Грузия, Азербайджан и Армения начали первые закрытые консультации по ситуации на Южном Кавказе

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Встречу инициировала грузинская сторона – министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела для ее организации консультации с коллегами из Азербайджана и Армении.

МИД Грузии отмечает, что этот новый формат «не противоречит и не замещает уже существующие».

Как отмечает МИД Грузии, новый формат должен «содействовать усилиям конструктивного взаимовыгодного сотрудничества на Южном Кавказе».

Открывая переговоры, Мака Бочоришвили заявила, что «Южный Кавказ является стратегическим важным регионом с огромным потенциалом, реализация которого возможна совместными усилиями».

Баку и Ереван ведут переговоры по подготовке мирного соглашения.

Тбилиси регулярно выражает готовность содействовать этим усилиям.