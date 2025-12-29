«Отмена» России не удалась ещё и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Путин утвердил закон о крестах на гербе России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в описание государственного герба РФ.
Путин подписал закон, который официально закрепляет изображение крестов на гербе РФ, сообщает РИА «Новости».
Согласно документу, теперь малые короны, большая корона и держава на государственном символе обязательно должны быть увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.
Данное изменение было внесено для того, чтобы, как подчеркивается в пояснительной записке, предотвратить искажение одного из официальных государственных символов страны. Закон уже опубликован на сайте официального опубликования правовых актов и вступил в силу.
Документ призван обеспечить точное и единообразное изображение герба России на всех официальных носителях. Инициативу ранее поддержали как эксперты, так и законодатели, видя в поправках способ сохранить историческую преемственность и подлинность символа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили новое описание российского герба.