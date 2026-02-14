Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку по делу о хищениях

Победителя «Танцев со звездами» Леденева отпустили под подписку по делу о хищениях

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следствие отпустило под подписку о невыезде соучредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, который ранее стал одним из фигурантов дела о хищении при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников», сообщает ТАСС. Вместе с Леденевым признательные показания по этому делу дали его бизнес-партнер Алексей Морохов и бывший директор компании Юрий Чернышев.

Как уточнил источник агентства, с Леденевым и Мороховым было расторгнуто досудебное соглашение о сотрудничестве. Несмотря на это, Леденеву избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в то время как Морохову продлили арест еще на три месяца – к настоящему моменту его срок ареста составляет 18 месяцев, то есть до 12 мая 2026 года включительно.

Чернышев также находится под подпиской. Уголовное дело о хищении в особо крупном размере у концерна «Калашников» было возбуждено следователями в Ивановской области в ноябре 2024 года. В ходе расследования в статусе фигурантов дела оказались Морохов, Леденев – известный как победитель шоу «Танцы со звездами» в 2010 году и участник второго сезона шоу «Титаны» – а также Чернышев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках расследования дела о хищении свыше 32 млн рублей у концерна «Калашников» рассматривается возможность появления новых подозреваемых, включая сотрудников администрации Ивановской области.

Ранее суд в Иваново отправил под домашний арест Алексея Леденева, обвиняемого в мошенничестве на поставках деталей для концерна «Калашников».

А два года назад в столице избили члена жюри шоу «Танцы со звездами» Максима Кожевникова.



