Политик Мема заявил о невозможности Каллас стать переговорщиком ЕС с Россией
Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что у него самого больше шансов выступить переговорщиком в возможном диалоге Евросоюза с Россией, чем у главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, у которой их, по мнению Мемы, ноль.
Мема прокомментировал ситуацию после того, как Каллас допустила возможность стать переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о готовности Каллас заменить бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, кандидатуру которого на эту роль 9 мая предложил президент России Владимир Путин.
Мема написал на своей странице в соцсети X: «Даже у меня самого больше шансов, чем у Каллас, выступить посредником на мирных переговорах с Россией. У Каллас ноль шансов получить когда-либо такую роль».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава евродипслужбы Кая Каллас выразила готовность вести переговоры с Россией вместо Герхарда Шредера.
Перед этим она исключила возможность назначения бывшего канцлера Германии европейским посредником.
Ранее финский политик Армандо Мема раскритиковал антироссийскую риторику главы европейской дипломатии.