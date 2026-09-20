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Депутаты Сейма Польши оказались в базе данных украинского сайта «Миротворец»
Данные шести депутатов польского Сейма внесены в базу скандального украинского сайта «Миротворец».
В четверг список пополнили депутат от ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Роман Фриц, депутат «Права и справедливости» Михал Москаль и независимый парламентарий Януш Ковальский, который до апреля состоял в этой же партии, передает РИА «Новости».
В субботу вечером в перечень добавили еще троих депутатов: Вальдемара Андзеля и Дороту Арцишевску-Мелевчик от «Права и справедливости», а также члена сейма от партии «Суверенная Польша» Михала Вося.
«Миротворец» обвиняет всех шестерых в покушении на территориальную целостность Украины и участии в гуманитарных акциях против украинской стороны.
Формальным поводом для внесения депутатов в базу стало их обращение к премьер-министру Польши Дональду Туску с предложением провести Марш независимости поляков во Львове 11 ноября на фоне обострения отношений между Варшавой и Киевом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правые партии Польши призвали Туска организовать Марш независимости во Львове.
Ранее польского политика из ультраправого объединения «Конфедерация» Павла Усендека уже внесли в базу данных сайта «Миротворец», обвинив в разжигании ненависти к украинцам.
Руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого также ранее включили в этот скандальный список после его высказываний о принадлежности западных территорий Украины.