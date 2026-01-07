После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.16 комментариев
Президент ЦАР Туадера допустил закупки российского оружия и рост числа инструкторов
Действующий глава Центрально-Африканской Республики не исключил приобретения российского вооружения и назвал успешной работу российских инструкторов в стране.
Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера в интервью ТАСС сообщил, что не исключает возможность закупки вооружения у России.
Он отметил: «Не исключено. Все зависит от уровня нашего сотрудничества и от средств, которыми мы располагаем. Наша цель – создать сильную армию, которая будет защищать население и охранять его имущество».
По его словам, вопрос приобретения техники определяется финансовыми возможностями и уровнем взаимодействия с Россией.
Туадера также прокомментировал перспективы увеличения числа российских военных инструкторов в ЦАР. Он подчеркнул, что этот вопрос обсуждается в рамках двусторонних переговоров и зависит от конкретной ситуации и партнерства между странами.
Туадера пояснил, что окончательное решение не может быть принято односторонне Центрально-Африканской Республикой.
Президент отдельно отметил эффективность работы российских инструкторов в республике.
«Мы продолжаем это сотрудничество и высоко его ценим: оно позволяет готовить центральноафриканских военнослужащих и поддерживать нас в вопросах безопасности. Работа идет успешно и плодотворно», – заявил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера выразил неодобрение атакам дронами на государственную резиденцию президента России.
В Центрально-Африканской Республике будет построена первая железная дорога, которая соединит Банги с портом Камеруна в течение двух-трех лет.
В деревне Помболо группа из 20 боевиков передала оружие российской тренинговой миссии.