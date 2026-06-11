Медведев заявил о сборе 2 млн идей для программы «Единой России»

Медведев: Народная программа ЕР должна стать политически сильным и конкретным документом

Tекст: Елизавета Шишкова

По словам Медведева, новый программный документ должен учитывать современные вызовы и отвечать принципу «государство – для человека». Он подчеркнул, что партия открыта для диалога с обществом и намерена учитывать предложения жителей страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Поэтому новая Народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходя из этого – работа уже ведется – этот документ должен отвечать принципу «государство – для человека», – отметил председатель партии.

Говоря о выборе площадки для проведения форума, Медведев обратил внимание на опыт Москвы в сфере взаимодействия государства и граждан. По его мнению, решения, успешно реализованные в столице, могут быть востребованы и в других регионах страны. «Московский мегаполис является лидером во многих направлениях, которые связаны с улучшением качества граждан нашей страны», – подчеркнул он, отметив развитие цифровых сервисов, городской инфраструктуры, транспортной системы и механизмов получения государственных услуг.

Отдельно председатель партии остановился на итогах реализации действующей Народной программы. По его словам, значимые результаты достигнуты в социальной сфере. В частности, при формировании бюджета текущего года партии удалось добиться увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 млрд рублей.

Среди наиболее заметных результатов Медведев назвал расселение аварийного жилья и реализацию программы социальной газификации. «Напомню, что сама по себе программа социальной газификации была генерирована нашей партией в том период, когда, скажем так, газификация в стране подзаглохла», – сказал он. По данным, приведенным председателем партии, благодаря реализации соответствующих инициатив свыше 1,1 млн домовладений были подключены к газовым сетям, а почти миллион человек получили новое жилье. Также за последние годы в стране были построены более 1700 школ и 1600 детских садов, открыты тысячи медицинских объектов и обновлены действующие учреждения образования и здравоохранения.

Особое внимание в новой программе планируется уделить вопросам экономики и поддержки предпринимательства. Медведев отметил, что сегодня малый и средний бизнес обеспечивает не менее пятой части российской экономики и играет важную роль в развитии страны. «Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике», – подчеркнул он.

В числе ключевых направлений будущей Народной программы также названы технологический суверенитет, развитие экономики, демографическая политика, экология, модернизация системы здравоохранения и создание комфортной городской среды. Отдельный блок документа будет посвящен поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По словам Медведева, данная работа должна оставаться одним из безусловных приоритетов государства.

Председатель партии напомнил, что подготовка новой Народной программы ведется с февраля этого года. Для ее разработки создан экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки, образования, промышленности, бизнеса и общественных организаций.

Подводя итоги форума, Медведев заявил, что партия подходит к предстоящим выборам с выполненными обязательствами перед гражданами. «Наша партия подходит к решающему дню голосования с выполненными обязательствами перед миллионами людей. Нам не стыдно об этом сказать. То, что мы обещали, мы сделали», – подчеркнул он.