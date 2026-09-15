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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 14:41 • Новости дня

    Путин высоко оценил работу Роспотребнадзора в России и мире

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой высоко оценил результаты работы ведомства внутри страны и за рубежом.

    «Работа чрезвычайно важная. У нас очень хорошая традиция, очень хорошая школа и результат хороший. И внутри страны, и в контактах в работе с нашими коллегами за рубежом, причем в разных регионах мира», – сказал президент, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы он поинтересовался готовностью службы к предстоящему осенне-зимнему периоду, в который обычно происходят заболевания ОРВИ и гриппом.

    «Все-таки осенне-зимний период сложный с точки зрения поддержания необходимой должной ситуации, контроля за здоровьем граждан, готовности наших служб, наличия вакцин и т. д. Как ситуация?» – спросил Путин.

    Президент обратил внимание на сложность этого времени года с точки зрения контроля за здоровьем граждан, обеспечения достаточного количества вакцин и общей готовности профильных структур к так называемому гриппозному сезону.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Путина с Поповой.

    До этого Роспотребнадзор предупредил о сезонном всплеске заболеваемости ОРВИ во второй декаде сентября.

    Глава ведомства сообщала о полной замене состава вакцин от гриппа.

    13 сентября 2026, 17:49 • Новости дня
    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи

    «Давайте вместе менять мир!»: Путин поприветствовал участников МФМ-2026

    Путин поприветствовал участников Международного фестиваля молодежи
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников проходящего в Екатеринбурге Международного фестиваля молодежи и призвал их к совместному строительству справедливого будущего, сообщила пресс-служба Кремля.

    «Рад приветствовать участников и гостей Международного фестиваля молодежи», – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

    Российский лидер напомнил, что Екатеринбург находится на стыке Европы и Азии.

    «На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего», – заявил глава государства.

    Президент отметил важность дружбы и согласия между народами. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу», – добавил он.

    Он подчеркнул, что Россия выступает за равный доступ всех людей к образованию, медицине и новейшим технологиям независимо от их гражданства и финансового положения.

    В завершение обращения Владимир Путин выразил уверенность в успехе молодого поколения. Он пригласил иностранную молодежь присоединяться к российским проектам для построения нового открытого мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

    В августе организаторы завершили отбор десяти тысяч участников из 191 страны мира. Масштабное мероприятие стартовало в уральской столице 11 сентября.

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    13 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог Ткаченко: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга

    Политолог: БРИКС становится созидательным центром Глобального Юга
    @ Alexander Kazakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    БРИКС на деле демонстрирует истинное стремление к командным принципам решения глобальных проблем. Организация ценит открытый и прямой диалог суверенных держав, что и привлекает иные страны Глобального Юга, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация.

    «БРИКС изначально задумывался как альянс суверенных держав. Объединение формировалось в тот период, когда на международной арене начали активно обсуждать склонность западных государств навязывать всем и каждому свою волю. Собственно, организация и рассматривалась как возможность снизить зависимость со стороны вестернизированных институтов», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Однако впоследствии, когда БРИКС заметно окреп, акцент в его деятельности сместился в сторону налаживания взаимовыгодного сотрудничества внутри самого объединения. Тем не менее прозвучавшие призывы к проведению независимого курса и организации коллегиальных методов решения глобальных проблем возвращают организацию к ее изначальному посылу», – акцентирует собеседник.

    «То есть БРИКС берет курс на становление своеобразной ООН для государств Глобального Юга. Объединение поддерживает стремление развивающихся стран выстраивать самостоятельную политику и готово предлагать им поддержку в виде расширения возможностей донесения собственной позиции на международной арене», – рассуждает эксперт.

    «Что особенно важно – риторика БРИКС о равноправии государств не является пустыми словами. Это отражение осознанного курса, который поддерживают все члены организации. Китай, например, выступил инициатором наращивания сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ) между странами Глобального Юга. И несмотря на значимый отрыв в этой области от других членов объединения, Пекин выступает за истинно партнерский диалог», – уточняет он.

    «Например, Китай настаивает на том, что разработки в сфере ИИ должны создаваться на основе принципа открытого кода. Это разительно отличный подход от тех же США. Соответственно, БРИКС и его члены не словом, а делом показывают, что в рамках организации создается пространство не конкуренции, но созидания», – заключил Ткаченко.

    Напомним, в Индии завершился саммит БРИКС, в рамках которого была принята Нью-Делийская декларация. Как сообщает Hindustan Times, итоговый документ был принят единогласно. В нем, в частности, зафиксирован призыв к консолидации международных усилий, направленных на дипломатию и меры по предотвращению конфликтов, включая устранение их коренных причин.

    В рамках саммита Владимир Путин также заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН. Президент подчеркнул, что внимание со стороны международного сообщества к объединению продолжает расти.

    В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин представил ключевые приоритеты организации, передает Синьхуа. Он отметил ускорение глобальных перемен, рост влияния Глобального Юга и призвал страны БРИКС взять историческую инициативу, сплотить развивающиеся государства и сыграть стабилизирующую роль в международных делах.

    Си Цзиньпин подчеркнул необходимость совместной защиты международного правопорядка, суверенного равенства государств, отказа от двойных стандартов и укрепления роли ООН. Он поддержал реформу многосторонних институтов, в том числе Всемирной торговой организации, модернизацию мировой финансовой архитектуры и реализацию Повестки ООН до 2030 года, а также предложил ускорить выработку глобальных правил по управлению искусственным интеллектом и климатической повестке.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    12 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    Власти Индии опубликовали видео встречи Путина и Моди под песню «Матушка-земля»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Индии опубликовало видео со встречи президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди на полях саммита БРИКС в Нью-Дели под песню «Матушка-земля».

    Кадры с прошедшего в Нью-Дели саммита БРИКС разместили в официальном аккаунте индийского правительства в соцсети, передает ТАСС. В качестве звуковой дорожки к ролику авторы выбрали популярный хит «Матушка-земля».

    На опубликованной записи запечатлены моменты общения политиков. Кроме того, показан эпизод вручения российскому президенту переведенного на русский язык древнеиндийского трактата «Тируккурал». Также в монтаж включили фрагменты с международной промышленной выставки «Иннопром».

    Президент России Владимир Путин по прибытии на саммит БРИКС в Индии пожал руку бортпроводнице, что вызвало активное обсуждение в местных социальных сетях.

    Российский лидер и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двусторонние переговоры. После встречи политики поехали на Деловой форум БРИКС в одном автомобиле.

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    12 сентября 2026, 16:19 • Новости дня
    Такер Карлсон назвал причины возмущения Путиным на Западе

    Такер Карлсон объяснил возмущение Запада действиями Путина по изгнанию олигархов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Политика президента России Владимира Путина по изгнанию олигархов и поддержке традиционного христианства вызвала резкое недовольство на Западе, считает американский журналист Такер Карлсон.

    Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что политика Владимира Путина по борьбе с олигархией и поддержке православия спровоцировала Запад на объявление войны России, пишет RT.

    «Первое – это изгнание олигархов. Получение контроля... Как вы знаете, Советский Союз распадается в 1991-м. Немедленно происходит захват контроля над государственными отраслями десятком людей в целях собственного обогащения. Они становятся сильнее государства. 26 лет назад приходит Путин - и говорит: «Нет, это не демократия. Это не страна, обладающая суверенитетом». И многих из них он прогоняет. Именно эти люди с тех самых пор финансировали PR-кампанию против Путина», – сказал журналист.

    Карлсон добавил, что поддержка традиционного христианства в России также стала вызовом для западных элит, которые видят в вере угрозу своим тоталитарным целям.

    «Потому что нет ничего, что элиты на Западе (особенно в Соединённых Штатах) ненавидели бы сильнее и что бы больше им угрожало, чем традиционное христианство. Почему? А потому что человек, конечно, будет больше верен Богу, чем государству. Так что по определению это угроза тоталитарным целям лидеров», - резюмировал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Карлсон заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    До этого Госдума решила обратиться в Конгресс США из-за слов американца о подготовке покушения на российского лидера. Ранее президент России Владимир Путин дал большое интервью Такеру Карлсону.

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    12 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство

    Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили партнерство стран

    WAM: Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили стратегическое партнерство
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян обсудил с президентом России Владимиром Путиным укрепление стратегических отношений между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами в рамках 18-го саммита БРИКС.

    Оба лидера в начале встречи поприветствовали друг друга и передали пожелания процветания и прогресса народам обеих стран, передает агентство WAM.

    «Стороны обсудили отношения между ОАЭ и Россией, а также пути поддержки двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес, таким образом, чтобы это отвечало общим интересам и ожиданиям обеих стран и их народов», – отмечено в сообщении.

    В ходе беседы стороны обменялись мнениями по ряду региональных и международных вопросов, подчеркнув важность координации действий по итогам саммита БРИКС и преобразования итоговых решений в практические инициативы, которые будут полезны для всех.

    Ранее в этот день стало известно, что наследный принц ОАЭ пришел на переговоры с Путиным в традиционных сандалиях, а президент России назвал ОАЭ ближайшим союзником России на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент ОАЭ назвал объем товарооборота с Россией равным 11,5 млрд долларов. Тогда же Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

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    12 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    Дмитриев заявил о нехватке Трампа на саммите БРИКС
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидерам стран БРИКС на саммите в Нью-Дели для «полного состава» не хватает только президента США Дональда Трампа, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил отсутствие американского лидера на встрече БРИКС в Нью-Дели, передает RT. Свое мнение спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами выразил в социальной сети X.

    «Лидерам не хватает только их друга, президента Трампа, для полного состава», – заявил Дмитриев. К сообщению он прикрепил фотографию, где премьер-министр Индии Нарендра Моди держит за руки президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Ранее глава РФПИ сообщал о планах России организовать совместный бизнес-форум с участием представителей Германии и США.

    Главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу во время заседания XVIII саммита БРИКС в Нью-Дели.

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    13 сентября 2026, 13:07 • Новости дня
    Путин отметил вклад Розенбаума в реализацию благотворительных инициатив

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста Александра Розенбаума с 75-летним юбилеем, особо отметив его активную благотворительную деятельность, сообщила пресс-служба Кремля.

    Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. В обращении отмечается значимый вклад артиста в реализацию востребованных гуманитарных и благотворительных инициатив.

    «Вы всегда работаете вдохновенно, дарите слушателям тепло души и сердца. Благодаря особой, доверительной манере исполнения, ваши талантливые песни пользуются заслуженной популярностью у слушателей разных поколений», – подчеркнул российский лидер.

    Президент также пожелал народному артисту крепкого здоровья, а также успехов в делах и новых начинаниях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент направил поздравительную телеграмму Олегу Газманову по случаю 75-летия.

    В прошлом году Александр Розенбаум отметил значимость работы военных врачей на передовой.

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    13 сентября 2026, 08:12 • Новости дня
    Путин прибыл на расширенное заседание БРИКС+ в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в Нью-Дели, завершая свой трехдневный визит в Индию.

    Глава государства прибыл на расширенное заседание формата БРИКС+ в рамках саммита в Нью-Дели, передает РИА «Новости». Данная встреча станет заключительным пунктом в программе трехдневного визита российского лидера в Индию.

    Президент прилетел в столицу Индии в пятницу для участия в саммите БРИКС, проходящем 12-13 сентября. В ходе поездки он также провел несколько двусторонних встреч на полях мероприятия. В воскресенье Путин вместе с другими лидерами объединения участвует в заседании формата Outreach BRICS+, ставшем традиционным.

    Расширенная сессия посвящена теме «Устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность: формирование будущего для инклюзивного глобального роста». В ней задействованы лидеры БРИКС, представители десяти стран-партнеров и руководство международных организаций. Помощник президента Юрий Ушаков ранее отмечал, что на заседании представят традиционные доклады о деятельности Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах российского лидера присоединиться к расширенной встрече.

    В пятницу глава государства прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    На самом саммите Владимир Путин заявил о важности сохранения центральной роли ООН в мировых делах.

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    13 сентября 2026, 09:42 • Новости дня
    Путин назвал базовые ценности БРИКС привлекательными для многих в мире

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о растущей привлекательности базовых ценностей БРИКС для многих стран мира, выступая на заседании саммита в формате «аутрич».

    Президент России Владимир Путин отметил растущий интерес к объединению на международной арене, передает ТАСС.

    «Широкий состав сегодняшней встречи подтверждает, что внимание к деятельности БРИКС со стороны международного сообщества продолжает расти», – заявил глава государства.

    По словам российского лидера, многие страны привлекают идеалы и ценности БРИКС. К ним относятся проведение независимого курса и стремление к коллегиальному решению мировых проблем с опорой на международное право и Устав ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков сообщил об участии Владимира Путина в расширенной сессии БРИКС+. Сегодня российский лидер прибыл на это мероприятие в Нью-Дели. Накануне глава государства подчеркнул важность сохранения центральной роли ООН в мировых делах.

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    12 сентября 2026, 18:11 • Новости дня
    Путин посетил торжественный прием лидеров БРИКС в Индии

    Путин посетил торжественный прием от имени Моди в Нью-Дели

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин побывал на торжественном приеме, организованном индийским премьер-министром Нарендрой Моди для участников саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Путин в пятницу прибыл в столицу Индии с трехдневным рабочим визитом. Целью поездки стало участие в мероприятиях саммита БРИКС, который проходит 12-13 сентября, передает РИА «Новости».

    БРИКС представляет собой межгосударственное объединение, созданное двадцать лет назад Россией, Китаем, Индией и Бразилией. Позже в состав организации вошла ЮАР, а с начала 2024 года присоединился еще ряд государств.

    В конгресс-центре Нью-Дели российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

    На полях международного форума главы России, Китая и Индии провели короткую неформальную беседу.

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    13 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Песков сообщил о скорой внутрироссийской поездке Путина

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в скором времени планирует совершить рабочую поездку по российским регионам.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал планы президента посетить один из субъектов Федерации, передает ТАСС.

    «В следующий раз мы с вами будем путешествовать по России, по российским регионам. Будем вас информировать дополнительно», – отметил представитель Кремля, отвечая на вопросы представителей СМИ в Нью-Дели.

    Точные сроки и конкретное место назначения пока не раскрываются. Однако представитель Кремля подчеркнул, что поездка состоится уже скоро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Дмитрий Песков анонсировал визит главы государства в Индию на саммит БРИКС.

    До этого президент завершил длительную поездку на Восточный экономический форум.

    В конце августа Владимир Путин посетил с рабочим визитом Нижний Новгород.

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    13 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Путин обсудил Украину с наследным принцем Абу-Даби в Индии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию на Украине с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном во время визита в Индию.

    Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели встречу на полях саммита БРИКС в Индии, передает РИА «Новости». Мероприятие проходит в Нью-Дели 12-13 сентября.

    «Ну, конечно, одна из главных тем», – ответил помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос журналистов о том, обсуждался ли украинский кризис в ходе переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили укрепление стратегических отношений на полях саммита БРИКС.

    Несколькими днями ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил вероятность возобновления трехстороннего диалога по украинскому урегулированию в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

    Прошлой зимой участники консультаций в Абу-Даби договорились продолжить контакты для поиска мирного решения конфликта.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Новости дня
    Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Песков: Путин кратко рассказал Моди о ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нью-Дели кратко проинформировал премьер-министра Индии Нарендру Моди о текущей ситуации в рамках украинского конфликта.

    Песков сообщил журналистам, что российский лидер поделился актуальной информацией с премьером Индии в ходе визита в Нью-Дели, передает ТАСС.

    «Кто-то более знаком, кто-то менее знаком. С кем президент встречается – у него есть возможность объяснить, кратко пояснить, как обстоят дела», – ответил представитель Кремля на вопрос об осведомленности лидеров стран БРИКС о ходе специальной военной операции.

    По словам Пескова, президент сделал небольшое обновление информации для своего коллеги. При этом он уточнил, что детально пересказывать итоги встречи с американскими эмиссарами не было времени, поэтому рассказ ограничился кратким описанием ситуации «на полях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о движении страны по пути завершения украинского конфликта.

    Ранее российский лидер поделился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди итогами беседы со спецпосланником президента США.

    В свою очередь индийская сторона поддержала усилия Москвы по мирному урегулированию и переговорному процессу.

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    13 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    Путин призвал укрепить потенциал нового банка развития БРИКС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин предложил создать новую инвестиционную платформу для привлечения капиталов в экономики глобального Юга и Востока.

    Глава государства подчеркнул важность модернизации финансовых инструментов объединения, передает ТАСС. «Актуальной видится задача дальнейшего укрепления потенциала нового банка развития БРИКС и актуализации его бизнес-моделей», – заявил российский лидер.

    По словам президента, банк уже профинансировал 123 проекта на сумму почти 40 млрд долларов. Однако текущие потребности стран в финансировании значительно превышают этот показатель, поэтому необходима новая инвестиционная платформа.

    Этот инструмент позволит привлекать долгосрочные частные капиталы с использованием современных технологий. Владимир Путин также отметил, что внедрение искусственного интеллекта кардинально меняет саму модель формирования экономической стоимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полях саммита в Индии президент России встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф.

    В ходе визита в Нью-Дели российский лидер отметил высокую заинтересованность деловых кругов в экономическом сотрудничестве.

    Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал участие Владимира Путина в расширенном заседании БРИКС+.

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    Мировая экономика начинает задыхаться без русского топлива

    Мировой рынок ожидает «огромный дефицит топлива, который очень скоро станет очевидным», утверждают эксперты. Почему производство дизельного топлива оказалось в серьезном кризисе, как из-за этого страдают в первую очередь западные потребители и почему звучат прогнозы о том, что уже вскоре все станет для них только хуже? Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Как изменятся танки для участия в войнах будущего

    Праздник День танкиста, 13 сентября, сами танкисты отмечают с противоречивыми чувствами – на первый взгляд, беспилотники полностью лишили танки их былого могущества. В какой-то степени это так – и всё же вполне можно представить, каким станет танк будущего и сами танковые войска. Как они должны измениться, чтобы сохранить свою эффективность на поле боя? Подробности

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    Хуситы начинают влиять на ход мировой политики и торговли

    Под угрозой блокады оказалась еще одна важнейшая точка на мировой карте ключевых торговых путей – Баб-эль-Мандебский пролив. На этот раз такую опасность создали не США и даже не Иран, а просто вооруженная группировка. Каких целей добиваются йеменские хуситы и почему, по словам экспертов, именно сейчас для них настал «самый удобный момент»? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

      Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

    • Китай жадно скупает русскую нефть

      Предприятия КНР значительно нарастили закупки российской нефти на спотовом рынке, приобретая ее с хорошей наценкой за срочность. Чем это вызвано?

    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

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      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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