    В чем ошибка США при убийстве Хаменеи
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    Иранские ВВС нанесли удары по базам США в Персидском заливе и Ираке
    Скорбящие по Хаменеи иранцы направились к центру Тегерана
    Иран подтвердил гибель главы генштаба и министра обороны
    Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи
    Дмитриев предрек стоимость нефти в условиях эскалации на Ближнем Востоке
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    9 комментариев
    1 марта 2026, 11:21 • Новости дня

    Собственников участков обязали уничтожать инвазивный американский клен

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С 1 марта владельцев земельных участков обязали уничтожать опасное инвазивное растение – американский клен – под угрозой изъятия земли и взыскания до 700 тыс. рублей, сообщил директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм.

    Рослесхоз с 1 марта потребовал выявлять и ликвидировать американский ясенелистный клен, сказал Ретеюм, передает Радио Sputnik.

    Нарушителям грозят серьезные санкции: для граждан штраф составит до 50 тыс. рублей, а для юрлиц – до 700 тыс. рублей.

    Если владелец земли игнорирует требования, участок могут изъять. «Это реально серьезная проблема... Американский клен агрессивно вытесняет все наши природные растения... это действительно злостный сорняк, с которым надо бороться», – уверен Ретеюм.

    Эксперт пояснил, что растение попало в страну из ботанических садов и долго считалось декоративным. Однако клен начал вытеснять местную флору, образуя заросли, где не растет трава.

    Власти России решили приравнять американский клен по степени вреда к борщевику. Биолог Анна Герасимова заявила об угрозе разрушения экосистем из-за этого инвазивного вида.

    28 февраля 2026, 17:43 • Новости дня
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    Иранские военные поразили корабль ВМС США ракетами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские силы КСИР Ирана нанесли удар по вспомогательному американскому кораблю, оснащенному крылатыми ракетами Tomahawk, серьезно повредив судно.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковали вспомогательный корабль ВМС США, который был носителем крылатых ракет Tomahawk.

    Согласно заявлению агентства Mehr, корабль получил серьезные повреждения в результате ракетного удара со стороны ВМС КСИР, передает ТАСС.

    Также отмечено, что другие морские ресурсы ВМС США впредь будут находиться в зоне досягаемости ракет и беспилотников КСИР.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Власти Ирана заявили о готовности к долгосрочному ответу на атаки, отметив отсутствие «красных линий» для Тегерана.

    Кроме того, Тегеран пообещал применить более мощные и ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.

    Комментарии (25)
    28 февраля 2026, 18:55 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт Дандыкин объяснил точность попаданий Ирана по базам США

    Военный эксперт объяснил точность попаданий Ирана по базам США
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если данные о гибели и ранении 200 американских военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, то для США это очень серьезный звонок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Иран в ответ на атаку США и Израиля нанес удары по американским базам в регионе. В заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции говорится, что в результате были убиты и ранены по меньшей мере 200 человек.

    «О том, что удар США готовится, иранцы, судя по всему, знали заранее. Переговоры, которые шли последнее время, были лишь прикрытием со стороны США и Израиля. Иранское командование использовало это время, чтобы определить направления ответных ударов, скоординировать действия ракетных войск и подключить все средства разведки. Опыт прошлого года (12-дневная война) тоже пригодился – поправки внесли в кратчайшие сроки», – полагает военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, при подавляющем преимуществе американо-израильской авиации Иран применил свое главное оружие – ракеты и беспилотники. «И надо признать, точность попаданий, даже при пролете через системы ПРО, оказалась достаточно приличной. Сработала координация», – считает спикер.

    Что касается заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о 200 убитых и раненых в результате ударов по американским базам в регионе, то эти данные, конечно, требуют проверки.

    «Идет мощнейшая информационная война, и у США с Израилем здесь возможностей больше. Но даже с учетом того, что американцы наверняка пытались вывести людей в укрытия (особенно в частях Пятого флота), потери все равно будут. Просто так уйти от ударов по базам не получится», – подчеркивает Дандыкин.

    При этом есть понятие «неприемлемые потери», и для США этот порог всегда был довольно низким.

    «Вспомним Вьетнам и Афганистан. Если данные о 200 военнослужащих подтвердятся хотя бы частично, для Пентагона и Белого дома это очень серьезный звонок. Демократы уже сейчас начинают задавать Трампу вопрос: имел ли он право начинать такую широкомасштабную операцию без согласия Конгресса?» – добавил собеседник.

    Главной целью ответных ударов Ирана были аэродромы, военная техника и, что важнее всего, радары. «Без радаров противоракетная оборона слепнет. Есть данные, что, как минимум, один радар ПРО (вероятно, «Патриот») выведен из строя. Теперь мы на практике проверим, насколько эффективны эти системы, которые до этого активно рекламировались и поставлялись в том числе на Украину», – говорит Дандыкин.

    По мнению эксперта, ситуация для стран Персидского залива – Катара, ОАЭ, Бахрейна, Саудовской Аравии – сейчас крайне некомфортная. «Иран бьет по американским базам на их территории. Формально Иран не нападает на сами эти государства, но тревога в Абу-Даби и Дубае уже звучала. Думаю, эти монархии сейчас будут делать ставку не на поддержку ответного удара США, а на диалог с Тегераном. Им этот конфликт не нужен, и они будут призывать к спокойствию», – прогнозирует собеседник.

    Для президента США Дональда Трампа это момент истины. «С одной стороны, он сконцентрировал группировку, как при «Буре в пустыне», – почти 50 тыс. военных, авианосцы, эсминцы. С другой – главный закоперщик здесь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и Трампу сейчас придется очень серьезно взвешивать, стоит ли игра свеч перед промежуточными выборами», – рассуждает спикер.

    Запасы вооружений у США не бесконечны, а Иран – это не Венесуэла. «Это горная страна с огромным населением и серьезным военно-промышленным комплексом. У них одни из лучших в мире разработок в области беспилотников – и дальних, и разведывательных, и ударных. Плюс опыт действий в Ормузском проливе, где авианосцам США теперь придется думать о своей безопасности всерьез. Удары Ирана будут продолжаться… Посмотрим, решатся ли США бить по ядерным объектам или станциям. Это серьезно изменит расклад. Но уже сейчас ясно: общество в Иране консолидируется перед внешней угрозой. Остатки оппозиции, на которую, видимо, делали ставку при подготовке «цветной революции», будут окончательно подавлены», – полагает Дандыкин.

    О том, что Вашингтон никогда раньше не сталкивался с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом, пишет в субботу газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновника США.

    В субботу утром Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции «Правдивое обещание», запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Иран также бил по Израилю.

    По данным западных и арабских СМИ, под ударами оказались ключевые американские военные объекты в странах Персидского залива. На территории Катара была атакована база Аль-Удейд – крупнейший военный объект США в регионе. Иранские ракеты вызвали целую серию взрывов, катарские и американские системы ПВО не справлялись с перехватом целей. По предварительным данным, прямое попадание пришлось на радарный купол для защищенной связи.

    В Бахрейне наблюдатели сообщили о взрывах и столбах черного дыма в районе Аль-Джуффайр, где расположен штаб Пятого флота ВМС США. На территории ОАЭ была атакована база Аль-Дхафра, которая является важным узлом для американских ВВС. Власти ОАЭ сообщили о гибели одного человека от осколков иранской ракеты в Абу-Даби.

    В столице Аммане и других крупных городах страны были слышны мощные взрывы в результате работы иорданских и американских систем ПВО по иранским целям. Иордания является ключевым логистическим узлом для США в регионе. Под угрозой находятся Башня 22 – небольшой, но стратегически важный военный объект на границе с Сирией и авиабаза Муваффак Салти. Это один из важнейших аэродромов, используемых ВВС США для операций на Ближнем Востоке. Также были сообщения о ракетных атаках на базу Айн-аль-Асад (Ирак) и объекты в Кувейте (Али Аль-Салем).

    Иран ранее заявлял, что любые базы, с которых совершаются вылеты для атак по его территории, являются легитимными целями. Президент США Дональд Трамп в своем экстренном обращении признал, что «жизни отважных американских героев могут быть потеряны» и США могут понести потери в ходе войны с Ираном.

    Комментарии (20)
    28 февраля 2026, 19:21 • Видео
    ЕС борется с Россией за роль третьей силы

    «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО

    Глава ЛДПР Слуцкий потребовал отменить комиссии при переводах в фонды СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить взимание комиссий с переводов граждан в фонды поддержки участников спецоперации, отметив массовость жалоб.

    В партию ЛДПР поступает большое количество жалоб на взимание комиссий при переводах в фонды поддержки участников специальной военной операции, передает ТАСС.

    Леонид Слуцкий подчеркнул, что даже небольшие комиссионные при массовых платежах превращаются в значительные суммы, которые могли бы быть использованы на помощь военнослужащим.

    «ЛДПР требует законодательно запретить взимать комиссию с таких платежей», – заявил Слуцкий.

    В ближайшее время партия намерена обратиться к Центробанку с предложением об изменениях, чтобы исключить комиссии при таких переводах.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 18:05 • Новости дня
    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран

    Политолог Ткаченко: Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет

    Политолог увидел знак в реакции Европы на атаку США и Израиля на Иран
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    То, как мировые лидеры отреагировали на удары по Ирану, – это очень знаменательное свидетельство того, что трансатлантические отношения находятся в глубочайшем кризисе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. В субботу США и Израиль начали совместную атаку на Иран. События в регионе вызвали реакцию во всем мире.

    «Европа больше не поддерживает Вашингтон так, как делала это предыдущие 70 лет. Европейские государства пытаются хеджировать свои внешнеполитические риски. Они прекрасно понимают, что авантюра Трампа вряд ли приведет к падению режима в Иране, и не хотят оказаться в одном окопе с проигравшей стороной. При этом обратите внимание: они все равно не осуждают ответный удар Ирана, сохраняя формальный нейтралитет, но по факту оставляя себе пространство для маневра», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Эксперт особо отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призывают к переговорам и созыву Совбеза ООН, а глава евродипломатии Кая Каллас хоть и говорит об «иранской угрозе», но ни слова не сказала в поддержку удара США и Израиля.

    «Это нельзя назвать антиамериканской позицией, но это очевидная попытка дистанцироваться», – подчеркивает политолог.

    Российское заявление по этому конфликту – очень жесткое и антизападное. «И это не случайно. Москва все чаще выступает именно от имени так называемого мирового большинства. И очевидно, что Россия уверена: аналогичную позицию занимает не только Китай, но и, например, Индия, где ситуация сложнее, но поддержки США там точно не будет», – пояснил Ткаченко.

    С дипломатической точки зрения это провал Вашингтона, добавляет спикер, американская дипломатия не гарантировала себе даже того, что мир просто опустит глаза в землю и промолчит.

    «Отдельно я бы отметил мнение государств Персидского залива – ключевых стейкхолдеров мировой энергетики и общественного мнения в регионе. США проигнорировали их позицию полностью. Начиная с февраля 2025 года эти страны (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар) пытались объяснить Дональду Трампу: «Мы знаем о вашей любви к Израилю, но, пожалуйста, не устраивайте нам войну в Персидском заливе. Это навредит всем нам». Они и Трампа приглашали, и самолеты дарили, и инвестиции обещали – делали все, чтобы он не сделал того, что сделал сегодня. Их проигнорировали. И теперь эти государства, на чьей территории, кстати, расположены американские базы, оказались меж двух огней. Им этот конфликт не нужен, и они будут искать диалога с Тегераном, а не поддержки Вашингтона», – рассуждает Ткаченко.

    По мнению собеседника, заявления Верховного комиссара ООН по правам человека, который осудил обе стороны, следует игнорировать, потому что это не имеет значения.

    «Квалифицировать удар по суверенному государству как акт агрессии – это не его компетенция. Это вопрос Совета Безопасности ООН. Франция его уже созвала, и там развернется настоящая дискуссия. Но по большому счету, единого мнения в международных структурах сейчас нет. США грубо нарушили международное право, это очевидно. Но ООН (я имею в виду секретариат) сейчас находится на крючке у Вашингтона: заплатят членские взносы – будут существовать, не заплатят – придется разъезжаться. Поэтому секретариат ООН – это не та структура, которая выражает независимое общественное мнение», – добавил политолог.

    События вокруг Ирана, который в субботу подвергся нападению со стороны США и Израиля, вызывали мировую реакцию. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж запрашивает созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН. Через соцсети Макрон рассказал о своем тесном контакте с европейскими и ближневосточными партнерами. «Текущая эскалация опасна для всех. Она должна прекратиться», – предупредил французский президент.

    По его словам, «иранский режим должен понять, что у него больше не остается иного выбора, кроме как начать добросовестные переговоры, чтобы положить конец своей ядерной и баллистической программе, а также своей подрывной деятельности в регионе». «Это абсолютно необходимо для безопасности всех на Ближнем Востоке», – добавил французский лидер.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Иран к срочным переговорам с США и Израилем для дипломатического решения конфликта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

    «Федеральное правительство исходит из того, что авиаудары значительно повлияли на иранскую ядерную программу. Точная оценка ущерба станет возможной позже», – подчеркнул Корнелиус.

    В совместном заявлении Макрона, Мерца и британского премьер-министра Кира Стармера содержится призыв к возобновлению переговоров по иранской ядерной программе.

    «Мы не участвовали в военных ударах, но находимся в тесном контакте с нашими международными партнерами, включая Соединенные Штаты, Израиль и партнеров в регионе. Мы подтверждаем наши обязательства по обеспечению региональной стабильности и защите мирных жителей, – говорится в заявлении глав государств и правительств «евротройки». – Мы призываем к возобновлению переговоров и требуем от иранского руководства найти решение посредством переговоров».

    Федеральный канцлер Австрии Кристиан Штокер призвал вернуться к дипломатическому пути урегулирования кризиса вокруг иранского досье. «Пришло время вернуться к дипломатии», – написал он на своей странице в соцсети X, подчеркнув, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке дает «повод для самой серьезной обеспокоенности».

    При этом он считает, что иранская атомная программа представляет собой «серьезную угрозу для глобальной безопасности».

    Президент Финляндии Александр Стубб оценил риск эскалации в регионе как очень высокий. «Ситуация, конечно, серьезная. Риск эскалации очень высок», – сказал Стубб в эфире местного телевидения.

    Политик назвал происходящее отражением нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и в некоторой степени продолжением «войны, которую мы видели в прошлом году».

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о рисках, исходящих от Тегерана, акцентировав внимание на военных разработках исламской республики. «Последние события на Ближнем Востоке опасны. Иранский режим убил тысячи людей. Его программы баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу глобальной безопасности», – написала дипломат в соцсетях.

    МИД России резко осудил удары США и Израиля по Ирану, назвав их угрозой региональной и мировой безопасности. Ведомство указало, что атаки были начаты на фоне переговорного процесса и вопреки заявлениям Израиля о незаинтересованности в войне. Россия призвала ООН и МАГАТЭ дать объективную оценку произошедшему, предупредив о риске гуманитарной и радиологической катастрофы. Особое беспокойство вызывает удар по объектам, находящимся под гарантиями МАГАТЭ, что угрожает режиму нераспространения ядерного оружия.

    Правительство Бразилии тоже осудило агрессию США и Израиля в отношении Ирана, выразив серьезную озабоченность в связи с эскалацией обстановки в регионе. «Бразильское правительство осуждает и выражает серьезную озабоченность в связи с атаками, осуществленными сегодня, 28 февраля, Соединенными Штатами и Израилем против целей в Иране», – говорится в заявлении бразильского правительства.

    Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк осудил нападение США и Израиля, а также последующие ответные удары Ирана. «Как всегда в любом вооруженном конфликте, высшую цену платят мирные жители», – говорится заявлении Тюрка.

    По его словам, неспособность погасить конфликт чревата его расширением, которое «неизбежно приведет к дальнейшим бессмысленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям в потенциально невообразимых масштабах не только в Иране, но и во всем регионе Ближнего Востока».

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо считает, что произошедшее обернется непредсказуемыми последствиями. «Эти «превентивные войны» всегда заканчиваются катастрофой в долгосрочной перспективе. К сожалению, мы это хорошо знаем!» – написал он в соцсети X.

    Среди американских политиков тоже нашлись критики военной операции против Тегерана. Член палаты представителей Томас Масси назвал атаку незаконным актом войны, на который не было получено разрешение конгресса. А сенатор-демократ Рубен Галего заявил, что «Соединенные Штаты не должны отправлять своих военнослужащих на гибель по прихоти президента Дональда Трампа».

    Страны Персидского залива осудили удары Ирана и пригрозили Тегерану ответными мерами. Саудовская Аравия в своем заявлении, которое цитирует телеканал Al Arabiya, выразила полную солидарность с ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Кувейтом и Иорданией, по территории которых Иран нанес ответные удары по американским базам.

    В заявлении МИД Катара, сообщил телеканал Al Jazeera, говорится о праве на ответ на атаку Ирана в соответствии с нормами международного права. Удар баллистическими ракетами назван «прямым посягательством» на безопасность страны, что чревато эскалацией и угрозой стабильности в регионе.

    Министры иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и Омана (выступает посредником на непрямых переговорах между Ираном и США) Бадр аль-Бусаиди высказались за необходимость продолжения диалога между Тегераном и Вашингтоном.

    В субботу США и Израиль атаковали иранские объекты, что привело к жертвам среди гражданских. Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана «для защиты американских граждан» в специальном обращении.

    Комментарии (18)
    28 февраля 2026, 15:51 • Новости дня
    Захарова после ударов по Ирану напомнила о рисках базы НАТО на Азовском море

    Tекст: Вера Басилая

    Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.

    Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.

    Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иранские военные применили гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля

    Иран применил гиперзвуковую ракету «Фаттах» против США и Израиля
    @ Hossein Zohrevand/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Тегеран официально подтвердил боевое использование комплекса «Фаттах» во время противостояния с Вашингтоном и Тель-Авивом.

    Вооруженные силы исламской республики использовали в конфликте новейшее оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское ТВ. В эфире прозвучало официальное сообщение: «Из Ирана была запущена гиперзвуковая ракета «Фаттах».

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли массированные удары по объектам на иранской территории, включая столицу. В результате этих атак зафиксированы разрушения и гибель гражданского населения.

    Иран осуществил ответные пуски по израильской земле, а также по военным базам США в ближневосточном регионе.

    Сообщалось, что США при ударах по Ирану впервые применили дроны-камикадзе.

    Комментарии (9)
    28 февраля 2026, 15:56 • Новости дня
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке

    WSJ: США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы

    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    @ REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон заявил о беспрецедентном по масштабу залпе ракет и дронов по американским базам на Ближнем Востоке после удара США и Израиля по Ирану.

    Вашингтон впервые столкнулся с таким количеством одновременных атак на свои зарубежные объекты, сообщает The Wall Street Journal.

    Чиновник из США заявил изданию: «Вашингтон никогда раньше не имел дела с подобным масштабом одновременных ударов по американским военным базам за рубежом». При этом он добавил, что американские военные были готовы к атакам.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью нейтрализации ракетной и ядерной угроз, исходящих от иранской стороны.

    Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, запустив ракеты и беспилотники. По информации иранских СМИ, ударам подверглись базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Комментарии (12)
    28 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    @ Jiang Chunmei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Очевидцы сообщили о громких взрывах в Абу-Даби и Дубае в ОАЭ, а также об эвакуации самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа».

    Сообщения о громких взрывах в двух крупнейших городах ОАЭ распространило агентство Reuters. В частности, свидетели в Абу-Даби и Дубае отмечали сильные звуки, похожие на взрывы, после новостей о возможных ударах США и Израиля по территории Ирана и реакции Тегерана.

    Одна из жительниц района Jebel Ali в Дубае рассказала агентству РИА «Новости», что «видела и слышала, как упала ракета вдалеке». Другой собеседник агентства сообщил, что «звук был единичный и довольно продолжительный».

    По сообщениям российских туристов в соцсетях, в Дубае началась эвакуация небоскреба «Бурдж-Халифа». Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. А высокопоставленный источник в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Ранее Командование Корпуса стражей исламской революции сообщило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Комментарии (24)
    28 февраля 2026, 15:45 • Новости дня
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    @ Gazi Samad/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иранские военные объявили о запуске десятков беспилотников по целям на израильских территориях в рамках масштабной наступательной операции.

    Армия Ирана заявила о проведении первой крупной наступательной операции против Израиля, передает ТАСС. По информации армейской пресс-службы, в ходе атаки был осуществлен запуск десятков беспилотников по целям на территориях, контролируемых Израилем.

    В официальном заявлении, текст которого приводит агентство ISNA, отмечается: «Провели свою первую масштабную наступательную операцию с использованием беспилотников, выпустив десятки беспилотников по определенным целям на оккупированных территориях и всем объектам сионистского режима».

    Также сообщается, что операция получила название «Правдивое обещание 4». Иранское агентство IRNA уточняет, что атака рассматривается Тегераном как ответ на действия США и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командующий центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что операция Ирана в ответ на атаки США и Израиля продолжится до их окончательного поражения.

    Ранее иранские силы нанесли удар по консульству США в Эрбиле в Иракском Курдистане ракетой и беспилотником. Израильские военные также заявили о массированном ракетном обстреле с иранской стороны, при котором 35 ракет достигли израильской территории и нанесли ущерб.

    Комментарии (16)
    28 февраля 2026, 16:55 • Новости дня
    Правительственный борт вылетел из Израиля и кружит над Средиземным морем

    Правительственный самолет Израиля более часа кружил над морем

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский самолет с номером 4X-ISR, часто используемый премьером Биньямином Нетаньяху, более часа кружит над Средиземным морем после вылета из Беэр-Шевы, следует из данных сервиса Flightradar.

    Правительственный борт Израиля Boeing с регистрационным номером 4X-ISR вылетел из аэропорта Беэр-Шева и уже более часа находится в воздухе, передает РИА «Новости».

    По данным сервиса Flightradar, самолет кружит над Средиземным морем, а его дальнейший маршрут остается неизвестным. СМИ отмечают, что этот номер относится к Boeing 767-338ER, который израильская сторона называет «Крылом Сиона». На этом воздушном судне, как считают некоторые источники, может передвигаться премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию против исламской республики, атаковав крупнейшие города, включая Тегеран.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал к совместным действиям с США для смены власти в Иране.

    В ответ Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4».

    Комментарии (13)
    1 марта 2026, 04:30 • Новости дня
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    Гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Али Хаменеи
    @ Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер революции Ирана аятолла Али Хаменеи принял мученическую смерть, он погиб утром 28 февраля в своей резиденции, объявило государственное телевидение страны.

    Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля по Ирану, сообщило государственное телевидение Ирана. Фрагмент объявления об этом представило агентство Fars.

    «Великий народ Ирана, верховный лидер Ирана имам Хаменеи принял мученическую смерть при атаке США и Израиля», – объявил ведущий.

    Правительство Ирана в связи с трагическим известием объявило 40-дневный траур.

    Ранее агентство Fars подтвердило гибель четырех членов семьи аятоллы Хаменеи: дочери, зятя, внука и одной из невесток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телеканал Al Mayadeen сообщил, что Хаменеи лично возглавил командование боевыми действиями. Нетаньяху вечером субботы  объявил об «увеличении признаков» гибели Хаменеи.

    Затем Reuters и ряд западных СМИ ранее сообщили, что под завалами в Иране якобы обнаружили тело Али Хаменеи, но Иран опроверг сведения о якобы погибшем Хаменеи. Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану.

    Комментарии (33)
    28 февраля 2026, 21:21 • Новости дня
    Родственники верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Jamaran: Невестка и зять верховного лидера Ирана погибли при ударах Израиля и США

    Tекст: Мария Иванова

    Родственники высшего руководителя исламской республики стали жертвами массированной атаки на Тегеран и другие иранские города.

    Член городского совета Тегерана заявил о смерти членов семьи главы государства на фоне бомбардировок, передает РИА «Новости». По данным агентства Jamaran, трагедия произошла в результате совместных действий американских и израильских военных.

    «Невестка и зять верховного лидера погибли», – приводит издание слова представителя столичных властей. На данный момент официального подтверждения или опровержения этой информации от других ведомств не поступало.

    Ранее Вашингтон и Тель-Авив нанесли серию ударов по объектам на иранской территории, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Тегеран ответил ракетным обстрелом израильской земли и военных баз США на Ближнем Востоке.

    Ранее сообщалось, что аятолла Али Хаменеи лично координирует ведение боевых действий в кризисном штабе Ирана.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг гибель высокопоставленных руководителей Ирана.

    Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек в результате совместных ударов по стране. Ракетный обстрел начальной школы в городе Минаб унес жизни до 160 граждан.

    Комментарии (8)
    28 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне

    Иран атаковал базы США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По всему Катару и в Абу-Даби раздаются взрывы, а центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару Ирана после атаки США и Израиля на персидское государство.

    Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, ОАЭ и Бахрейне, сообщает РИА «Новости». По словам корреспондента агентства в Катаре, в стране раздались сильные взрывы, а местные службы экстренно предупредили жителей укрыться в домах и не выходить на улицу.

    Аналогичные сообщения о взрывах поступают из столицы ОАЭ: очевидец из Абу-Даби рассказал, что слышал несколько глухих взрывов с интервалом в пять-десять минут.

    Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному удару, сообщает ТАСС со ссылкой на бахрейнское новостное агентство BNA. Подробная информация о последствиях и возможных жертвах ожидается позже.

    Турецкий телеканал NTV показал кадры с черным дымом над базой США в Бахрейне; Anadolu отмечает, что ранее в этом районе были слышны мощные взрывы.

    Кроме того, Катар закрыл свое воздушное пространство для полетов, в том числе транзитных рейсов в третьи страны. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации «Доха», отвечающей за авиационный трафик над страной.

    «Воздушное пространство закрыто, ориентировочно, до 13:00 по всемирному времени (16:00 мск), в том числе для транзита бортов в третьи страны», — сказал собеседник агентства.

    Ранее стало известно, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся удары по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Вашингтон объяснил свои действия необходимостью предотвратить получение Ираном ядерного оружия и устранить ракетную угрозу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный источник иракского агентства INA в Иране заявил, что для Тегерана не будет красных линий при возможных ударах по Израилю. Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    А командование Корпуса стражей исламской революции заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран. До этого Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Комментарии (7)
    28 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана

    Walla: Израиль зафиксировал попадание 35 иранских ракет на свою территорию

    Территории Израиля достигли 35 ракет Ирана
    @ ATEF SAFADI/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Израильские военные зафиксировали массированный ракетный обстрел со стороны Ирана, часть ракет достигла израильской территории и нанесла ущерб.

    По информации портала Walla, с утра субботы Израиль зафиксировал запуск по меньшей мере 125 ракет со стороны Ирана. В сообщении уточняется, что 35 из этих ракет достигли территории Израиля.

    Местные власти не уточнили, в каких регионах страны произошли взрывы, а также не предоставили сведения о возможных жертвах или разрушениях. Ранее израильские военные сообщали об увеличении числа воздушных тревог и активации систем противоракетной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тель-Авиве четыре раза прозвучала сирена воздушной тревоги, а системы ПВО Израиля и Иордании отразили удары ракет из Ирана.

    Ранее в результате атаки Израиля и США по округу Минаб в провинции Хормозган погибли 24 ученицы начальной школы для девочек «Шаджаре Тайебе».

    Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их заранее спланированной и неспровоцированной вооруженной агрессией против суверенного государства.


    Комментарии (4)
    28 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Иран атаковал базы США в семи странах

    Иран атаковал базы США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Ираке, Аравии, Иордании и Израиле

    Иран атаковал базы США в семи странах
    @ Stringer/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сразу несколько военных объектов США на Ближнем Востоке подверглись мощным ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана, включая штаб Пятого флота в Бахрейне.

    Иран атаковал военные базы США в семи странах Ближнего Востока. Речь идет об объектах в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, Иракском Курдистане, ОАЭ и Саудовской Аравии, передает ТАСС. Под ударами оказались также объекты в Израиле, причем ракетные удары были нанесены по центру страны. Агентство Mehr сообщило, что атаки осуществлялись с применением как ракет, так и беспилотников.

    Корпус стражей исламской революции заявил: «Ракеты и беспилотники КСИР нанесли мощные удары по штабу Пятого флота ВМС США в Бахрейне, а также по другим американским базам в Катаре и ОАЭ, а также по военным объектам в центре оккупированных территорий (Израиля)» – такие слова приводит агентство ISNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес удары по базам США в ОАЭ, Катаре и Бахрейне. Иран также выпустил десятки баллистических ракет по Израилю.

    Представитель властей Ирана ранее заявил, что для Тегерана не существует красных линий при возможных ударах по Израилю. Он добавил, что Иран рассматривает все военные объекты на Ближнем Востоке, принадлежащие Израилю и США, как законные цели для ответных действий.

    Комментарии (5)
