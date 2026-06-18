Путин назвал энергетику основой отношений России и Вьетнама

Tекст: Ольга Иванова

Путин отметил значимость энергетической сферы в двусторонних отношениях Москвы и Ханоя, передает ТАСС. Заявление прозвучало на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани во время встречи с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом.

«Важное место в двусторонних отношениях занимает энергетика. Во Вьетнаме работают Росатом, «Газпром», «Зарубежнефть»», – подчеркнул российский лидер. Взаимодействие двух стран в этой области продолжает активно развиваться благодаря участию крупных отечественных компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Росатома участвовать в строительстве вьетнамских АЭС.

В январе 2025 года Россия и Вьетнам закрепили решение о начале поставок нефти в совместном коммюнике.

Двумя годами ранее президент Владимир Путин выразил готовность российских компаний нарастить экспорт сжиженного природного газа в эту страну.