Биолог предупредила о риске из-за американского клена и борщевика

Биолог Герасимова заявила об опасности для экосистемы из-за американского клена

Tекст: Мария Иванова

Американский клен и борщевик Сосновского представляют серьезную угрозу для экосистем России, так как быстро захватывают новые территории и вытесняют местные виды растений, передает ТАСС.

По словам биолога Анны Герасимовой, эти инвазивные растения отбирают у местных видов свет, воду и питательные вещества, мешая им расти и размножаться.

Герасимова подчеркнула, что, например, борщевик весной появляется раньше всех, его огромные листья не дают другим растениям получить достаточно света, из-за чего местные виды постепенно исчезают. Она отметила: «Инвазивное растение забирает ресурсы, которые использовали местные виды, и не дает им даже высунуться. Например, борщевик вылезает первым по весне, выбрасывает огромные листья и другим растениям просто не хватает света».

Биолог добавила, что борщевик способен производить до 100 тыс. семян с одного крупного экземпляра, а местные насекомые им не питаются. Даже после скашивания растение пытается завершить плодоношение, выбрасывая миниатюрные соцветия из небольших обрубков.

Клен ясенелистный, по словам Герасимовой, также быстро растет и вытесняет другие деревья за счет мощного прироста новых побегов после вырубки и быстрого распространения семян. Она пояснила, что его семена-«вертолетики» захватывают большие площади за короткое время.

В настоящее время в глубине леса эти виды встречаются редко, однако ситуация может измениться. Биолог предупредила, что единичные экземпляры способны адаптироваться и дать потомство, что приведет к дальнейшему распространению. Потеря местных растений повлечет за собой исчезновение животных, зависящих от них, а это грозит разрушением всей экосистемы, если не принимать мер по борьбе с инвазивными видами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России решили приравнять американский клен по вреду к борщевику.

Ранее сообщалось, что власти Москвы намерены очистить город от инвазивных растений, в том числе ясенелистных кленов.

Собственникам всех типов земель в России в 2026 году начнут грозить серьезные штрафы за отказ бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями.

Между тем специалисты также предупредили об угрозе для России от распространения сорняка рейнутрии.