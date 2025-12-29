Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

«Благослови венец благости Твоея, Господи» – такие слова содержатся в тропаре, который поют во время молебна на новый год. «Венец»: потому что, по слову одного из святых, время кругообразно, оно повторяется. За годом следует год, за круговоротом времён года – новый их круговорот. Но венец и в смысле «увенчания».

Сегодня подписан указ Главы Государства Российского о законодательном закреплении увенчания символа российской государственности – герба России – знаком Креста Христова.

«Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

Это решение венчает, закольцовывает этот год, который, пожалуй, стал годом трудного (потому что встречающего сопротивления) прорастания… хотел написать места Церкви в общественном пространстве… но – нет. Своё общественное измерение в новейшей истории России Церковь осознаёт и утверждает уже много лет, когда это необходимо – уточняя и укрепляя те или иные стороны своего присутствия в обществе.

Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

Бемолем скажу: как мы вообще дожили до того, что такие прописные истины как увенчания герба Государства Российского Крестом Бога нашего потребовали утверждения законом? Именно беда утраченного русского православного правосознания – та беда, которые нынче преодолевается и, будем надеяться, будет преодолена, хотя мы только начинаем этот путь.

От слов Святейшего Патриарха Кирилла в январе: «Как заклинание повторяют мысль о том, что Россия «многонациональная и многоконфессиональная». И кто бы с этим спорил, если бы на практике эта формула не превращалась в попытку переформатировать наше Отечество в безнациональное и бесконфессиональное».

До слов Президента России в ноябре: «Русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества». И до его же нынче указа, утверждающего закон об изображении Креста Христова на гербе России.

Через общественную борьбу русского православного человека с крестоповалом, через волну возмущения от затирания символов истории России и Православия на банкнотах.

Через Общемосковский крестный ход, явивший, что точка сборки русского человека – это Православная Церковь (не наоборот, а именно так) и что «совместное и публичное исповедание христианской веры есть принципиально важная её особенность, в таком исповедании личное и общинное тесно переплетаются и находятся в неразрывном единстве» (Святейший Патриарх Кирилл).

Через ежедневный труд русских людей и общественных движений.

Через ратный труд военных священников на фронте, находящихся в боевых условиях в постоянной брани против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной (Еф. 6, 12). Через ратный подвиг воинов, освобождающих святыни нашего народа – русских православных бойцов и бойцов тех народностей и исповеданий, что соединились с русским православным народом в его пути.

Именно через такое наше единство.

