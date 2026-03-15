У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.8 комментариев
В Москве уточнили причину столкновения двух трамваев
Причиной столкновения трамваев на северо-западе Москвы признан сбой системы управления, а все аналогичные вагоны проходят дополнительное обследование.
Причиной аварии с трамваями на северо-западе Москвы стал сбой в работе системы управления вагоном, передает РИА «Новости». Как отметили в департаменте транспорта столицы, предварительные результаты расследования подтвердили, что ключевым фактором происшествия стала техническая неисправность.
«Мы продолжаем детальное изучение ситуации с ДТП трамваев на улице Водников. Комиссия из специалистов Московского метрополитена и компании производителя установила, что причиной инцидента стал сбой в работе системы управления вагоном», – заявили в департаменте.
После аварии сервисная компания, отвечающая за обслуживание трамвайных вагонов, начала дополнительную проверку всех аналогичных систем во всех трамваях этой серии. По словам представителей департамента транспорта, эта мера необходима для предотвращения подобных происшествий в будущем.
Также подчеркивается, что вагоном управляла опытный водитель, имеющая 23 года стажа. Она действовала профессионально и строго в соответствии с должностной инструкцией, что помогло минимизировать последствия аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате ДТП с двумя трамваями на северо-западе Москвы достигло 22 человек, включая пятерых детей.
Столичная полиция назвала причиной аварии техническую неисправность.