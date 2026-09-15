В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Екатеринбург принимает Международный фестиваль молодежи
В Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи (МФМ-2026). Это крупнейший международный форум, который объединил 10 тыс. молодых лидеров в возрасте от 14 до 35 лет из 191 страны мира (фото: Владимир Астапкович/РИА Новости)
Фестиваль проходит под лозунгом «Следуй за мечтой. Вместе с Россией» (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)
Конкурс на участие в фестивале был огромным: организаторы получили свыше 113 тыс. заявок (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)
Половину участников форума составляют россияне, а вторую половину – зарубежные гости (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)
Участники фестиваля могут легко найти знакомых и завести связи с молодыми людьми из самых разных уголков планеты (фото: Эрик Романенко/ТАСС)
На МФМ-2026 развернута «Академия блогеров» от Rutube, где авторы контента со всего мира обучаются продвижению контента в соцсетях (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Открытый диалог «Африканский вектор. Разговор без галстуков» в ходе фестиваля был посвящен стратегическому партнерству, гуманитарному и экономическому сотрудничеству России со странами Африки (фото: Сергей Савостьянов/ТАСС)
Организаторы запустили официальное мобильное приложение фестиваля, где участники могут находить друг друга по интересам, странам, профессиональным сферам и сразу договариваться о встречах (фото: Сергей Карпухин/ТАСС)
Оправдывая строчки своего знаменитого хита «Невозможное возможно», Дима Билан во время концерта буквально взлетел в воздух на специальных лонжах и исполнил несколько эффектных вращений прямо над залом, что вызвало бурные овации зрителей (фото: Кирилл Казачков/ТАСС)
VK Fest 2026 в рамках фестиваля стал беспрецедентным по своему масштабу, подтвердив статус главного развлекательного и музыкального события в России (фото: Александр Черезов/ТАСС)
Национальные костюмы стали одним из главных визуальных акцентов фестиваля (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Шествие молодежи мира прошло по улицам в Екатеринбурге (фото: Сергей Мальгавко/ТАСС)
Благодаря молодым дизайнерам национальные костюмы получили переосмысление (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)
В парке Маяковского молодые дизайнеры провели грандиозное дефиле, где показали, как традиционные орнаменты уральских татар, русских деревень и коренного народа манси можно стильно интегрировать в современную молодежную моду (фото: Анатолий Стребелев/ТАСС)
Во время фестиваля участники из стран Латинской Америки добавили яркой карнавальной энергии (фото: Константин Михальчевский/РИА Новости)