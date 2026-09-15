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    Захарова предупредила Запад об опасности политического туризма на Украину
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
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    Суд разрешил Ермаку не носить электронный браслет из-за «угрозы здоровью»
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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Откуда в Германии «русские дроны»

    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

    105 комментариев
    15 сентября 2026, 20:08 • Новости дня

    Матвейчев: Государство обеспечивает россиянам доступность вакцинации

    Матвейчев назвал доступность вакцинации преимуществом российской системы здравоохранения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Забота о здоровье граждан остается одной из приоритетных тем для главы государства и власти в целом, а эпидемиологическая обстановка находится под личным контролем президента России Владимира Путина. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

    «В межсезонье, когда наблюдается наиболее высокий пик заболеваемости, начинается прививочная кампания, Владимир Владимирович Путин лично контролирует такой важный вопрос, как эпидемиологическая обстановка. Встреча президента с главой Роспотребнадзора – это как раз контроль со стороны президента. Контроль того, как работают все службы», – сказал Матвейчев.

    По его словам, действующая в России система надзора охватывает всю территорию страны и выполняет сразу несколько задач.

    «Вообще, наша система надзора такова, что охватывает каждый уголок страны. Это мощная система, и в каком-то смысле единственная в мире, потому что она не только занимается контролем, наблюдением, сбором фактов и данных, но и занимается прививочной кампанией», – отметил политолог.

    Матвейчев отдельно обратил внимание на доступность вакцинации. «Прививки, конечно, проводятся во многих странах мира, многие люди могут их получить, но получают они их только за плату. И, кстати, это стоит дорого. В нашей стране государство заботится о здоровье всех жителей, борется за продолжительность жизни», – заявил он.

    Политолог подчеркнул, что инфекции могут приводить к серьезным последствиям для здоровья. «Вирусы и инфекции – это не просто легкопереносимые на первый взгляд вещи, они опасны своими осложнениями, в том числе влияют на сердечно сосудистую систему, а от сердечно сосудистых болезней наибольшая смертность», – сказал Матвейчев.

    По его словам, вопросам здравоохранения уделяется значительное внимание и в программных документах «Единой России». «Вообще, забота о здоровье граждан, является одной из самых приоритетных тем для главы государства и власти в целом. В прошлой Народной программе «Единой России» большой раздел был посвящен здравоохранению, и отдельный раздел был связан с активным долголетием. Сейчас же, в новой программе, этот раздел объединен с другими направлениями развития, которые призваны улучшить социальное обеспечение граждан», – рассказал он.

    Одной из основных задач Матвейчев назвал развитие современной медицины при одновременном обеспечении ее доступности. «Основные приоритеты в этой области – в том, чтобы медицина была современной и передовой в мире, с высокотехнологичным медицинским оборудованием, новыми стандартами обучения медицинским протоколам. И второй приоритет – все эти инновации не должны быть элитными и дорогостоящими, они должны быть доступными для большого количества граждан», – подчеркнул политолог.

    По его словам, работа ведется в том числе над развитием скорой помощи, фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник. «Отсюда внимание к тому, чтобы оснащались парки скорой помощи, которых очень много. И, кстати, скорая помощь – тоже уникальная вещь в России. В большинстве стран мира скорая помощь платная, а у нас каждый может ей пользоваться за счет бюджета», – сказал Матвейчев.

    Он также рассказал о развитии медицинской инфраструктуры в небольших и отдаленных населенных пунктах. «Массово строятся фельдшерско-акушерские пункты, которые закрывались в 1990-е годы, ремонтируются поликлиники в отдаленных населенных пунктах, чтобы их жителям не нужно было ездить в райцентры, в города», – отметил он.

    При этом, подчеркнул Матвейчев, развитие инфраструктуры должно сопровождаться подготовкой специалистов. «Все это невозможно без подготовки кадров. «Единая Россия» в этой связи принимает законопроекты о земских докторах, земских фельдшерах. В медицинской сфере также практикуются всевозможные целевые наборы различными региональными администрациями для того, чтобы кадрами оснастить всю эту огромную инфраструктуру, которая создается на наших глазах», – заключил политолог.

    Напомним, президент России Владимир Путин обсудил с главой Роспотребнадзора Анной Поповой готовность ведомства к сезону гриппа.

    Глава государства высоко оценил результаты работы санитарных служб внутри страны и за рубежом.

    В рамках Народной программы «Единой России» в регионах появятся более трех тыс. новых поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов.

    15 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    Головин: По программе «Единой России» создадут новые центры подготовки кадров

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках программы «Единой России» в стране создадут новые центры подготовки кадров для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ, сообщил член Высшего совета партии и Герой России Владислав Головин в ходе визита на предприятие «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле.

    Головин осмотрел производственные цеха, оценил текущие мощности и встретился с трудовым коллективом, отметив, что за последние три года поставки танков выросли почти в восемь раз, сообщается на сайте «Единой России».

    «Вы – фронт в тылу. И вы держите его. Страна должна быть не только защищенной, но и работающей, связанной, единой. А это невозможно без таких заводов», – подчеркнул Головин.

    Политик напомнил, что партия и правительство обеспечивают завод федеральными средствами и льготными займами. Растущий гособоронзаказ гарантирует предприятию стабильность на годы вперед. Кроме того, в рамках проекта «Профессионалитет» создаются образовательно-производственные кластеры для подготовки техников, инженеров и операторов ЧПУ.

    Головин также указал на важность ранней профориентации и развития наставничества. По его словам, для удержания молодых специалистов требуются понятные карьерные траектории, программы льготного жилья и развитие инфраструктуры.

    Ранее Головин сообщил о намерении партии «Единая Россия» поддерживать молодых специалистов на старте карьеры.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение мер поддержки региональных научно-производственных кластеров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов отметил рост уровня трудоустройства выпускников колледжей до 80%.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 22:02 • Новости дня
    Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже

    Акции девелопера «Самолет» на Московской бирже обрушились на 10%

    Акции девелопера «Самолет» обрушились на Московской бирже
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стоимость акций девелопера «Самолет» обвалились более чем на 10% на торгах Московской биржи из-за совокупности отраслевых и макроэкономических рисков.

    Котировки застройщика к 17.15 мск опустились до 299,6 рубля за бумагу, при этом снижение замедлилось до 9,16%, передает РБК. Примечательно, что отрицательная динамика наблюдается на фоне роста индекса Мосбиржи, который прибавил 1,86% и достиг 2323,4 пункта.

    «Кроме того, инвесторов, очевидно, насторожила история с делистингом конкурента – ПИК», – отметила аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.

    Старший аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова добавила, что на падение также влияют слабые финансовые результаты компании, отраслевые сложности и высокая долговая нагрузка.

    По ее словам, рынок реагирует на совокупность макроэкономических и фундаментальных рисков, включая снижение спроса на жилье.

    Совет директоров девелоперской компании ПИК запланировал рассмотреть вопрос об уходе с биржи.

    Из-за решения Центробанка по ключевой ставке акции «Самолета» летом потеряли более 7% стоимости.

    В феврале правительственная комиссия отказала этому застройщику в прямой государственной поддержке.

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    15 сентября 2026, 16:24 • Новости дня
    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба

    Дан старт строительству глубоководного арктического мегапорта в Якутии
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В морском порту Тикси стартовало строительство глубоководного грузового терминала Найба, который станет ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора, сообщила пресс-служба Морской коллегии.

    В порту Тикси началось сооружение глубоководного грузового терминала Найба, передает РИА «Новости». На место уже прибыла техника, специалисты приступили к инженерным изысканиям для возведения причала.

    «В морском порту Тикси дан старт строительству глубоководного грузового терминала Найба. Старт работам дал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, отметив, что терминал станет опорной инфраструктурой для освоения сырьевой базы, повышения надежности северного завоза и ключевым узлом Трансарктического транспортного коридора», – заявили в Морской коллегии.

    Сначала построят временный причал для приема тяжелых грузов, необходимых для освоения Кючусского золоторудного месторождения. Позже на его месте появится постоянный порт. Инвестором и инфраструктурным оператором проекта стала компания «Таймыр Инвест».

    Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что новый терминал снимет инфраструктурные ограничения Северо-Восточной Якутии. Глава региона Айсен Николаев добавил, что Найба станет ключевым узлом маршрута «Мохэ–Найба» с пропускной способностью 30 млн тонн в год. Проект требует 1,13 трлн рублей инвестиций и свяжет Китай с Арктикой, сократив путь транзитных грузов.

    На Восточном экономическом форуме участники подписали соглашение о создании транспортного коридора от китайского Мохэ до Магадана через Найбу.

    Президент России Владимир Путин заявил о планах круглогодичной навигации по Трансарктическому маршруту.

    Совет безопасности утвердил новую долгосрочную стратегию развития Арктической зоны до 2050 года.

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    15 сентября 2026, 15:08 • Новости дня
    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин

    Захарова: Признаком успешного мужчины являются горящие глаза его женщины

    Захарова назвала главный критерий успешности современных мужчин
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главным критерием мужской успешности не материальный достаток, а желание женщины иметь от него детей.

    Официальный представитель МИД России поделилась своим видением мужской состоятельности, передает РИА «Новости». Выступление состоялось в рамках пленарной сессии «Страна: государство и семья».

    «Критерием успешности у мужчин у нас до недавнего времени что было? Материальный достаток, метраж недвижимости, длина его яхты. Что там еще, часы? Но успешность для мужчины, безусловно, – это горящие глаза женщины, которая говорит: «Я хочу еще от тебя детей», – заявила Захарова.

    Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Ожидается, что мероприятие соберет 10 тыс. участников из 191 страны мира.

    Ранее официальный представитель МИД назвала пропаганду ложного успеха причиной отказа россиянок от создания семьи в девяностые годы.

    На полях Международного фестиваля молодежи дипломат отметила огромный интерес участников к международной тематике.

    В прошлом году она призвала бороться с навязываемой женщинам идеологией эгоизма.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области

    Сальдо: Дроны ВСУ дважды атаковали ремонтируемую школу в Херсонской области

    Дроны ВСУ дважды сбросили боеприпасы на школу в Херсонской области
    @ max.ru/SALDO_VGA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беспилотники атаковали здание школы в Алешкинском округе Херсонской области, сбросив на него два боеприпаса, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем канале в Max рассказал об атаке ВСУ на школу в регионе. Это случилось в Великих Копанях в Алешкинском округе области. «Враг ударил по школе в Алешкинском округе. Ночью в Великих Копанях противник дважды сбросил боеприпасы с БПЛА на здание школы. Занятия в ней не проводились: там идет ремонт по федеральной программе «Специальный инвестиционный проект». Повреждены кровля и окна. К счастью, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет», – отметил глава региона.

    Губернатор также добавил, что поврежденное учебное заведение обязательно восстановят, а все запланированные ремонтные работы будут доведены до конца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе один мирный житель Херсонской области погиб после сброса боеприпаса с дрона. Ранее украинские беспилотники повредили здание школы в Новокиевке.

    А в марте атаке дронов подверглись два образовательных учреждения в Алешкинском и Скадовском округах.

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    15 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»

    Глава Минпромторга Алиханов приобрел отечественный электрокар «Атом»

    Глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом»
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов стал владельцем нового отечественного электромобиля «Атом», сборка которого осуществляется на заводе «Москвич».

    Алиханов сообщил о приобретении нового отечественного электромобиля «Атом», передает РИА «Новости». «Я уже на нем езжу. Взял его», – заявил министр.

    Производством электромобилей «Атом» занимается компания «Кама» на мощностях столичного завода «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля этого года.

    Ранее гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк отмечал, что первые десятки произведенных машин направляются в каршеринговые сервисы. По его словам, физическим лицам по предзаказу электрокары начали отправлять летом, а объемы выпуска будут кратно увеличиваться практически каждый месяц.

    В середине июля компания «Кама» передала первые электромобили «Атом» покупателям по предзаказам.

    Известный дизайнер Артемий Лебедев вошел в число первых обладателей нового отечественного авто.

    К концу августа уровень локализации производства этой машины достиг 70%.

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    15 сентября 2026, 16:52 • Новости дня
    В Подмосковье выросла популярность «героических» имен для новорожденных

    В Подмосковье младенцев начали называть Одиссеями и Аполлонами

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Московской области зафиксирован новый тренд среди родителей: новорожденных стали чаще называть «героическими» именами, а также в честь героев популярных турецких сериалов.

    В Московской области растет популярность необычных имен для новорожденных. В пресс-службе регионального министерства социального развития отметили, что родители все чаще выбирают для детей «героические» варианты и имена персонажей из турецких сериалов.

    «Среди необычных мужских имен, зарегистрированных в этом году, встречаются настоящие «героические» варианты: Амур, Аполлон, Одиссей, Любомир, Никодим, Остап и Ярополк. Есть и вовсе уникальные случаи – например, мальчики с именами Белек, Крестьян, Парижан, Рассвет и Тихослав», – сообщили в ведомстве.

    Девочек, в свою очередь, называют Аксения, Ванда, Кассиопея, Клеопатра, Малина, Океана, Павлина, Фелиция, Цецилия, Шахерезада и Эсмеральда.

    Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин добавил, что самыми популярными женскими именами остаются София, Анна, Василиса, Мария и Ева. У мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Доля рождающихся в регионе мальчиков по-прежнему немного превышает количество девочек и составляет 51,7%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе столичные родители также выбрали для двоих новорожденных мальчиков имя Одиссей. В апреле московский ЗАГС зафиксировал появление на свет детей с редкими именами Амур и Одиссея.

    Ранее в Московской области отметили тренд на старославянские имена для младенцев.

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    14 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Ларисы Долиной в Петербурге отменили

    Юбилейный концерт Долиной в Петербурге отменили
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Юбилейное выступление Ларисы Долиной в Петербурге, ранее перенесенное с февраля на ноябрь, отменили, сообщила пресс-служба БКЗ «Октябрьский».

    Именно на этой площадке должно было пройти мероприятие, передает ТАСС. «Лариса Долина. Юбилей в кругу друзей – отмена концерта. Уважаемые зрители, возврат билетов осуществляется по месту приобретения», – говорится в сообщении на сайте концертного зала.

    Изначально выступление Долиной планировалось на февраль, однако в январе стало известно о его переносе на ноябрь. Директор певицы Сергей Пудовкин тогда объяснял это изменениями в гастрольном графике артистки. Ожидалось, что на юбилейном вечере вместе с ней выступят известные музыканты и коллеги по эстраде.

    Напомним, организаторы перенесли петербургское выступление артистки на 15 ноября.

    Ранее представители площадок отложили концерты певицы в Обнинске и Брянске.

    В начале года из-за низких продаж билетов сорвался юбилейный вечер Ларисы Долиной в Москве.

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    14 сентября 2026, 21:56 • Новости дня
    МВД объявило в розыск предпринимателя Михаила Лифшица

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские правоохранительные органы инициировали поиски бывшего руководителя компании «Ротек» Михаила Лифшица.

    Уголовное дело стало причиной включения предпринимателя в специальную базу ведомства, передает РИА «Новости». Точная статья, по которой ведется преследование, в официальной карточке не раскрывается.

    «Лифшиц Михаил... Основание для розыска: разыскивается по статье УК», – говорится в материалах правоохранителей.

    Ранее газета «Коммерсант» сообщила о возможной причастности бизнесмена к незаконному присвоению средств. Будучи председателем совета директоров АО «Ротек», входящего в группу «Ренова», он мог организовать хищение более 84,6 млн рублей. Следствие полагает, что деньги выводились под видом оплаты фиктивных работ и услуг.

    В сентябре МВД России внесло бывшего главу Минкомсвязи Николая Никифорова в базу розыска.

    Правоохранительные органы объявили в розыск проректора МГИМО Наталию Кузьмину по делу о мошенничестве.

    Суд заочно арестовал бывших руководителей транспортной группы Fesco по обвинению в растрате.

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    15 сентября 2026, 02:51 • Новости дня
    Ким Чен Ын направил Путину ответную телеграмму и заявил о вере в победу России

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын направил ответную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю 78-й годовщины основания КНДР.

    «Сегодня обе страны и народы КНДР и РФ в суровых вихрях истории укрепляют доверие и сплоченность, совместно защищают справедливость и мир, продолжая вписывать новые страницы в великую историю союза», – приводит ЦТАК слова Ким Чен Ына.

    Он подтвердил неизменность воли правительства страны расширять и углублять сотрудничество с Россией. Он выразил твердую уверенность в победе России в войне за защиту интересов безопасности страны и международной справедливости, передает ТАСС.

    Ким Чен Ын пообещал неизменно поддерживать российский народ и пожелал России победы и славы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин направил главе КНДР поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко.

    Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    14 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    МИД исключил Швейцарию из списка площадок для переговоров по Украине

    Замглавы МИД Грушко исключил переговоры по Украине в Швейцарии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия исключила возможность проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине на территории Швейцарии, сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

    Грушко подчеркнул, что Швейцария утратила статус нейтрального государства из-за действий правящих кругов страны, передает ТАСС. По словам дипломата, правящие круги фактически превратили страну в ассоциированного члена Североатлантического альянса.

    «Мы неоднократно говорили о том, что, к сожалению, от швейцарского нейтралитета, как мы его знаем, мало что осталось», – пояснил дипломат.

    Ранее посол России Сергей Гармонин назвал Швейцарию проукраинской стороной конфликта. Дипломат отверг возможность швейцарского посредничества из-за антироссийского курса Берна.

    В результате утраты конфедерацией нейтралитета Москва исключила Женеву из списка площадок для диалога.

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    14 сентября 2026, 21:38 • Новости дня
    Пенсионерка насмерть забила мужа лестницей и тростью в Ростовской области

    СК: Пенсионерка насмерть забила мужа лестницей и тростью в Ростовской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ростовской области пожилая женщина до смерти забила собственного мужа тростью и металлической лестницей, сообщили в региональном следственном управлении СК.

    Инцидент произошел в поселке Матвеев-Курган Ростовской области, указало ведомство в своем Telegram-канале. Во время совместного распития алкогольных напитков между супругами вспыхнула ссора, переросшая в жестокую драку.

    В порыве гнева 68-летняя женщина схватила деревянную трость и нанесла мужу несколько ударов по голове. После этого она продолжила избиение с помощью металлической лестницы.

    Полученные мужчиной травмы оказались смертельными, медикам не удалось его спасти.

    В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, она уже заключена под стражу. Следствие назначило проведение психиатрической экспертизы. Если вина пенсионерки будет доказана, ей может грозить до 15 лет лишения свободы.

    В январе пьяный москвич набросился на пожилую соседку с ложкой для обуви.

    Осенью прошлого года жительница столицы зарезала своего мужа.

    Весной прошлого года жительница Нижнего Тагила получила шесть лет колонии за убийство супруга деревянным табуретом.

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    14 сентября 2026, 21:18 • Новости дня
    МИД вмешался в ситуацию с попавшей в больницу в Турции пожилой россиянкой

    Tекст: Вера Басилая

    Представители генерального консульства России в Анталье помогают 76-летней соотечественнице, с которой турецкая клиника потребовала 55 тыс. долларов за лечение кровоизлияния в мозг, сообщили в дипмиссии.

    Генконсульство России в Анталье оказывает содействие в урегулировании ситуации с попавшей в больницу с кровоизлиянием в мозг 76-летней россиянкой, которой впоследствии выставили счет более чем на 50 тыс. долларов, передает ТАСС. Пожилая женщина прибыла на отдых в Аланью 4 сентября, однако вскоре попала в реанимацию из-за разрыва аневризмы.

    «Информация по данному случаю поступила в генеральное консульство России в Анталье. Наши сотрудники находятся в контакте с больницей, представителем страховой компании и родственниками россиянки. Принимаются меры с тем, чтобы оказать содействие в сложившейся ситуации», – сообщили в дипмиссии.

    Турецкие врачи провели все необходимые процедуры для спасения жизни пациентки. Вскоре между страховой компанией, клиникой и родственниками возникли серьезные разногласия относительно покрытия расходов полисом. В результате семье выставили счет на сумму 55 тыс. долларов.

    В ведомстве напомнили, что оплата медицинской помощи за границей всегда осуществляется в рамках страховки. Дипломаты пообещали продолжить следить за развитием событий и оказывать необходимую поддержку в рамках своих полномочий.

    В марте больница Сеула потребовала с перенесшей инсульт россиянки 50 тыс. долларов.

    В июне прошлого года страховая компания отказалась оплачивать лечение пострадавшего в Турции туриста.

    В ноябре 63-летняя гражданка России скончалась в гостинице турецкого курорта Аланья.

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