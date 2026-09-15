Матвейчев: Государство обеспечивает россиянам доступность вакцинации

Матвейчев назвал доступность вакцинации преимуществом российской системы здравоохранения

Tекст: Валерия Городецкая

«В межсезонье, когда наблюдается наиболее высокий пик заболеваемости, начинается прививочная кампания, Владимир Владимирович Путин лично контролирует такой важный вопрос, как эпидемиологическая обстановка. Встреча президента с главой Роспотребнадзора – это как раз контроль со стороны президента. Контроль того, как работают все службы», – сказал Матвейчев.

По его словам, действующая в России система надзора охватывает всю территорию страны и выполняет сразу несколько задач.

«Вообще, наша система надзора такова, что охватывает каждый уголок страны. Это мощная система, и в каком-то смысле единственная в мире, потому что она не только занимается контролем, наблюдением, сбором фактов и данных, но и занимается прививочной кампанией», – отметил политолог.

Матвейчев отдельно обратил внимание на доступность вакцинации. «Прививки, конечно, проводятся во многих странах мира, многие люди могут их получить, но получают они их только за плату. И, кстати, это стоит дорого. В нашей стране государство заботится о здоровье всех жителей, борется за продолжительность жизни», – заявил он.

Политолог подчеркнул, что инфекции могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. «Вирусы и инфекции – это не просто легкопереносимые на первый взгляд вещи, они опасны своими осложнениями, в том числе влияют на сердечно сосудистую систему, а от сердечно сосудистых болезней наибольшая смертность», – сказал Матвейчев.

По его словам, вопросам здравоохранения уделяется значительное внимание и в программных документах «Единой России». «Вообще, забота о здоровье граждан, является одной из самых приоритетных тем для главы государства и власти в целом. В прошлой Народной программе «Единой России» большой раздел был посвящен здравоохранению, и отдельный раздел был связан с активным долголетием. Сейчас же, в новой программе, этот раздел объединен с другими направлениями развития, которые призваны улучшить социальное обеспечение граждан», – рассказал он.

Одной из основных задач Матвейчев назвал развитие современной медицины при одновременном обеспечении ее доступности. «Основные приоритеты в этой области – в том, чтобы медицина была современной и передовой в мире, с высокотехнологичным медицинским оборудованием, новыми стандартами обучения медицинским протоколам. И второй приоритет – все эти инновации не должны быть элитными и дорогостоящими, они должны быть доступными для большого количества граждан», – подчеркнул политолог.

По его словам, работа ведется в том числе над развитием скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. «Отсюда внимание к тому, чтобы оснащались парки скорой помощи, которых очень много. И, кстати, скорая помощь – тоже уникальная вещь в России. В большинстве стран мира скорая помощь платная, а у нас каждый может ей пользоваться за счет бюджета», – сказал Матвейчев.

Он также рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в небольших и отдаленных населенных пунктах. «Массово строятся фельдшерско-акушерские пункты, которые закрывались в 1990-е годы, ремонтируются поликлиники в отдаленных населенных пунктах, чтобы их жителям не нужно было ездить в райцентры, в города», – отметил он.

При этом, подчеркнул Матвейчев, развитие инфраструктуры должно сопровождаться подготовкой специалистов. «Все это невозможно без подготовки кадров. «Единая Россия» в этой связи принимает законопроекты о земских докторах, земских фельдшерах. В медицинской сфере также практикуются всевозможные целевые наборы различными региональными администрациями для того, чтобы кадрами оснастить всю эту огромную инфраструктуру, которая создается на наших глазах», – заключил политолог.

Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой готовность ведомства к сезону гриппа.

Глава государства высоко оценил результаты работы санитарных служб внутри страны и за рубежом.

В рамках Народной программы «Единой России» в регионах появятся более трех тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.