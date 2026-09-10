Цена газа в Европе приблизилась к тысяче долларов

Биржевые цены на газ в Европе выросли до 988 долларов за тысячу кубометров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стоимость голубого топлива на европейских площадках продемонстрировала заметный рост. Показатели увеличились на 4%, достигнув уровня 988 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Торги октябрьскими фьючерсами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах стартовали со снижения на 0,2%, составив 951 доллар. Однако уже к середине дня котировки резко пошли вверх.

К 15.53 мск цена газа достигла отметки 987,8 доллара, показав рост на 3,6% по сравнению с расчетной стоимостью предыдущего дня в 953,4 доллара.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 8 сентября биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 904 доллара за тысячу кубометров.

2 сентября стоимость голубого топлива впервые почти за два года достигла 902,5 доллара.

Днем ранее котировки на европейских биржах приблизились к уровню 854 доллара.