Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Число жертв пожара на судне в китайском Циндао достигло 25 человек
Трагический инцидент на верфи в городе Циндао унес жизни 25 человек после разрушительного возгорания на борту грузового судна, сообщило Центральное телевидение Китая.
В результате возгорания на грузовом судне в провинции Шаньдун погибли 25 человек, передает РИА «Новости». До этого поступала информация о 20 жертвах и пяти пропавших работниках верфи.
«По состоянию на 19.24 (14.24 мск) 10 сентября все 25 пропавших без вести были найдены, все они были без признаков жизни», – сообщил китайский телеканал.
Напомним, трагический инцидент с иностранным сухогрузом произошел на территории судоремонтного завода в китайском городе Циндао.
В июле текущего года в порту Ухань на прибывшем контейнеровозе прогремел взрыв с последующим пожаром.
В марте прошлого года на российском рефрижераторном судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи возникло возгорание.