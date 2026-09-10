Псковский губернатор доложил Путину о взрывном росте туризма в регионе

Ведерников сообщил Путину о взрывном росте туризма в Псковской области

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ведерников сообщил Путину о стремительном развитии туристической отрасли в регионе. Глава региона отметил активное улучшение транспортной доступности и привлечение инвесторов, сообщается на сайте Кремля. В частности, при поддержке РЖД между Петербургом и Псковом запустили четыре пары поездов ежедневно. В выходные дни маршрут продлевают до Печор, где расположен знаменитый Псково-Печерский монастырь. Кроме того, возобновлено железнодорожное сообщение с Белоруссией.

В регионе также восстановили работу аэропорта, пассажиропоток которого в 2025 году достиг 142 тыс. человек. В планах открытие нового терминала прилета и реконструкция существующего комплекса. К 2030 году пассажиропоток планируют увеличить до 300 тыс. человек, а общий потенциал аэропорта оценивается в полмиллиона пассажиров.

«Как следствие, взрывной рост туризма, предметная заинтересованность инвесторов, открытие новых туристических локаций, мест размещения, общепита, благоустройство прилегающих территорий», – подчеркнул Ведерников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе этой рабочей встречи президент обратил внимание на нехватку врачей в Псковской области.

Несколькими днями ранее глава государства призвал увеличить количество путешествий по России до 140 млн поездок в год.

В июле тысячи иностранных специалистов из западных стран переехали в Псковскую область благодаря системе «единого окна».