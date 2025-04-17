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Грузия, Азербайджан и Армения начали первые закрытые консультации по ситуации на Южном Кавказе
Первые политические консультации для обсуждения ситуации на Южном Кавказе начали в Тбилиси 17 апреля в МИД Грузии заместители министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении, встреча проводится в закрытом формате, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Встречу инициировала грузинская сторона – министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела для ее организации консультации с коллегами из Азербайджана и Армении.
МИД Грузии отмечает, что этот новый формат «не противоречит и не замещает уже существующие».
Как отмечает МИД Грузии, новый формат должен «содействовать усилиям конструктивного взаимовыгодного сотрудничества на Южном Кавказе».
Открывая переговоры, Мака Бочоришвили заявила, что «Южный Кавказ является стратегическим важным регионом с огромным потенциалом, реализация которого возможна совместными усилиями».
Баку и Ереван ведут переговоры по подготовке мирного соглашения.
Тбилиси регулярно выражает готовность содействовать этим усилиям.