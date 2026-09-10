Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Пожарные локализовали лесной пожар в турецкой Анталье спустя четверо суток
Спустя четверо суток спасателям удалось остановить распространение лесного пожара в районе Аксу возле курорта Анталья, сообщил Генеральный департамент лесного хозяйства Турции.
Турецкие спасатели успешно остановили распространение масштабного лесного пожара возле курорта Анталья, который продолжался четыре дня и потребовал эвакуации сотен жителей, передает РИА «Новости». Возгорание началось 7 сентября и потребовало перекрытия ключевой автотрассы Анталья – Ыспарта.
В тушении огня участвовали почти 1,1 тыс. человек, три самолета, девять вертолетов и более 320 единиц техники. Сильный ветер и жара до 35 градусов осложняли работу экстренных служб.
«В результате усилий пожарных удалось локализовать лесные пожары в районе Аксу в Анталье и в районе Козан в Адане», – отметили в Генеральном департаменте лесного хозяйства Турции.
Напомним, турецкие власти перекрыли стратегически важную автомобильную дорогу между Антальей и Ыспартой.
Спасатели эвакуировали 720 человек из четырех населенных пунктов.
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