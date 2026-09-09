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    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    9 сентября 2026, 18:25 • Новости дня

    Путин высоко оценил переговоры с лидером Вьетнама

    Путин назвал продуктивными прошедшие в Москве переговоры с То Ламом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал продуктивными прошедшие в узком составе переговоры с вьетнамским лидером То Ламом в Москве.

    «Хочу сообщить, что с товарищем То Ламом начали уже работу, переговоры», – заявил глава государства. Он добавил, что состоялись весьма продуктивные беседы в узком составе, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, стороны успели затронуть ключевые вопросы. В ходе встречи обсуждалась как двусторонняя повестка, так и международная проблематика.

    Напомним, президенты России и Вьетнама встретились на официальной церемонии в Большом Кремлевском дворце.

    Лидеры двух стран подпишут двусторонние соглашения по итогам государственного визита.

    Главы государств откроют совместную лабораторию по изучению инфекций.

    8 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Ушаков: Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

    Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, посвятив основное внимание вопросам разрешения кризиса на Украине, сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, общение руководителей государств продлилось ровно один час, передает РИА «Новости». Дипломат назвал состоявшийся диалог конструктивным и весьма откровенным. «Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – рассказал представитель Кремля журналистам.

    Он также добавил, что основное внимание в ходе беседы стороны уделили детальному обсуждению вопросов украинского урегулирования. «Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президенты России и США также обсудили урегулирование украинского конфликта. В ходе той беседы Владимир Путин рассказал Дональду Трампу об освобождении Константиновки в Донбассе.

    Ранее лидеры двух стран затронули ситуацию вокруг Ирана и покушение на американского политика.

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    7 сентября 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    Путин создал комиссию по ограничениям для уклоняющихся от наказания за рубежом
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин распорядился создать новую межведомственную комиссию, которая займется применением временных ограничений в отношении уклоняющихся от наказания за рубежом.

    Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов. «В соответствии с частью 1 статьи 10 Федерального закона от 4 августа 2026 года № 284-ФЗ «О временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за пределами РФ и уклоняющихся от наказания» постановляю: 1. Образовать Межведомственную комиссию по применению временных ограничительных мер», – говорится в тексте документа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о временных ограничениях для уклоняющихся от наказания релокантов.

    Ранее депутаты Госдумы ввели 14 строгих запретов для скрывающихся за границей правонарушителей.

    Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил о начале действия жестких санкций против уехавших преступников.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 13:02 • Новости дня
    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине

    Политолог Ткаченко: Прекращение передачи разведданных США Украине приблизит мир

    Политолог назвал возможные шаги США к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС,Pete Marovich/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев в конфликт на Украине. Прекращение Штатами оказания косвенной помощи Киеву, предоставления разведданных и участия в наведении вооружений могло бы приблизить завершение боевых действий, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Он допустил, что Владимир Путин указал на это Дональду Трампу во время телефонного разговора.

    «Во время телефонного разговора Владимир Путин наверняка озвучил Дональду Трампу несколько предложений относительно мирного урегулирования конфликта на Украине. Одно из них могло касаться снижения американской вовлеченности в военную часть противостояния», – допустил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, речь могла идти о прекращении оказания косвенной помощи Киеву. Также российский президент мог призвать американского коллегу впредь не создавать условия для того, чтобы европейцы перепродавали оружие США ВСУ», – рассуждает аналитик. Среди возможных озвученных предложений он также назвал непредоставление разведданных противоборствующей стороне и неучастие в наведении вооружений на цели на территории России.

    Сомнений в том, что Штаты оказывают такую помощь ВСУ, нет. По словам собеседника, у России накоплено достаточно свидетельств вовлеченности американцев, и этот фактор остается ключевым.

    Второй блок предложенных Путиным решений может предполагать отмену антироссийских санкций, предположил политолог. «Москва понимает, что Трампу нужны какие-то экономические достижения, и глава Белого дома хочет извлечь из американского посредничества выгоду. Поэтому вполне может быть, что российский лидер намекнул коллеге, что для плодотворного сотрудничества необходим пересмотр позиции Вашингтона в части рестрикций», – детализировал Ткаченко.

    В этом свете он обратил внимание на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров по Украине. «Рубио – один из главных противников России среди тех, кто наделен в Штатах властью. Очевидно, он, следуя приказу Трампа, повторяет мантру о переговорном процессе. Но в действительности, я думаю, глава Госдепа – тот человек, который наравне с либералами в Европе готов торпедировать переговоры», – считает эксперт.

    Говоря о перспективах возобновления двух- или трехсторонних встреч, аналитик выразил скептицизм. «Едва ли стоит ждать подвижек в течение двух недель, – отметил политолог. – Вместе с тем любой конфликт рано или поздно заканчивается переговорами. В данном случае возможны два сценария: либо разговор о безоговорочной капитуляции Украины, либо компромиссное урегулирование по американской тактике «разделить разницу» (split the difference), при которой стороны идут на уступки».

    «Мы хотели бы, чтобы переговоры шли по первому пути, американцы – по второму. И именно от этого зависит, когда они начнутся и в каком формате будут происходить», – заключил Ткаченко.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств обменялись мнениями по итогам визитов американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5 и 6 сентября, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Он уточнил, что беседа лидеров длилась ровно час, была конструктивной и весьма откровенной.

    «Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс, и работа по этому каналу, как, кстати, по некоторым другим, будет продолжена», – цитирует Ушакова сайт Кремля. Он сообщил, что Трамп во время диалога четко обозначил свое желание скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине, что открыло бы перспективы для полного восстановления отношений между Россией и США.

    Путин в свою очередь поддержал настрой в контексте построения конструктивного взаимодействия двух стран, положительно оценил посреднические усилия американской стороны по поиску путей разрешения украинского кризиса. Глава российского государства представил «объективный и обстоятельный анализ» текущей ситуации в рамках специальной военной операции и видение перспектив достижения ее целей и задач, добавил помощник президента.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Вскоре после разговора госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может быть разработана дорожная карта для возобновления переговоров об урегулировании на Украине. «Не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но и пессимистичным тоже. В том смысле, что есть возможность в ближайшие недели разработать дорожную карту для возобновления переговоров и, возможно, достичь разрешения, которое устроит обе стороны – ведь именно это и нужно для прекращения конфликта», – сказал он.

    Напомним, в субботу в Москве прошла встреча Путина со спецпосланником главы Белого дома Уиткоффом и Кушнером. В ходе обсуждений российская сторона довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО. Как отмечали опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, положение Украины, как и ее спонсоров, за период паузы в переговорах ухудшилось. По словам аналитиков, такова цена нежелания Киева прислушаться к справедливым требованиям России.

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    9 сентября 2026, 04:11 • Новости дня
    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на шаги США к миру на Украине

    Ушаков: Путин указал Трампу на возможные шаги американцев к миру на Украине
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе разговора с лидером США Дональдом Трампом поделился своим видением шагов американской стороны для окончания военных действий на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – приводит его слова пресс-служба Кремля.

    Во вторник, 8 сентября, Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор, детали которого раскрыл Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий. Американский лидер выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к завершению конфликта.


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    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    8 сентября 2026, 00:58 • Новости дня
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    Истек срок трехдневного моратория на удары российских войск по целям в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Истек срок моратория на удары российских войск по целям в Киеве, действовавшего три дня по указанию президента России Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

    Ограничение на удары по украинской столице объявлялось на три дня и было связано с приездом на Украину представителей США для переговоров, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты призвали Москву и Киев приостановить взаимные удары на время визита американских переговорщиков.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России дал указание с полуночи 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву в связи с визитом американских переговорщиков.

    Президент заявил на встрече со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об отсутствии договоренностей с Киевом о масштабном прекращении огня.

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    9 сентября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР

    Путин поздравил Ким Чен Ына с 78-й годовщиной образования КНДР

    Путин выразил готовность укреплять стратегическое партнерство с КНДР
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин направил главе КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул добрососедские отношения между странами и готовность к взаимопомощи.

    Путин в телеграмме отметил, что за прошедшие 78 лет КНДР добилась значительных результатов в социально-экономической сфере, укрепила позиции на мировой арене, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Отношения между Москвой и Пхеньяном всегда строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Поэтому, без сомнения, мы продолжим тесно сотрудничать для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами», – сказано в обращении российского лидера.

    По его словам, это полностью соответствует интересам народов обеих стран и будет способствовать их безопасности, а также установлению справедливого и многополярного миропорядка.

    Путин пожелал северокорейскому лидеру здоровья и успехов в государственных делах, а гражданам страны – благополучия и процветания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и КНДР открыли движение по новому автомобильному мосту, которому присвоили имя офицера Красной армии Якова Новиченко. Премьер Мишустин заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений с КНДР.

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    7 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи с тигром в лесу Приморского края, о которой рассказал ранее президент России Владимир Путин.

    Видео опубликовано в Telegram журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

    «Поразительные кадры, снятые на телефон Службой Безопасности президента», – сказано в сообщении. В комментарии к записи на видео Зарубин отметил, что кадры сняты из салона президентской машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором поздравил тигра с редкой удачей.

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    7 сентября 2026, 12:08 • Новости дня
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    @ Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, договорившись активно развивать двусторонние связи на различных уровнях.

    В ходе состоявшейся беседы главы государств затронули важные аспекты стратегического взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Кремля. Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Политики «обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества». Кроме того, собеседники условились значительно расширить двусторонние контакты для укрепления добрососедских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября лидеры двух стран провели краткую неформальную беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    В конце июля главы государств подтвердили по телефону обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В конце прошлого года президенты договорились о дальнейших личных контактах для всестороннего укрепления союзнических отношений.

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    8 сентября 2026, 17:45 • Новости дня
    Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовой телефонный разговор, посвященный прежде всего урегулированию конфликта на Украине и перспективам российско-американских отношений. Беседа прошла конструктивно и откровенно, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Лидеры обменялись мнениями по итогам поездок спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев 5–6 сентября. По словам Ушакова, результаты этих контактов получили положительную оценку, взаимодействие по данному и другим каналам будет продолжено, сообщает Кремль

    Центральной темой разговора стало урегулирование украинского конфликта. Трамп, как рассказал представитель Кремля, выступил за скорейшее прекращение противостояния, которое могло бы создать условия для восстановления полноценных отношений России и США.

    «Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и Россией», – сказал Ушаков.

    Особое значение американский президент придал перспективам экономического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    «Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств. Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства», – рассказал помощник президента России.

    Российский лидер также дал положительную оценку посреднической деятельности Вашингтона и лично Трампа. «Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав, положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта», – сообщил Ушаков.

    Значительная часть беседы была посвящена ситуации непосредственно в зоне боевых действий. Путин изложил Трампу российскую оценку текущего положения и перспектив дальнейшего развития событий. «Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач», – рассказал помощник президента.

    Москва также обозначила возможные действия Вашингтона, которые, с точки зрения российской стороны, могли бы способствовать более быстрому завершению боевых действий. «Кстати, было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий», – отметил Ушаков.

    Отдельно Путин затронул заявления о якобы существующей угрозе европейским государствам со стороны России. «С учетом спекуляций по поводу, дескать, имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы», – сообщил Ушаков.

    По словам помощника российского президента, Москва считает разговоры о подобной угрозе способом обоснования дальнейшего наращивания военных расходов и поддержки Киева. «Распространяемые мифы о российской угрозе служит европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов», – сказал он.

    Путин и Трамп также обсудили гуманитарную проблематику. Стороны договорились продолжать взаимодействие по обменам задержанными и осужденными.

    Кроме того, российский лидер обратил внимание на деятельность первой леди США Мелании Трамп, связанную с возвращением детей в семьи. «Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей», – рассказал Ушаков.

    По итогам беседы президенты договорились сохранять прямой контакт. «В целом еще раз повторю, коллеги, разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом», – заключил Ушаков.

    Напомним, во вторник Путин и Трамп провели новый телефонный разговор.

    Ранее российская сторона указала спецпосланникам главы Белого дома на реальные успехи армии России в зоне боевых действий.

    Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в стремлении Москвы и Киева к скорейшему завершению противостояния.

    Президенты двух стран в ходе июльского телефонного разговора обсудили предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта.

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    7 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков: Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Приморский край во время встречи с тигром распорядился не мешать хищнику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», – сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин в видео, опубликованном в Telegram.

    Кадры с тигром снял сотрудник службы безопасности главы государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с тигром во время поездки по приморским лесам.

    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком.

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    7 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    Медведев стал главой попечительского совета фонда «Сколково»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил состав попечительского совета фонда «Сколково» и назначил его руководителем зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева.

    Соответствующий указ уже размещен на портале правовой информации и вступил в силу 7 сентября, передает РИА «Новости». «Назначить председателем попечительского совета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Медведева Д. А.», – говорится в тексте документа.

    Полномочия членов совета рассчитаны на семь лет. В обновленный состав также вошли чиновники и руководители госкорпораций. Среди них – первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, мэр Москвы Сергей Собянин и помощник президента Андрей Фурсенко.

    Кроме того, участниками совета стали глава Минпромторга Антон Алиханов, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минцифры Максут Шадаев, а также главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, Росатома Алексей Лихачев, Ростеха Сергей Чемезов и президент РАН Геннадий Красников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев огласил имена лидеров предвыборного списка партии.

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    7 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению мира и приверженность переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия высоко оценивает работу американских переговорщиков, передает ТАСС.

    «Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Двумя днями ранее российский лидер поручил прекратить удары по Киеву на трое суток из-за визита делегации США.

    В июле Дмитрий Песков подтвердил готовность Дональда Трампа прислушиваться к позиции Москвы.

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    7 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина с эмиссарами США шагом к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прошедшая в субботу встреча президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, передает ТАСС.

    «Безусловно, любые попытки более или менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле высоко оценивают миротворческие усилия американских переговорщиков.

    При этом Песков отказался раскрывать детали переговоров. В частности, он не стал уточнять, чем именно предложения Уиткоффа и Кушнера отличались от договоренностей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своих спецпосланников в Москву с предложением об окончании конфликта.

    В субботу российский лидер Владимир Путин принял американских делегатов в Кремле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу содержательной и предельно откровенной.

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    7 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин присвоил имя Ахмата-Хаджи Кадырова железнодорожной станции в Грозном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин официально переименовал железнодорожный узел чеченской столицы в честь Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Глава государства подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

    «Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – говорится в тексте опубликованного распоряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого главы Чечни.

    Глава республики Рамзан Кадыров сообщил о телефонном звонке российского лидера в день юбилея отца.

    Накануне памятной даты в названном в честь Ахмата-Хаджи Кадырова аэропорту Грозного запустили новую взлетно-посадочную полосу.

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