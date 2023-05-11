Члена жюри «Танцы со звездами» Кожевникова избили в Москве

В столице избили члена жюри телепередачи «Танцы со звездами» и чемпиона мира по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова, сообщил источник в правоохранительных органах.

Кожевникова избили, пострадавший госпитализирован, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы, ушибы и другие травмы, сказал собеседник ТАСС.

Драка произошла еще 4 мая, но известно о ней стало только 11 мая. Сейчас устанавливаются причины произошедшего.

В ГУ МВД по Москве указали, что полиция проводит проверку по сообщению из медучреждении о доставленном туда мужчине с телесными повреждениями.

Кожевников – чемпион мира по латиноамериканской шоу-программе, хореограф-постановщик олимпийской сборной России по художественной гимнастике и фигурному катанию.