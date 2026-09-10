Пожарные локализовали лесной пожар в турецкой Анталье спустя четверо суток

Пожар произошел около маршрутов взлета и посадки в аэропорту Антальи

Tекст: Валерия Городецкая

Возгорание зафиксировано к северу от воздушной гавани, в непосредственной близости от маршрутов захода лайнеров на посадку и взлета, передает РИА «Новости». Огонь бушует вне зоны самого аэровокзала, однако пересекается с воздушными трассами.

«В настоящее время это не оказывает серьезного влияния на авиасообщение в аэропорту Антальи», – уточняет профильный портал гражданской авиации HavasosyalMedya.

Борьба со стихией продолжается. К тушению привлечены наземные пожарные расчеты и специальная авиация. Точная площадь охваченной пламенем территории и причины инцидента пока не установлены.

Накануне местные власти исключили угрозу для российских туристов от лесных пожаров в Анталье.

В июле два российских самолета-амфибии Бе-200 прибыли в Турцию для тушения огня.

В прошлом году один из очагов природного возгорания зафиксировали около местного аэропорта.