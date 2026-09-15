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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 20:10 • Фоторепортаж

    Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодежи

    В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи (МФМ-2026). Это крупнейший международный форум, который объединил 10 тыс. молодых лидеров в возрасте от 14 до 35 лет из 191 страны мира (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)

    Фестиваль проходит под лозунгом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

    Конкурс на участие в фестивале был огромным: организаторы получили свыше 113 тыс. заявок (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

    Половину участников форума составляют россияне, а вторую половину – зарубежные гости (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

    Участники фестиваля могут легко найти знакомых и завести связи с молодыми людьми из самых разных уголков планеты (фото: Эрик Романенко/ТАСС)

    На МФМ-2026 развернута «Академия блогеров» от Rutube, где авторы контента со всего мира обучаются продвижению контента в соцсетях (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    Открытый диалог «Африканский вектор. Разговор без галстуков» в ходе фестиваля был посвящен стратегическому партнерству, гуманитарному и экономическому сотрудничеству России со странами Африки (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)

    Организаторы запустили официальное мобильное приложение фестиваля, где участники могут находить друг друга по интересам, странам, профессиональным сферам и сразу договариваться о встречах (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

    Оправдывая строчки своего знаменитого хита «Невозможное возможно», Дима Билан во время концерта буквально взлетел в воздух на специальных лонжах и исполнил несколько эффектных вращений прямо над залом, что вызвало бурные овации зрителей (фото: Кирилл Казачков/ТАСС)

    VK Fest 2026 в рамках фестиваля стал беспрецедентным по своему масштабу, подтвердив статус главного развлекательного и музыкального события в России (фото: Александр Черезов/ТАСС)

    Национальные костюмы стали одним из главных визуальных акцентов фестиваля (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    Шествие молодежи мира прошло по улицам в Екатеринбурге (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)

    Благодаря молодым дизайнерам национальные костюмы получили переосмысление (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

    В парке Маяковского молодые дизайнеры провели грандиозное дефиле, где показали, как традиционные орнаменты уральских татар, русских деревень и коренного народа манси можно стильно интегрировать в современную молодежную моду (фото: Анатолий Стребелев/ТАСС)

    Во время фестиваля участники из стран Латинской Америки добавили яркой карнавальной энергии (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)

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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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