В МИД назвали попытки Запада присвоить активы России бесперспективными

Замглавы МИД Любинский назвал план ЕК по активам России преступным

Tекст: Антон Антонов

По словам Любинского, Запад продолжит предпринимать попытки присвоить российские активы, передает ТАСС.

«Это абсолютно бесперспективный путь. Европейские деловые и банковские круги это прекрасно понимают, поэтому ничего и не происходит на самом деле», – заявил замглавы МИД.

Он подчеркнул, что использование дохода от российских активов против интересов России превращается в преступное действие, за которое нарушители понесут полную ответственность. «Мы это не спустим Европе», – добавил дипломат.

Любинский считает неизбежным продолжение «потуг тем или иным образом наложить лапу на российские активы», отметив, что отдельные люди «элементарно делают на этом имена», а также зарабатывают деньги на незаконных попытках что-либо украсть.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Банк России опротестовал блокировку своих активов в Евросоюзе и обвинил Совет ЕС в превышении полномочий и нарушении законодательства.

В марте Суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России об оспаривании действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

В прошлом году бельгийский депозитарий Euroclear поддержал решение ЕС не использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Украине.