных в Димитрове.

    Министерство обороны ранее сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    Названа тройка наиболее недружественных России правительств
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Власти Британии, Германии и Франции: именно так выглядит тройка лидеров по уровню недружественности в отношении России. Примечательно, что по данному показателю им удалось оставить далеко позади даже таких западных «ястребов», как США и Польша. Чем вызваны такие результаты? Ответы в первом «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Газета ВЗГЛЯД разработала «Рейтинг недружественных правительств». Его цель – наглядно показать разницу между властями государств, которые сознательно противостоят России, и теми, кто вынужденно оказался «по ту сторону баррикад» из-за сложившихся внешнеполитических обстоятельств. Участниками рейтинга стали государства и территории, включенные в перечень недружественных стран, появившийся еще в 2021 году.

    Первую строчку в таблице заняла Британия с показателем в 75 баллов. Такой итог объясняется санкциями против российских нефтяных компаний, принятыми Лондоном в октябре этого года. Кроме того, страна активно выступает за передачу активов Москвы в пользу Киева и передает ВСУ вооружения.

    Второе место разделили Германия и Франция, чей индекс составил 70 баллов. Оба государства активно предоставляют финансовую помощь Украине и являются членами ЕС, выпустившего в октябре 19-й пакет санкций. На третьей позиции с 65 баллами расположились Нидерланды и Эстония.

    Примечательно, что США заняли лишь четвертое место (55 баллов). Их «соседями» по рейтингу стали Латвия и Чехия. Подобное положение Вашингтона связано с приостановками военной помощи Киеву. Больше всего стран находятся на пятой позиции. Так, по 50 баллов набрали Дания, Италия, Канада, Литва, Польша, Финляндия и Швеция.

    Следом с показателем в 45 очков идут Норвегия и Бельгия, которой удалось улучшить результат за счет позиции по замороженным активам РФ, которые Брюссель не хочет передавать Украине. Седьмое место взяли Греция, Испания и Хорватия (40 баллов), а восьмое – Португалия и Словения (35). Чуть ниже расположились Венгрия и Люксембург, набрав по 30 очков.

    Замыкают первую десятку рейтинга Австрия, Болгария, Ирландия, Мальта, Новая Зеландия и Румыния с итогом в 25 баллов. Наименее «недружественными» оказались Албания, Багамские острова, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Республика Корея и Сан-Марино. Перечисленным странам и территориям удалось набрать лишь пять очков.


    Напомним, в сентябре глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия постепенно отходит от использования термина «недружественные страны». По его словам, акцент смещается в сторону «недружественных правительств», что позволяет не идентифицировать как недружественное государство в целом. Ранее схожую позицию высказывал президент Владимир Путин, заявивший еще в марте: «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты».

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о практической значимости «Рейтинга недружественных государств».

    Комментарии (11)
    11 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом

    Под Димитровом сдались в плен сразу 25 украинских морпехов

    Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе Димитрова 25 военнослужащих украинской 38-й бригады морской пехоты сдались в плен, что стало самой массовой сдачей в плен со времен освобождения Мариуполя, сообщает народная милиция ДНР.

    В Димитрове сложили оружие 25 военнослужащих 38-й бригады морской пехоты ВСУ. По информации, это самая массовая сдача противника в плен с момента освобождения Мариуполя. Видео пленения опубликовано в Telegram-канале «Народная милиция ДНР» (ныне – 1-й Армейский корпус ВС РФ).

    Подразделение украинских морпехов, попавшее в красноармейский котел, оказалось отрезано от снабжения. Пленные рассказали, что командование бросило их без еды, воды и боеприпасов, что деморализовало морпехов.

    Дроны ВС РФ сбросили листовки с призывом сдаться, после чего украинцы вышли с поднятыми руками всем подразделением, вынеся тяжелораненого товарища на носилках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные уничтожили украинских военнослужащих, которые пытались деблокировать Димитров в районе Родинского.

    В Красноармейске российские силовики взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого, который добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

    Еще один пленный боец ВСУ Николай Тимченко сообщил, что вместе с ним на службу на Украине попали около 50 человек с инвалидностью.

    Комментарии (7)
    11 ноября 2025, 21:45 • Новости дня
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    В России представили первого антропоморфного робота Aidol с воплощенным искусственным интеллектом (ИИ), который может работать полностью в офлайн-режиме и выражать эмоции, рассказали в Новой технологической коалиции.

    Первый антропоморфный робот Aidol с искусственным интеллектом, способный работать полностью в офлайн-режиме, выражать эмоции и вести осмысленную коммуникацию, передает ТАСС со ссылкой на разработчиков из Новой технологической коалиции.

    «Он закрывает три ключевые функции человека: передвижение на ногах, манипуляция предметами и коммуникация с людьми», – отметили специалисты.

    Презентация робота Aidol началась с его падения, но директор компании-разработчика Владимир Витухин назвал это обучением в реальном времени.

    «Это как раз то самое обучение в реальном времени, когда удачная ошибка превращается в знание, а неудачная ошибка – в опыт. Надеюсь, что эта ошибка превратится в опыт», – приводит «Агентство городских новостей Москва» слова Витухина.

    По его данным, силиконовая кожа разной жестокости передает эмоциональные нюансы, робот может выражать более 12 базовых эмоций и сотни микровыражений. То есть он может улыбнуться, задуматься и удивиться, как человек».

    В корпусе робота расположен аккумуляторный блок на 48 вольт емкостью 2,1 тыс. киловар-часов, что обеспечивает бесперебойную работу на протяжении шести часов.

    «В представленном экземпляре 77% российских компонентов, и у нас есть понимание того, как при выходе на серийное производство полностью отладить процесс, снизить себестоимость и довести процент локализации до 93%», – добавил Витухин.

    Робот Aidol, по мнению разработчиков, может найти применение на производстве, в логистике, в банках и аэропортах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новейшая роботизированная голова, способная выражать эмоции и взаимодействовать с людьми, была представлена на Открытой неделе науки БРИКС+ в Рио-де-Жанейро. В октябре американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что в обозримом будущем роботы и искусственный интеллект смогут занять все рабочие места, а труд станет исключительно добровольным занятием.

    В начале ноября сообщалось, что первого российского антропоморфного робота с искусственным интеллектом презентуют в Москве 11 ноября.

    Комментарии (25)
    11 ноября 2025, 14:58 • Новости дня
    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны

    Глава ГК «Пикет» Есипов приговорен по делу о бракованных бронежилетах для ВС России

    Осужден поставщик бракованных бронежилетов для Минобороны
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова признали виновным в поставке 20 тыс. бракованных бронежилетов для Минобороны и приговорили к девяти годам колонии.

    Мещанский районный суд Москвы приговорил гендиректора группы компаний «Пикет» Андрея Есипова к девяти годам колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда. Его признали виновным в поставке бракованных бронежилетов для Минобороны.

    Есипова также оштрафовали на 800 тыс. рублей. Кроме того, удовлетворён иск Минобороны на 2,4 млрд рублей. Дело рассматривалось в особом порядке, так как подсудимый полностью признал свою вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее судья Мещанского суда Москвы отказала Андрею Есипову в приостановлении уголовного дела для его участия в спецоперации на Украине.

    Прокурор запросила для Есипова 12 лет лишения свободы и штраф 3 млн 641 тыс. рублей.

    В апреле 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Есипова по подозрению в хищении 2 млрд рублей при исполнении контракта Минобороны на поставку 20 тыс. бронежилетов и «плитников».

    Комментарии (10)
    11 ноября 2025, 18:43 • Новости дня
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Ганчев: Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Значительная часть украинских военных в Купянске оказалась заблокирована на левом берегу реки Оскол, сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.

    По его словам, ее пытаются деблокировать другие подразделения украинской армии, но российские войска стараются разбивать их еще на подходах к линии фронта, передает ТАСС.

    «Значительная часть украинской группировки войск, действующей в районе Купянска, блокирована на левом берегу реки Оскол, и наши подразделения продолжают ее уничтожать», – заявил Ганчев.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило об уничтожении пяти БМП ВСУ под Купянском.

    Также сообщалось, что ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    На прошлой неделе российские военные уничтожили пытавшуюся вырваться из Купянска группу ВСУ.

    Комментарии (5)
    11 ноября 2025, 18:02 • Новости дня
    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру

    Актеру Кириллу Ульянову вернули квартиру, проданную под влиянием мошенников

    Суд Петербурга вернул актеру проданную под влиянием аферистов квартиру
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Петербурге встал на сторону актера Кирилла Ульянова, признав недействительной сделку о продаже его квартиры на Петроградской стороне, которую он совершил под давлением мошенников.

    Суд в Петербурге удовлетворил иск актера Кирилла Ульянова и признал недействительной сделку купли-продажи его квартиры, об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Суд обязал покупательницу вернуть квартиру, а актера – вернуть полученные от нее 19,5 млн рублей.

    Как следует из материалов дела, в январе 2024 года Ульянов продал Эльбе Гергиевой квартиру на улице Ленина за 19,5 млн рублей. Позже сын Гергиевой сделал в квартире ремонт на 2,6 млн рублей.

    Ульянов заявил, что продал квартиру под влиянием злоумышленников, которые несколько месяцев звонили ему. Они представлялись сотрудниками спецслужб и государственных органов, и вынудили его продать квартиру под предлогом проведения оперативных мероприятий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

    Гергиева подала встречный иск, в котором заявила, что Ульянов продал квартиру добровольно, и просила взыскать с него 22,1 млн рублей (стоимость квартиры и ремонта).

    Однако суд установил, что решение Ульянова о продаже недвижимости сформировалось под влиянием «не соответствующих действительности представлений о происходящем», а его действия «были обусловлены систематическим манипулятивным воздействием со стороны неустановленных лиц».

    Суд отказал Гергиевой во взыскании компенсации за ремонт, так как из акта приемки квартиры следовало, что жилье находилось в надлежащем состоянии и не создавало угроз. Суд пришел к выводу, что новая собственница делала ремонт в своих интересах ради улучшения жилищных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд ранее установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры в Москве под влиянием телефонных мошенников.

    До этого суд постановил выселить экоактивистку-иноагента Чирикову из квартиры в Москве из-за того, что она не жила там более 10 лет и не оплачивала коммунальные услуги.

    В Казани суд 7 ноября лишил права на жилье собственника, который неоднократно нарушал покой и безопасность соседей, и выставил квартиру на торги.

    Комментарии (24)
    11 ноября 2025, 16:32 • Новости дня
    Депутат ВР: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины

    Дмитрук: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины

    Депутат ВР: Зеленский лично украл 100 млн долларов из энергетики Украины
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский причастен к хищению средств из энергетики и обороны, оценив сумму ущерба в 100 млн долларов.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале написал, что Владимир Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны, о которой заявило НАБУ. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов.

    «Сегодня мы можем с полной ответственностью, ссылаясь на расследования, сказать: Зеленский лично украл не менее 100 миллионов долларов только по одному направлению, через один офис и всего лишь за короткое время фиксации офиса!» – заявил депутат.

    Дмитрук подчеркнул, что хищения проводились из критически важных сфер – энергетики и обороны, от которых напрямую зависят жизнь страны и благополучие украинцев.

    НАБУ 10 ноября начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. В Telegram-канале ведомства опубликованы фотографии с найденными в ходе обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты. Точная сумма не разглашается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро на Украине предъявило обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая  соратника Зеленского бизнесмена Тимура Миндича.

    Пятерых подозреваемых задержали по подозрению в получении от 10% до 15% от стоимости контрактов «Энергоатома».

    Владимир Зеленский, комментируя расследование НАБУ, заявил, что нужна «неотвратимость наказания».

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Завершилась неформальная встреча Путина и Токаева в Кремле

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером 11 ноября президент России Владимир Путин принимал в Кремле коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева, неформальная часть приема с которым продлилась почти три часа.

    «Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу», – сказал Путин, встречая Токаева.

    Он добавил, что обе стороны «в целом очень хорошо закончат текущий год», поэтому в ходе встречи можно будет сверстать планы на ближайшую, будущую и на более отдаленную, среднесрочную перспективы.

    Токаев в ответной речи отметил, что «буквально с первых минут в Москве» ощутил и  почувствовал «всю теплоту приема здесь, в российской столице». По его словам, двустороннее сотрудничество двух стран носит характер стратегического партнерства и «нет ни одной сферы, где бы мы не соприкасались, не работали бы вместе».

    «Сегодня в неофициальной форме, в неофициальной атмосфере мы могли бы обменяться мнениями. У меня есть некоторые соображения, наблюдения, которыми я хотел бы с большим удовольствием поделиться с вами как со старшим товарищем», – добавил Токаев.

    На что Путин ответил, что встреча с главой Казахстана состоит из двух частей.

    «Мы сейчас просто в неформальной обстановке продолжим, потом я хочу вас пригласить к себе – там посидим, чайку попьем, кофейку», – уточнил президент России.

    По окончании разговора, который продлился около трех часов, на ступенях Сенатского дворца Кремля Путин и Токаев продолжали увлеченный диалог.

    Путин проводил коллегу из Казахстана до автомобиля «Аурус», главы двух стран обменялись крепким рукопожатием и на прощание обнялись, передает ТАСС.

    Напомним, 11 ноября Токаев прибыл в Москву с двухдневным государственным визитом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщали, что главы государств обсудят дальнейшее развитие стратегического партнерства и подпишут ряд двусторонних документов. Истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35.

    Комментарии (2)
    11 ноября 2025, 22:10 • Новости дня
    Россия бессрочно запретила въезд в страну представителю МИД Японии

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России объявил ответные меры на санкционные действия Японии, бессрочно запретив въезд в страну официальному представителю МИД Японии Тосихиро Китамуре и еще 29 гражданам – представителям СМИ и профессуры японских вузов.

    «В рамках ответных мер в отношении продолжающихся так называемых санкционных действий официального Токио против нашей страны, увязываемых со специальной военной операцией, принято решение о бессрочном запрете на въезд в Российскую Федерацию следующим японским гражданам», – сказано в заявлении российского МИД.

    К заявлению прилагается перечень из 30 имен, среди которых журналисты и обозреватели СМИ, профессора вузов, члены редколлегий, репортеры и другие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа. Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил о намерении внимательно отслеживать действия нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити после ее назначения.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 01:23 • Новости дня
    В подмосковном Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги

    В Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам очевидца, ребенку лет 10, его госпитализировали с повреждением руки от взрыва, который раздался после того, как он поднял с земли деньги. Предположительно, ребенок шел на тренировку.

    «Увидел толпу, стоящую скорую помощь. Подошел, спросил, нужна ли помощь. Увидел лежащего мальчика, сказали, что ребенок поднял деньги и произошел взрыв», – рассказал РИА «Новости» очевидец Владимир Шарупич.

    Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. Известно, что ребенка госпитализировали, у него травма руки.

    Шарупич, как уточнил телеканал «Москва 24», является тренером по дзюдо и преподает в здании, где пострадавший мальчик занимается кикбоксингом. Тренер разместил в группе учеником объявление не подбирать деньги и быть бдительными.

    Пострадавший доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Калининграде двое подростков получили ожоги до 40% тела в результате взрыва неустановленного предмета под железнодорожным мостом в Калининграде, сообщили в региональном ГУ МЧС. В результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме Ангарска в сентябре пострадал 12-летний ребенок.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 20:25 • Новости дня
    Названа новая численность армии Польши

    Армии Польши достигла численности в 215 тыс. человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Численность польской армии достигла отметки в 215 тыс. солдат и офицеров, сообщил глава Минобороны страны.

    Численность польской армии достигла 215 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы Минобороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире телеканала TVP Info.

    «Сегодня я могу сообщить, что в нашей армии служат 215 тыс. военных», – заявил министр на торжествах по случаю 107-й годовщины Дня независимости Польши.

    Сейчас армия Польши занимает третье место по численности среди стран – членов НАТО, уступая лишь армиям США и Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские военные выразили недовольство новым дроном Wizjer, разработанным концерном PGZ.

    В городе Иновроцлав беспилотник концерна PGZ упал на жилой дом и автомобили, повредив имущество. Украинские военные начали тайное обучение польских коллег защите от дронов.

    Комментарии (0)
    В подмосковном Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги
    Bloomberg: В Европе началась драка за активы «Лукойла»
    Россия бессрочно запретила въезд в страну представителю МИД Японии
    Бывший российский сенатор Слуцкер умер в хосписе
    Очевидец рассказал о падении турецкого военного самолета в Грузии
    Группировка ВСУ заблокирована на левом берегу Оскола в Купянске
    Первый российский антропоморфный робот Aidol рухнул на презентации (видео)

