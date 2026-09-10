Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.5 комментариев
Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут обстоятельные переговоры на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут полноформатную встречу на полях предстоящего саммита АТЭС в китайском городе Шэньчжэнь, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ушаков сообщил журналистам о предстоящей встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает ТАСС. «Лидеры еще в Бишкеке, где они очень плотно общались, договорились, что проведут обстоятельные переговоры 18-19 ноября в Шэньчжэне, в Китайской Народной Республике, в рамках саммита АТЭС», – заявил он.
Ушаков добавил, что стороны достигли договоренности о проведении действительно обстоятельных переговоров, которые потребуют определенного времени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры лидеров России и Китая на предстоящем саммите АТЭС.
Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.
Ранее российский президент высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР.