Ушаков: Путин и Си Цзиньпин проведут обстоятельные переговоры на саммите АТЭС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ушаков сообщил журналистам о предстоящей встрече лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, передает ТАСС. «Лидеры еще в Бишкеке, где они очень плотно общались, договорились, что проведут обстоятельные переговоры 18-19 ноября в Шэньчжэне, в Китайской Народной Республике, в рамках саммита АТЭС», – заявил он.

Ушаков добавил, что стороны достигли договоренности о проведении действительно обстоятельных переговоров, которые потребуют определенного времени.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль запланировал двусторонние переговоры лидеров России и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

Позже глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина к трехсторонней встрече с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.

Ранее российский президент высоко оценил прошедшие в Бишкеке переговоры с председателем КНР.