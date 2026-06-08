  • Новость часаПолитолог назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна
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    Сергей Зацаринный Сергей Зацаринный Зачем нам Золотая Орда

    История Золотой Орды настолько тесно переплелась с историей Руси, что многие события нашей истории невозможно понять правильно, не зная всех перипетий в Орде. Привычные версии, сформированные некогда нашим первым историографом Карамзиным, являются лишь мифами.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Русский язык обязательно победит

    Выучить второй язык – это значит получить вторую душу. Русский язык всегда давал народам вторую душу, но никогда не отнимал первую. Русский язык и его путь – свидетельство того, что другие народы, языки и культуры можно не уничтожать ради создания или усиления своего государства.

    11 комментариев
    8 июня 2026, 10:57 • Новости дня

    Политолог назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна

    Политолог Ухов назвал итоги выборов в Армении провалом партии Пашиняна

    Tекст: Вера Басилая

    Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, что ставит на паузу изменение Конституции и осложняет ее «проевропейский курс», заявил политолог Илья Ухов.

    Ухов в своем Telegram-канале написал, что партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» не смогла набрать необходимые 50% голосов для формирования конституционного большинства, несмотря на все подтасовки, административные приводы, несмотря на колоссальное давление на оппозиционные партии.

    «Правящий «Гражданский договор» проваливается ниже 50% – что не дает ему возможности, даже с учетом перераспределения мандатов по правилу д’Ондта, сформировать конституционное большинство в 3/5 голосов», – пишет Ухов.

    Утрата абсолютного контроля над парламентом ставит под угрозу планы Пашиняна по изменению Конституции и закреплению проевропейского курса страны.

    Неожиданным и решающим фактором стало прохождение в парламент партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Всю ночь политическая сила находилась на грани проходного барьера в 4%, но в итоге успешно преодолела его. Именно этот результат лишил правящую коалицию надежд на большинство, несмотря на жесткую кампанию подавления оппозиции в ходе предвыборной гонки, отметил политолог.

    Ухов напомнил о недавнем обещании премьера уйти в отставку, если против него выступят 300 тыс. граждан. «Ведь против вас выступило почти полмиллиона граждан Армении. Пора – значит уходить и освобождать место другим», – отметил Ухов.

    Эксперт прогнозирует начало серьезной политической борьбы, попытки подкупа оппозиционных депутатов и усиление давления на политических оппонентов действующей власти.

    «В пашиняновских тюрьмах сидят сотни членов и активистов оппозиции. Предстоит борьба с режимом, который поддерживает весь ЕС и Запад в целом. Одно можно сказать точно – по гегемонии «Гражданского договора» нанесен сильнейший удар. Оппозиция доказала, что даже в условиях сильнейшего административного давления и медийных атак можно показывать достойный результат и на равных бороться с выкормышами Сороса, захватившими власть в Армении», – заключил Ухов.

    Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей.

    Никол Пашинян объявил о победе своей политической силы на парламентских выборах.

    Лидер оппозиционного блока Самвел Карапетян подверг жесткой критике прошедший избирательный процесс.

    7 июня 2026, 16:55 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского заявила об онлайн-революции на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Миллионы граждан Украины выражают в интернете протест против продолжения конфликта и радикальной националистической политики правительства, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала о масштабной «онлайн-революции», вызванной недовольством населения. По ее словам, люди массово критикуют курс властей на продолжение боевых действий, передает РИА «Новости».

    «Эта онлайн-революция, возможно, не свергнет Зеленского завтра. Но она ежедневно подрывает основы его морального авторитета. Миллионы украинцев говорят в комментариях, роликах и личных чатах: хватит. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы наши дети были живы. Мы хотим нормальной жизни», – подчеркнула Мендель.

    Интернет стал для граждан психологическим убежищем, где они могут открыто высказаться. При этом многие критики находятся за границей, опасаясь преследований со стороны спецслужб. Экс-пресс-секретарь отметила, что правительство все больше опирается на чуждую обществу радикальную идеологию, из-за чего люди чувствуют себя бесправными.

    Мендель также указала, что западные СМИ предпочитают игнорировать усталость украинского общества, коррупцию и жесткие методы мобилизации. Она добавила, что политика «войны до победы» превращается в обогащение узкого круга лиц и разрушение нации, несмотря на цензуру и запугивание со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня бывший пресс-секретарь президента Украины заявила о неспособности Владимира Зеленского остановить массированные удары по инфраструктуре.

    В мае Юлия Мендель раскрыла детали требования главы государства привлечь тысячи спикеров для непрерывного распространения позитивных новостей.

    В апреле она сообщила о готовности большинства украинских граждан к компромиссам ради скорейшего завершения конфликта.

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    7 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    HVG: Сорван визит Зеленского в Будапешт
    @ Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Запланированная на ближайший понедельник поездка Владимира Зеленского в Будапешт сорвалась из-за отсутствия окончательной договоренности о встрече с премьером Венгрии.

    Поездка Зеленского в Будапешт, намеченная на понедельник, была отложена, передает РИА «Новости». Венгерский портал HVG сообщил, что встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром должна была пройти вечером, но стороны не смогли окончательно согласовать детали. «По нашей информации, встреча должна была состояться в понедельник вечером, но окончательного соглашения достигнуто не было, и в итоге было принято решение отложить визит», – говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Венгрии в ответ на запрос издания заявило, что переговоры о месте и времени продолжаются. В ведомстве подчеркнули, что финального соглашения о дате визита именно на понедельник так и не существовало.

    По данным HVG, ключевой темой будущих переговоров должны стать двусторонние отношения Венгрии и Украины на фоне заявлений Мадьяра о восстановлении прав закарпатских венгров. Он ранее говорил, что на экспертном уровне удалось добиться прогресса, а Венгрия в обмен на это пообещала не блокировать старт переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

    Портал напоминает, что предыдущее правительство Венгрии обвиняло Киев в ухудшении отношений и отказывалось поддерживать любые шаги к приему Украины в ЕС до полного восстановления прав венгерской общины в Закарпатье, включая право на обучение на родном языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о готовности снять препятствия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС при гарантии прав венгерского меньшинства.

    Петер Мадьяр сообщил о достижении всеобъемлющего соглашения с Украиной по расширению языковых, образовательных, культурных и политических прав закарпатских венгров.

    График переговоров о приеме Украины в Евросоюз остался неопределенным из-за позиции Венгрии.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    7 июня 2026, 20:14 • Новости дня
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    Экзитпол: Партия Пашиняна уступает оппозиции на выборах в парламент Армении
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    По предварительным данным независимых опросов, правящая партия Армении «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, уступает общему результату оппозиционных партий, теряя абсолютное большинство в парламенте.

    В Сети появились итоговые результаты независимого экзитпола на момент закрытия избирательных участков в 20.00. Согласно опубликованным данным, действующая власть проигрывает совокупному результату оппозиции, сообщает Telegram-канал 24News.

    Партия «Гражданский договор», возглавляемая Николом Пашиняном, набирает 32,7% голосов. В то же время суммарный результат основных оппозиционных сил, проходящих в парламент, достигает 52,9%. В частности, партия «Сильная Армения» получает 29,0%, блок «Армения» – 13,2%, «Процветающая Армения» – 6,1%, а «Крылья единства» – 4,6%.

    Таким образом, опираясь на данные опросов на выходе с участков, правящая политическая сила лишается абсолютного парламентского большинства. Окончательные официальные результаты ожидаются от Центральной избирательной комиссии.

    Ориентировочно итоговые результаты голосования будут известны утром в понедельник, 8 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предварительные результаты голосования в Ереване показали лидирующее положение оппозиции.

    Накануне выборов социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.

    Центральная избирательная комиссия Армении отказалась открывать участки для голосования за пределами страны.

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    8 июня 2026, 08:26 • Новости дня
    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней

    Партия Пашиняна не набрала 50% после обработки 98% бюллетеней в Армении

    На выборах в Армении обработали 98% бюллетеней
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер Армении Никол Пашинян, набирает 49,82% голосов после обработки голосов с 98% участков, свидетельствуют данные армянского ЦИК.

    Обработаны бюллетени с 1964 из 2005 избирательных участков, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центризбиркома Армении.

    Второе место на выборах занимает блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна, получивший поддержку 23,35% избирателей. Тройку лидеров замыкает альянс «Армения» с результатом 9,94% голосов.

    Ранее данные независимых экзитполов показали, что правящая партия «Гражданский договор» уступила объединенной оппозиции.

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    8 июня 2026, 00:28 • Новости дня
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    Евротройка выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине
    @ Leon Neal/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликовано совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца по итогам переговоров в Лондоне, в которых участвовал Владимир Зеленский.

    В документе говорится, что лидеры стран «евротройки» «поддержали предложение о налаживании прямого диалога между Украиной и Россией – при активном участии США и европейских стран – с целью достижения прекращения огня и содействия дальнейшим переговорам». Лидеры подчеркнули, что Европа, по их мнению, должна сыграть ключевую роль в любом урегулировании, передает ТАСС.

    В своем заявлении евротройка представила ряд условий долгосрочного мира на Украине. В первую очередь они призвали к немедленному прекращению всех боевых действий и переговорам на основе сложившейся линии боевого соприкосновения.

    Лидеры трех стран выступили против любого изменения государственных границ Украины силовым путем и настаивают на юридически обязательных гарантиях для киевского режима, включая возможное развертывание иностранного военного контингента стран так называемой коалиции желающих.

    Одновременно они решительно возражают против разморозки российских суверенных активов до окончания конфликта и до того момента, пока, по их оценке, Россия не возместит весь ущерб, причиненный Украине.

    В коммюнике говорится, что в любую будущую сделку должны быть заложены гарантии европейской безопасности, а все элементы переговоров, касающиеся ЕС и НАТО, обязаны согласовываться с Евросоюзом, его государствами-членами и союзниками по НАТО.

    Лидеры также указали на срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные и дальнобойные системы вооружений для поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Даунинг-стрит в Лондоне состоялась встреча Стармера, Макрона и Мерца по вопросу возможных контактов с Россией. Позже к ним присоединился Зеленский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что боевые действия с украинской стороной могут прекратиться за день, если украинское командование прикажет своим подразделениям покинуть территорию российских регионов.

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    7 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва имеет и открытые, и закрытые каналы связи с Киевом, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    О наличии диалога между странами рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». «У нас и открытые, и закрытые контакты с киевским режимом. Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», – заявил он.

    Ранее президент Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказывал, что весьма известный отечественный предприниматель отправился в Киев по приглашению украинской стороны.

    В украинской столице бизнесмен провел встречу с Владимиром Зеленским, который передал просьбу об организации личных переговоров с президентом России. Ушаков позднее подтвердил факт этой поездки, добавив, что речь идет о «достаточно крупном и известном» предпринимателе. Имя бизнесмена не раскрывается.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил о неизбежном выводе украинских войск из Донбасса.


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    7 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
    В Армении завершилось голосование на парламентских выборах
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Армении закрылись избирательные участки на выборах в Национальное собрание, начался подсчет голосов при явке почти в 49% к вечеру.

    Голосование на выборах в Национальное собрание завершилось в Армении, передает РИА «Новости». По данным агенства, избирательные участки закрылись в 20:00, после чего стартовал подсчет бюллетеней.

    За места в парламенте боролись 18 партий и блоков. Западные социологи прогнозировали, что партию Никола Пашиняна «Гражданский договор» поддержат менее 37% избирателей, тогда как оппозиция в сумме могла набрать около 49%. «Сильная Армения» ожидала 26%, блок «Армения» – 12%, «Процветающая Армения» – 6%, а «Крылья единства» – 5%.

    Предвыборная кампания сопровождалась давлением на конкурентов власти. Против ряда оппозиционных политиков возбудили уголовные дела. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил: «Выборы, на которых Пашинян пытается снять всех конкурентов, нельзя считать легитимными».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на борьбу с демократическими процедурами в Ереване. Эксперты связывают репрессии с неспособностью Пашиняна одержать честную победу, а президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Москва хотела бы видеть участие пророссийских сил в выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители оппозиции обвинили власти Армении в организации выборных каруселей. Центризбирком республики отказалась открывать участки для голосования за рубежом.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил Ереван о риске потери российских рынков.

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    7 июня 2026, 19:34 • Новости дня
    Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
    Экзитполы показали победу в Ереване блока «Сильная Армения»
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Опросы на выходе из избирательных участков (экзитполы) в столице Армении Ереване показали лидерство оппозиционного блока «Сильная Армения» с результатом более 31% голосов избирателей. Второе место занимает партия премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор».

    На выборах в парламент в столице страны победу одерживает блок «Сильная Армения», передает ИА Регнум. Согласно данным независимого опроса на выходе из избирательных участков, данная политическая сила набирает 31,1% голосов избирателей.

    Второе место занимает партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна с результатом 24,5%. Тройку лидеров замыкает «Блок Армения», получивший поддержку 20,9% избирателей.

    Также в голосовании приняли участие другие политические объединения. Партия «Крылья единства» заручилась поддержкой 5,8% граждан, а «Процветающая Армения» набрала 5,3% голосов. В совокупности оппозиционные объединения в столице страны уверенно обходят правящую партию «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голосование на парламентских выборах в республике завершилось при явке около 49 процентов.

    Представители оппозиции заявили о массовых нарушениях в ходе волеизъявления граждан.

    Накануне социологи прогнозировали победу правящей партии Никола Пашиняна.

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    7 июня 2026, 15:10 • Новости дня
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    Саперы перекрыли трассу в Ленобласти из-за разминирования
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Работы по разминированию продолжаются на участке автодороги 41А-007 в Ленинградской области, где движение для транспорта остается закрытым.

    Саперные группы ведут обезвреживание взрывоопасных предметов на участке автодороги 41А-007 и прилегающей железнодорожной ветке между Большой Ижорой и Лебяжьим, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. По его словам, въезд в населенные пункты в зоне работ открыт, однако сама трасса остается небезопасной для движения транспорта.

    «Проводится разминирование, поэтому до завершения работы саперных групп движения по этой дороге не будет», – написал глава области. Губернатор подчеркнул, что ограничения на проезд сохранятся до полного завершения работы специалистов на опасном участке и прилегающей железнодорожной линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные военные перехватили 141 беспилотный летательный аппарат над территорией Ленинградской области.

    В Большой Ижоре власти осматривают близлежащий район на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов после тушения пожара.

    Движение на участке трассы 47А-007 между Лебяжьим и Большой Ижорой ограничили из соображений безопасности, несмотря на открытый въезд в эти населенные пункты.

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    7 июня 2026, 18:18 • Новости дня
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    У Британии не осталось боеготовых многоцелевых подводных лодок
    @ Nono Rico/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Все шесть многоцелевых атомных субмарин Соединенного Королевства простаивают в портах в ожидании технического обслуживания или из-за неготовности к выполнению боевых задач.

    В настоящее время ни один подводный крейсер не способен выполнять боевые задачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph. Журналисты выяснили, что корабли сейчас пришвартованы у причалов.

    «Весь имеющийся в распоряжении ВМС флот боевых атомных подводных лодок находится в порту… Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта. Шестая, которая поступила на службу, еще не готова к выполнению задач», – отмечает издание.

    При этом перспективные субмарины класса Dreadnought пополнят ряды флота лишь через много лет. Ранее портал Navy Lookout сообщал о проблемах с надводными силами. Так, авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию сразу после завершения учений НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня британский авианосец Prince of Wales отправился на ремонт в Норвегию после учений НАТО.

    Власти Великобритании запланировали постройку четырех новых атомных подлодок типа Dreadnought.

    Британские СМИ назвали регулярные технические неполадки кораблей унижением для Королевского военно-морского флота.

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    7 июня 2026, 17:02 • Новости дня
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    Песков назвал нелепыми попытки Зеленского примерить образ Рэмбо
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Усилия главы киевского режима казаться брутальным персонажем боевиков выглядят нелепо из-за абсолютного несоответствия его внешности знаменитому голливудскому типажу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил поведение Владимира Зеленского, сообщают «Вести». Поводом для обсуждения стало недавнее выступление президента России Владимира Путина, отметившего неуместность внешнего вида главы киевского режима.

    Отвечая на вопрос об ассоциациях с известным фильмом, пресс-секретарь дал четкую характеристику. «Сталлоне, голый торс», – заявил Песков.

    Он пояснил, что бывший комик совершенно не подходит под этот типаж, поэтому его стремление казаться героем выглядит нелепо. Кроме того, государственный деятель с иронией порекомендовал соблюдать установленные формальности, призвав не называть мегафон письмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию президента на открытое письмо украинского лидера.

    Пресс-секретарь предложил дождаться пленарной сессии Петербургского международного экономического форума для получения ответа главы государства.

    Месяцем ранее представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного разрешения конфликта.

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    7 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    Элиту БПЛА ВСУ «Скифские грифоны» в Запорожской области уничтожили ударами ФАБ
    @ Yulii Zozulia/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области ударами фугасных авиабомб уничтожено несколько расчетов элитного украинского подразделения БПЛА «Скифские грифоны» вместе со всем специальным оборудованием, сообщили в российских силовых структурах.

    Вооруженные силы России успешно поразили позиции украинских военных. В результате применения тяжелых авиационных боеприпасов противник понес серьезные потери в живой силе и технике, передает ТАСС.

    Представители российских силовых ведомств официально подтвердили ликвидацию специалистов неприятеля. ««Скифские грифоны», несколько расчетов, уничтожены ФАБами на запорожском направлении», – сообщили в силовых структурах.

    Помимо личного состава элитного подразделения, мощными взрывами было полностью уничтожено все дорогостоящее специальное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские войска уничтожили ударами фугасных авиабомб крупную группировку операторов беспилотников ВСУ в Запорожской области.

    В конце того же месяца силовики сообщили о ликвидации отряда немецких и британских наемников в этом регионе.

    В конце прошлого года Министерство обороны опубликовало кадры поражения пунктов управления дронами на данном направлении.

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    8 июня 2026, 02:50 • Новости дня
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    В результате удара БПЛА по поезду Москва–Симферополь погиб помощник машиниста
    @ Официальная группа Правительства Крыма в соцсети «ВКонтакте» 2

    Tекст: Антон Антонов

    Пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь, подвергся атаке дрона, в результате которой погиб помощник машиниста и ранен машинист, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    «В результате удара вражеского дрона по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва – Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста – погиб, пассажиры не пострадали», – сообщил Аксенов в «Максе».

    Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему машинисту. По его словам, сейчас решается вопрос доставки пассажиров по маршруту на автобусах, чтобы завершить их поездку.

    Он также заверил, что органы власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку участникам происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинского дрона по поезду из Азовского в Керчь один человек погиб.

    Власти Крыма назначили компенсации пострадавшим при атаке ВСУ на Симферополь и семьям погибших.

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    7 июня 2026, 12:30 • Новости дня
    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта

    Губерниев: Сейчас Мирра Андреева – это лицо российского спорта в мире

    Губерниев: Финал Андреевой на «Ролан Гаррос» – победа десятилетия для российского спорта
    @ Wu Huiwo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Мирры Андреевой была опасная соперница в финале «Ролан Гаррос». Полька Майя Хвалиньская очень сильная и мотивированная, но российская теннисистка оказалась сильнее, заявил газете ВЗГЛЯД спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Напомним, Андреева впервые победила в турнире Большого шлема.

    «Теннис – одна из самых конкурентных игр в мире. Чтобы попасть в финал турнира Большого шлема, а тем более выиграть, ты должен быть недюжинным спортсменом», – отметил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его оценкам, победа Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос» – это «победа года, а может быть даже десятилетия российского спорта».

    Собеседник указал на высочайший уровень подготовки россиянки в 19 лет. «У Андреевой была опасная соперница – Майя Хвалиньская, прошедшая впервые, кстати, через сито квалификации и дошедшая до финала. Полька очень сильная и мотивированная, но наша – сильнее. Мирра прекрасна!» – подчеркнул Губерниев.

    Он напомнил, что российская теннисистка Диана Шнайдер «остановилась в шаге от финала». «Она попала в четверку сильнейших – это большой результат», – уточнил комментатор. Собеседник также вспомнил олимпийский финал: Андреева и Шнайдер завоевали серебряные медали.

    «Хочу передать привет тем, кто пытался называть наших теннисистов иноагентами. Сейчас Мирра Андреева – это лицо российского спорта в мире, как Матвей Сафонов, Александр Овечкин, Ангелина Мельникова», – заключил Губерниев.

    Напомним, российская теннисистка Мирра Андреева обыграла польскую спортсменку Майю Хвалиньскую в финале турнира «Ролан Гаррос» и впервые завоевала титул Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Победа Андреевой стала первой для российских теннисисток в одиночном разряде «Ролан Гаррос» с 2014 года. Тогда турнир выиграла Мария Шарапова.

    Андреевой 19 лет, она занимает восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Для спортсменки прошедший финал турнира Большого шлема стал первым в карьере. Прежде лучшим результатом для нее был полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2024 году. В том же сезоне на Олимпийских играх в Париже она стала серебряным призером в парном разряде вместе со Шнайдер, передает ТАСС.

    «Несмотря на юный возраст, Андреевой давно прочили победы в турнирах – и два года спустя молодая теннисистка, успевшая получить огромный опыт, реализовала свой потенциал», – пишет The Independent. Издание Daily Mail отмечает: «эту победу со счетом 6:3, 6:2 мы будем вспоминать как начало «эры Мирры».

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    7 июня 2026, 22:13 • Новости дня
    Стармер, Макрон, Мерц и Зеленский встретились по вопросу переговоров с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    На Даунинг-стрит в Лондоне проходит встреча лидеров Британии, Франции и Германии Кира Стармера, Эммануэля Макрона и Фридриха Мерца о возможных контактах с Россией, позже к ним присоединился Владимир Зеленский.

    Президент Франции и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в резиденцию Стармера на Даунинг-стрит для обсуждения потенциальных переговоров с Россией, передает РИА «Новости».

    Лидеры собрались около 18.30 по местному времени (20.30 мск) и начали встречу в формате Е3 без участия Зеленского. Макрон пришел пешком через черный ход с территории британского МИДа, помахал журналистам, после чего его у входа в резиденцию поприветствовал Стармер. Спустя несколько минут прибыл Мерц, которого британский премьер также встретил лично. Для высоких гостей на Даунинг-стрит развернули красный ковер, у входа вывесили флаги четырех стран.

    Переговоры лидеров Британии, Франции и Германии стартовали без Зеленского и продолжались почти час до его приезда. Украинский президент появился на Даунинг-стрит примерно к 19.20, уже после начала обсуждений Е3 о возможных контактах с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что лидеры Франции, Германии и Британии встретятся с Зеленским в Лондоне и обсудят более значимую роль Европы в потенциальных переговорах с Россией.

    Советник по безопасности премьера Британии Джонатан Пауэлл заранее прибыл в резиденцию на Даунинг-стрит для участия в переговорах по Украине и опередил других политических лидеров.

    Мерц заявил о готовности Европы участвовать в мирных переговорах по украинскому кризису при условии полной остановки боевых действий.

    Комментарии (14)
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