Президент ЦАР Туадера допустил закупки российского оружия и рост числа инструкторов

Tекст: Денис Тельманов

Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в интервью ТАСС сообщил, что не исключает возможность закупки вооружения у России.

Он отметил: «Не исключено. Все зависит от уровня нашего сотрудничества и от средств, которыми мы располагаем. Наша цель – создать сильную армию, которая будет защищать население и охранять его имущество».

По его словам, вопрос приобретения техники определяется финансовыми возможностями и уровнем взаимодействия с Россией.

Туадера также прокомментировал перспективы увеличения числа российских военных инструкторов в ЦАР. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается в рамках двусторонних переговоров и зависит от конкретной ситуации и партнерства между странами.

Туадера пояснил, что окончательное решение не может быть принято односторонне Центрально-Африканской Республикой.

Президент отдельно отметил эффективность работы российских инструкторов в республике.

«Мы продолжаем это сотрудничество и высоко его ценим: оно позволяет готовить центральноафриканских военнослужащих и поддерживать нас в вопросах безопасности. Работа идет успешно и плодотворно», – заявил он.

