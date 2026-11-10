В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники
Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве
Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.
Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.
«Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.