Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Ушаков анонсировал участие Путина в заседании БРИКС+ в Индии
Ушаков: Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели
Президент России Владимир Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил о планах президента присоединиться к расширенной встрече БРИКС, передает РИА «Новости». Саммит объединения пройдет в столице Индии 12 и 13 сентября.
«13 сентября запланирована тоже обычная для сотрудничества в рамках БРИКС расширенная сессия. Формат – так называемый Outreach BRICS+», – отметил Ушаков.
Главной темой расширенного заседания станет формирование будущего для инклюзивного глобального роста. В обсуждении примут участие государства-члены, страны-партнеры БРИКС, делегации приглашенных стран, а также руководители международных организаций. На сессии представят традиционные доклады Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.
Глава государства перенес совещание с правительством из-за подготовки к этому мероприятию.
МИД Китая сообщил о планах председателя КНР Си Цзиньпина посетить Нью-Дели для участия в саммите.