Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Путин назвал энергетику основой отношений России и Вьетнама
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Вьетнама в Казани подчеркнул ключевую роль энергетического сектора в развитии двустороннего сотрудничества.
Путин отметил значимость энергетической сферы в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя, передает ТАСС. Заявление прозвучало на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани во время встречи с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.
«Важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работают Росатом, «Газпром», «Зарубежнефть»», – подчеркнул российский лидер. Взаимодействие двух стран в этой области продолжает активно развиваться благодаря участию крупных отечественных компаний.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Росатома участвовать в строительстве вьетнамских АЭС.
В январе 2025 года Россия и Вьетнам закрепили решение о начале поставок нефти в совместном коммюнике.
Двумя годами ранее президент Владимир Путин выразил готовность российских компаний нарастить экспорт сжиженного природного газа в эту страну.