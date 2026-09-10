Ушаков анонсировал участие Путина в заседании БРИКС+ в Индии

Ушаков: Путин 13 сентября примет участие в заседании формата БРИКС+ в Нью-Дели

Tекст: Валерия Городецкая

Ушаков сообщил о планах президента присоединиться к расширенной встрече БРИКС, передает РИА «Новости». Саммит объединения пройдет в столице Индии 12 и 13 сентября.

«13 сентября запланирована тоже обычная для сотрудничества в рамках БРИКС расширенная сессия. Формат – так называемый Outreach BRICS+», – отметил Ушаков.

Главной темой расширенного заседания станет формирование будущего для инклюзивного глобального роста. В обсуждении примут участие государства-члены, страны-партнеры БРИКС, делегации приглашенных стран, а также руководители международных организаций. На сессии представят традиционные доклады Делового совета БРИКС, Женского делового альянса и Нового банка развития.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Владимира Путина в Индию на саммит БРИКС.

Глава государства перенес совещание с правительством из-за подготовки к этому мероприятию.

МИД Китая сообщил о планах председателя КНР Си Цзиньпина посетить Нью-Дели для участия в саммите.