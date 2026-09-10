  • Новость часаКремль предрек Латвии серьезные убытки из-за пошлин на российское зерно
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    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русский язык на Украине сохраняет долгая воля

    «Ты – то, что ты ешь», – говорят диетологи средней руки. Киевляне питаются не отходами с киевского стола, а продуктами мировых культур. Поэтому и сохраняют русский.

    11 комментариев
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Американские переговорщики по Украине зависли в зоне ожидания

    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

    2 комментария
    10 сентября 2026, 16:52 • Новости дня

    Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

    Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость газа на европейских торговых площадках показала уверенный рост, вплотную приблизившись к отметке в тысячу долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

    К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

    2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

    Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.

    8 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию

    Лавров: В случае нападения Европы на Россию война будет короткой

    Лавров предрек Европе короткую войну в случае нападения на Россию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров исключил намерения Москвы атаковать европейские государства, пообещав стремительный ответ в случае проявления агрессии со стороны Запада.

    Российская сторона не планирует вступать в вооруженный конфликт со странами Европы, подчеркнул Лавров, передает ТАСС. При этом западные элиты постоянно заявляют о готовности к боевым действиям против Москвы к 2030 году, указал он.

    «Что касается европейской наглости, они так «петушатся», что создают впечатление, будто как они решат, так и будет», – отметил глава внешнеполитического ведомства.

    Дипломат напомнил слова президента России Владимира Путина о миролюбивой позиции государства. По словам главы МИД, если европейцы все же решатся на агрессию, конфликт приобретет принципиально иной характер и завершится очень быстро.

    Ранее Лавров предупредил о риске применения нетрадиционных видов вооружения при нападении объединенной Европы на Россию. В случае военной агрессии со стороны европейских стран Москва применит все доступные средства для полноценного жесткого ответа.

    До этого министр иностранных дел исключил наличие у российского руководства планов вооруженного столкновения с европейскими государствами.

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    10 сентября 2026, 10:28 • Новости дня
    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги

    Евросовет заявил о планах ввести новые общеевропейские налоги

    Кошта заявил о планах Евросоюза ввести новые налоги
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Введение новых общеевропейских налогов позволит сократить взносы стран в бюджет Европейского союза, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    Кошта заявил о возможности введения новых общеевропейских налогов, чтобы снизить финансовую нагрузку на государства-члены, сообщает Politico. По его словам, это поможет защитить национальные бюджеты, в том числе Германии, которая обеспечивает четверть всех поступлений в казну Евросоюза.

    «Мы не можем требовать большего от государств-членов. Нам необходимо создать новые собственные ресурсы для защиты национальных бюджетов», – подчеркнул Кошта во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине. Политик добавил, что все национальные бюджеты заслуживают уважения.

    Визит главы Евросовета состоялся вскоре после победы партии «Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт. Дипломаты отмечают, что успех евроскептиков может ужесточить позицию Мерца на переговорах по бюджету. Немецкий лидер вновь призвал сократить на сотни миллиардов евро предложенный Еврокомиссией бюджет в размере почти 2 трлн евро.

    Кошта настаивает, что собственные ресурсы Евросоюза необходимы для финансирования обороны и повышения конкурентоспособности. Ожидалось, что новые налоги принесут 66 млрд евро ежегодно. Однако пока страны согласовали лишь сборы с иностранных загрязнителей и несобранных электронных отходов на сумму около 20 млрд евро в год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на региональных выборах в Саксонии-Анхальт.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сплотил лидеров пяти государств для радикального пересмотра европейского финансового плана.

    Власти в Берлине потребовали урезать общеевропейский бюджет на 400 млрд евро.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    9 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    Кремль предсказал Европе нехватку газа и новые ценовые рекорды
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские подземные хранилища газа не получится заполнить до наступления зимы даже при максимальных темпах закачки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля обратил внимание на сложную ситуацию с энергоресурсами в зарубежных странах, передает ТАСС.

    По его словам, текущий уровень биржевых цен на топливо достигает 950 долларов за тысячу кубометров.

    «Европейцы находятся сейчас в очень сложном положении, об этом неоднократно говорилось. У них проблемы с закачкой подземных хранилищ газа. И даже выйдя на максимальные темпы закачки, они уже не сумеют это сделать до наступления зимы», – сказал представитель Кремля.

    Он также добавил, что нынешняя стоимость энергоносителей на бирже не является предельной. Новые ценовые максимумы еще впереди, и европейские государства отдают себе в этом отчет, подчеркнул он.

    В начале сентября запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.

    В середине августа заполненность резервуаров опустилась до отметки чуть более 60%.

    Представители Газпрома предупредили об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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    8 сентября 2026, 15:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 900 долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во вторник днем биржевые цены на газ в Европе ускорили рост, поднимаясь на 2,7% и превышая 904 доллара за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF, представляющему крупнейший в Европе распределительный центр в Нидерландах, открыли торги у отметки в 878,9 доллара, показав снижение на 0,2%, передает РИА «Новости». К 9.02 мск показатель вырос до 886,1 доллара, прибавив 0,6%.

    Позднее, к 14.49 мск, стоимость газа достигла 904,4 доллара, увеличившись на 2,7%. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 880,7 доллара за тысячу кубометров.

    Напомним, 1 сентября биржевые цены на газ в Европе приблизились к 854 долларам за тысячу кубометров.

    На следующий день стоимость голубого топлива впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов.

    В четверг котировки октябрьских фьючерсов на нидерландском хабе TTF снизились до 876 долларов.

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    8 сентября 2026, 16:15 • Новости дня
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    Россиянина задержали в Румынии по подозрению в шпионаже
    @ Анна Майорова/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Румынские спецслужбы задержали гражданина России по подозрению в подготовке диверсии на территории нескольких уездов страны.

    Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) Румынии задержало гражданина России, который якобы тайно фотографировал боевую технику союзных войск, передает ТАСС. «Российский гражданин задержан по подозрению в сборе информации военного характера», – говорится в сообщении управления.

    Следователи считают, что 40-летний мужчина тайно снимал передвижения техники на базах в Клуже, Констанце, Кэлэраше, Илфове и Бухаресте.

    Румынская служба безопасности в свою очередь обвинила гражданина России в подготовке диверсии. Подозреваемый находился под пристальным наблюдением спецслужб с февраля 2026 года в рамках масштабного расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецслужбы Румынии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России в мае 2024 года. В свою очередь годом позже российские силовики поймали в Сочи собиравшего данные для Украины румынского шпиона.

    В июле суд признал иностранца виновным в шпионаже и назначил ему 15 лет лишения свободы, отбывать которые придется в исправительной колонии строгого режима.

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    8 сентября 2026, 21:35 • Новости дня
    Лавров сравнил появление европейцев на встрече в Киеве с роялем в кустах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским в Киеве.

    Уиткофф и Кушнер после визита в Москву отправились на Украину, где встретились с Зеленским, передает РИА «Новости». Вскоре к ним присоединились делегаты из Франции, Британии и Германии.

    «У нас говорят – рояль в кустах», – сказал министр в эфире Первого канала, оценивая внезапное появление европейских представителей. Глава МИД России также подчеркнул, что Европа упустила все шансы на участие в урегулировании украинского кризиса, начиная с 2013 года, и вернуть доверие будет крайне сложно.

    По словам Лаврова, европейский план заключается в сохранении агрессивного неонацистского режима на Украине. Он отметил, что российский народ не сможет принять подобную развязку, так как консолидация таких «европейских ценностей», как нацизм и русофобия, недопустима.

    В Кремле высоко оценили итоги московской встречи Владимира Путина со спецпосланниками президента США.

    Американские СМИ сообщили о планах Вашингтона завершить украинский конфликт до наступления зимы.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее обвинил европейские страны в стремлении сохранить режим Владимира Зеленского.

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    9 сентября 2026, 01:53 • Новости дня
    Посольство России обвинило Нидерланды в устранении конкурентов в спорте

    Дипломаты РФ рассказали, как Нидерланды устраняют конкурентов в спорте

    Tекст: Катерина Туманова

    Попытки властей Нидерландов ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях направлены на устранение сильных конкурентов до старта турниров, заявили в российском посольстве в Гааге.

    «Визы, запреты и иные препятствия, по сути, преследуют вполне очевидную цель – устранить сильных российских конкурентов еще до начала соревнований», – заявили в диппредставительстве ТАСС.

    Дипломаты подчеркнули, что подобные действия направлены на административное воспрепятствование решениям спортивных организаций.

    В посольстве напомнили, что международные спортивные организации постепенно отказываются от ограничений в отношении россиян. После восстановления статуса Олимпийского комитета России растет число федераций, допускающих российских спортсменов без препятствий.

    Практика Гааги противоречит принципам Олимпийского движения и европейским ценностям.

    Ранее министр спорта Нидерландов Мирьям Стерк заявила, что правительство планирует добиваться недопуска атлетов из России и Белоруссии к соревнованиям под национальными флагами, отметив возможность визовых ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Тарабрин заявил о лидерстве Нидерландов в антироссийских усилиях ЕС. Глава МИД Нидерландов Том Берендсен вызвал посла РФ из-за обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, так как Гаага бездоказательно обвинила Москву в причастности к инциденту.

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    8 сентября 2026, 22:45 • Новости дня
    Арест судна «Профессор Молчанов» не повлиял на научную работу РГО

    Арест «Профессора Молчанова» не повлиял на работу РГО

    Tекст: Катерина Туманова

    Задержание научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» в Норвегии не помешало экспедиции Русского географического общества (РГО) полностью выполнить запланированные работы на Шпицбергене, рассказал руководитель экспедиции РГО на архипелаг Павел Филин.

    Арест научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» не отразился на планах экспедиции Русского географического общества. Руководитель экспедиции на Шпицберген Павел Филин пояснил, что участники прибыли на архипелаг предыдущим рейсом и наблюдали за происходящим со стороны, передает РИА «Новости».

    «Мы со стороны наблюдали всю разворачивавшуюся ситуацию. Мы прекрасно отработали, посетили все поселки, которые связаны с российской деятельностью на Шпицбергене», – рассказал Филин.

    Он добавил, что специалисты успешно завершили описание объектов историко-культурного наследия.

    Напомним, судно «Профессор Молчанов» задержали в норвежском порту Баренцбург по иску украинской компании «Нафтогаз». Посол России в Норвегии Николай Корчунов заявил о намерении адвокатов обжаловать арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Шпицбергена сообщили о возвращении в Россию 69 граждан России с арестованного судна. Вечером их встретил в Мурманске глава региона Андрей Чибис.

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    9 сентября 2026, 16:51 • Новости дня
    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС

    ЕК: Недостаточная доступность жилья стала одной из самых насущных проблем в ЕС

    ЕК признала наличие острого жилищного кризиса в ЕС
    @ Valeria Ferraro/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия признала наличие острого жилищного кризиса в городах Европейского союза, который снижает общую конкурентоспособность объединения.

    ЕК констатировала наличие серьезных проблем с обеспечением доступным жильем в городах Евросоюза, передает ТАСС. «Для европейцев одной из самых насущных проблем стала недостаточная доступность жилья. По данным Eurobarometer, более 50% жителей городов считают вопрос жилья актуальной проблемой, требующей срочного решения», – говорится в заявлении ЕК.

    Жилищный кризис негативно влияет на конкурентоспособность Евросоюза, ограничивая мобильность рабочей силы и возможности для обучения. В связи с этим Еврокомиссия предлагает принять меры против действий, сокращающих фонд доступного долгосрочного жилья, особенно в популярных туристических центрах.

    Соответствующие инициативы будут направлены в Европарламент и Совет ЕС.

    В конце августа европейские власти начали разработку инициативы для борьбы с сервисами краткосрочной аренды жилья.

    За прошедшее десятилетие затраты девелоперов на возведение новых зданий в Евросоюзе увеличились почти наполовину.

    В феврале посол России в Гааге Владимир Тарабрин рассказал о дефиците сотен тысяч домов в Нидерландах из-за антироссийских санкций.

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    8 сентября 2026, 19:47 • Новости дня
    Цены на газ в Европе достигли трехлетнего максимума

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские котировки на природный газ обновили максимум за последние три года на фоне активного заполнения хранилищ трейдерами перед зимой.

    Стоимость эталонных фьючерсов на газ увеличилась на 3,4%, обновив максимум с января 2023 года, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Рост котировок связан со стремлением трейдеров ускоренно заполнить хранилища перед началом зимнего сезона на фоне геополитической неопределенности.

    Дополнительным фактором нестабильности выступает ожидание подробностей соглашения между Ираном и Оманом о судоходстве в Ормузском проливе. Тегеран анонсировал скорое заключение договоренностей о временном безопасном маршруте.

    Участники рынка обеспокоены возможной реакцией США на недавние инциденты с иранскими танкерами, оценивая риски новых нападений на суда как высокие.

    В настоящее время уровень заполненности европейских газовых хранилищ составляет лишь 67%, тогда как сезонная норма достигает 83%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Ирана и Омана обсудили создание временного совместного коридора для безопасного судоходства.

    Ранее стороны договорились оставить лишь один средний маршрут через Ормузский пролив.

    Весной стоимость газа в Европе на фоне перекрытия этого пути превышала 750 долларов за тысячу кубометров.

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    9 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Гол Мбаппе помог «Реалу» победить «Интер» в Лиге чемпионов

    Tекст: Катерина Туманова

    Мадридский «Реал» победил миланский «Интер» на старте основного этапа Лиги чемпионов.

    Испанский футбольный клуб «Реал» одолел соперников из итальянского «Интера» благодаря точным ударам Килиана Мбаппе и Федерико Вальверде в первом тайме.

    Встреча прошла на стадионе в Мадриде в рамках первого тура турнира, передает РИА «Новости». Хозяева поля одержали победу над миланской командой с итоговым результатом 2:1.

    Счет в матче открыл нападающий Килиан Мбаппе, поразив ворота на 14-й минуте. Вскоре преимущество мадридцев удвоил Федерико Вальверде, забивший на 23-й минуте игры.

    Единственный мяч в составе итальянской команды оформил Карлос Аугусто в конце второго тайма.

    В следующем туре европейских соревнований испанцам предстоит выездная встреча с римской «Ромой», которая состоится 14 октября. Миланцы на домашней арене 13 октября сыграют против бельгийского клуба «Брюгге».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, определились все участники общего этапа футбольной Лиги чемпионов. А также определены участники основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. «Монако» с Головиным обыграл ПСЖ с Сафоновым в чемпионате Франции.

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    9 сентября 2026, 23:28 • Новости дня
    Минэнерго: Россия и Вьетнам договорились о поставках СПГ и угля

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр энергетики России Сергей Цивилев заявил о перспективах поставок сжиженного природного газа и угля во Вьетнам, по его словам, энергетическое сотрудничество вносит весомый вклад в развитие экономических связей двух стран.

    «Имеющиеся нефтяные и газовые активы демонстрируют стабильную динамику добычи с перспективами роста. Следует двигаться дальше и расширять кооперацию, в том числе за счет новых направлений совместной хозяйственной деятельности. В частности, отмечаем перспективы поставок во Вьетнам российских СПГ и угля», – приводит РИА «Новости» слова Цивилева.

    В Минэнерго добавили, что взаимодействие расширяет инвестиционные возможности и промышленную кооперацию.

    Ранее в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Вьетнама То Лама, по итогам которых стороны подписали ряд соглашений в энергетической сфере.

    Глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что первые отгрузки СПГ во Вьетнам начнутся с 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Вьетнам договорились создать стратегический нефтяной резерв. В июне российский лидер назвал энергетику основой двусторонних отношений Москвы и Ханоя. Президент Вьетнама назвал развитие отношений с Россией приоритетом внешней политики страны.


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    8 сентября 2026, 05:29 • Новости дня
    Макрон обратился к главе ЕК фон дер Ляйен с инициативой запретить детям соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с инициативой запретить использование социальных сетей детям младше 15 лет на уровне ЕС.

    Глава государства призвал главу Еврокомиссии принять «общеевропейский законодательный акт» для защиты всех детей в Евросоюзе. В своем обращении Макрон подчеркнул необходимость оперативных действий профильных служб для подготовки документа, передает France24 со ссылкой на AFP.

    Французский закон об аналогичном запрете был отклонен Конституционным советом Франции в августе – судьи посчитали его несоразмерным ограничением свободы выражения мнений подростков. Тем не менее Макрон намерен осенью представить пересмотренный национальный законопроект, который учтет европейское право и Конституцию Франции, и попросил Еврокомиссию оперативно подключить экспертов к его рассмотрению.

    «Сегодня становится необходимым пойти дальше и гармонизировать новым европейским актом запрет доступа к платформам социальных сетей для лиц младше 15 лет», – написал Макрон в письме. Он также отметил, что проверка возраста должна строиться на надежных национальных и европейских решениях с соблюдением норм защиты частной жизни.

    Макрон предложил, чтобы будущий документ ограничивал функции, вызывающие зависимость, и вводил стандарты безопасности по умолчанию, включая лимиты на время использования соцсетей.

    Ранее, в июле, фон дер Ляйен обещала представить предложения «после лета» и говорила о постепенном доступе к соцсетям для разных возрастных групп – эта позиция ближе к рекомендации экспертного комитета ЕС о запрете для детей младше 13 лет и более мягких ограничениях для подростков 13–18 лет.

    Макрон, сделавший эту инициативу одним из главных приоритетов второго президентского срока, надеется, что запрет заработает во Франции до его ухода с поста весной. Ему предстоит убедить Конституционный совет, что новые ограничения будут «лучше определены и урегулированы», чем отклоненная ранее версия закона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле французские парламентарии одобрили закон об ограничении доступа к социальным сетям для несовершеннолетних младше 15 лет.

    В 2025 году Испания, Франция и Греция призвали Еврокомиссию ввести минимальный возраст для пользователей соцсетей на уровне всего Евросоюза.

    Издание Euractiv сообщило о планах Еврокомиссии объявить о мерах по ограничению доступа несовершеннолетних к соцсетям во время выступления фон дер Ляйен в сентябре.

    Макрон еще в декабре 2025 года заявлял о намерении добиться запрета соцсетей для подростков до 15-16 лет до конца своего президентского срока.

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    10 сентября 2026, 01:32 • Новости дня
    Финляндия не нашла оснований для уголовных дел из-за украинских БПЛА

    Финляндия не стала возбуждать уголовные дела из-за дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция Финляндии подтвердила украинское происхождение упавших весной на своей территории четырех военных дронов со взрывчаткой, но необходимости в уголовных делах по этому поводу не обнаружила.

    Финские власти завершили расследование инцидентов с упавшими весной беспилотниками, передает Yle. По данным Центральной уголовной полиции и Пограничной службы страны, дроны военного назначения со взрывчаткой вылетели с Украины.

    Аппараты обнаружили в марте и апреле в Коуволе, Луумяки, Париккале и Иити. В Луумяки дрон, предположительно, взорвался в воздухе, остальные три аппарата уничтожили саперы.

    «Предварительные расследования не выявили никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение уголовного расследования», – говорится в заявлении правоохранителей.

    Смещение дронов в сторону Финляндии объяснили помехами в системе навигации и южным ветром.

    Власти подчеркнули, что беспилотники не были нацелены на Финляндию, а их падение не привело к жертвам и разрушениям. Прокуратура закрыла предварительные дела, возбужденные по статьям о нарушении границ и создании общественной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Стубб исключил прямую военную угрозу из-за инцидентов с дронами. Из-за частых инцидентов с БПЛА финская армия решила сформировать специальные подразделения для борьбы с дронами.

    В Финляндии 4 сентября обнаружили картографический дрон якобы российского производства.

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    9 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии

    Песков: Власти Латвии пожирает бацилла русофобии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение латвийских властей запретить ввоз русскоязычных книг, назвав это проявлением русофобии.

    Власти Латвии постепенно поглощает русофобия, заявил Песков, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал решение латвийского руководства запретить ввоз русскоязычной литературы. «Бацилла русофобии пожирает их постепенно», – отметил представитель Кремля в беседе с журналистами.

    Он добавил, что ожидал подобного шага от латвийских властей значительно раньше.

    Запрет на ввоз ряда товаров из России и Белоруссии, включая книги, вступил в силу в Латвии 1 сентября. Граница для этой продукции оказалась полностью закрытой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти Латвии одобрили законопроект о запрете ввоза книг из России и Белоруссии.

    В начале сентября сотрудники местной службы госбезопасности обыскали книжные магазины сети Mnogoknig в Риге.

    Ранее Дмитрий Песков исключил приход к власти в Прибалтике сторонников диалога с Москвой из-за бациллы русофобии.

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