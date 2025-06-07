Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Определена дата новых парламентских выборов в Армении
Следующие выборы депутатов в Национальное собрание Армении назначены на 7 июня 2026 года, ровно через год.
О дате очередных парламентских выборов объявил спикер парламента Ален Симонян, передает ТАСС. Он подчеркнул, что выборы состоятся 7 июня 2026 года, ровно через год с момента его заявления.
По словам Симоняна, «сегодня 7 июня. Очередные выборы в Национальное собрание Республики Армения состоятся ровно через год. Они состоятся 7 июня 2026 года».
Армения действует как парламентская республика, где премьер-министра выбирает именно парламент, и эта должность считается ключевой в системе власти. Предыдущие парламентские выборы в Армении прошли в 2021 году, и нынешний состав Национального собрания работает свой срок до будущей даты голосования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция Армении объявила о запуске процесса импичмента премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что дальнейшее карабахское движение может стать разрушительным для армянской государственности и препятствовать ее суверенитету. Грузия, Азербайджан и Армения начали первые закрытые консультации по ситуации на Южном Кавказе.