  • Новость часаМИД указал послам Британии, Германии и Франции на деструктивную политику их стран
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    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    4 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    11 июня 2026, 14:43 • Новости дня

    Медведев заявил о сборе 2 млн идей для программы «Единой России»

    Медведев: Число предложений в новую народную программу «ЕР» приблизилось к 2 млн

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане направили почти 2 млн инициатив для формирования новой народной программы «Единой России» через специальные электронные платформы и альтернативные каналы связи, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Медведев озвучил эти данные на заседании экспертного совета по подготовке программы, передает ТАСС. Политик особо подчеркнул, что представленная статистика отражает абсолютно реальные цифры.

    «Отчетная кампания совмещалась со сбором предложений в новый предвыборный документ. Были использованы разные каналы для обеспечения обратной связи, в том числе наш с вами сайт «Есть результат!». Вот сейчас количество обращений и через сайт, и иными способами уже приблизилось к 2 миллионам», – рассказал Медведев.

    По его словам, окончательный вариант предвыборного документа будет принят на втором этапе партийного съезда, который пройдет в августе.

    Ранее секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о получении 2 млн инициатив в народную программу партии.

    Медведев обозначил ключевые ориентиры работы политической силы.

    Месяцем ранее на форуме в Петербурге он представил новые предложения по развитию системы здравоохранения.

    10 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего оздоровительного отдыха для отдельных категорий детей. Речь идет о детях участников специальной военной операции, ребятах из многодетных семей, а также семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, необходимость расширения программы детского отдыха была выявлена в ходе работы над обновлением Народной программы.

    «Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Якушев.

    Он сообщил, что вопрос уже был предварительно обсужден с правительством, которое выразило готовность поддержать инициативу. По словам секретаря Генсовета, дополнительное финансирование в размере трех млрд рублей позволит существенно увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и пройти оздоровление этим летом.

    «Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тыс.», — заявил он. В завершение выступления Якушев обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу, подчеркнув, что дополнительные средства помогут организовать полноценный отдых для тысяч детей по всей стране.

    Глава государства положительно оценил предложение. «Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – ответил Путин.

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    9 июня 2026, 11:21 • Новости дня
    «Единая Россия» внесла законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса

    «Единая Россия» внесла законопроект по НДС в интересах малого бизнеса

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который предлагает не снижать порог НДС по упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса.

    Соответствующий документ был разработан по поручению президента России Владимира Путина, данному на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает «Единая Россия».

    Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии Владимир Якушев, глава думской фракции Владимир Васильев и председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров. Ранее партия провела мониторинг налоговых изменений и, учитывая позицию бизнеса, предложила вернуться к обсуждению этого вопроса.

    «Когда принималось решение о пороге НДС, к нам обращалась «Опора России», и было принято решение именно о поэтапном его снижении. Одновременно «Единая Россия» инициировала проведение постоянного мониторинга, как это сказывается не только на собираемости налогов, но и на экономике страны, состоянии малого бизнеса», – заявил Макаров в кулуарах форума «Есть результат!».

    Депутат подчеркнул, что голос малого бизнеса был услышан. По его словам, мониторинг ситуации продолжится, а его результаты лягут в основу новых законопроектов для решения проблем предпринимателей.

    В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о постепенном снижении порога выручки для уплаты НДС малым бизнесом.

    В начале июня партия «Единая Россия» предложила изменить подход к налогообложению предпринимателей на упрощенной системе.

    Владимир Путин поддержал позицию «Единой России» по НДС с применением упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса.

    Выступая на полях Петербургского международного экономического форума, Путин поручил кабинету министров и парламентариям подготовить соответствующие законодательные изменения, продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 15:52 • Новости дня
    Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

    «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

    Tекст: Елизавета Шишкова

    «Единая Россия» планирует оценить ущерб и подготовить смету для восстановления музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», практически уничтоженного в результате недавнего удара Вооруженных сил Украины, сообщил руководитель ЦИК партии «Единая Россия» Александр Сидякин.

    Сидякин сообщил о намерении восстановить музей-панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по этому значимому историческому объекту, в результате чего шедевр Франца Рубо был почти полностью уничтожен.

    Сидякин уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. В рамках партийного проекта «Историческая память» планируется рассмотреть включение панорамы в список объектов, подлежащих реставрации за счет федеральной целевой программы.

    «Это наше наследие. Восстановим. Победа будет за нами», – подчеркнул политик.

    Перед началом реставрационных работ совместно с Министерством культуры предстоит провести тщательную оценку нанесенного ущерба и составить подробную смету.

    Стоит отметить, что в 1942 году этот музей уже подвергался атакам немецко-фашистских войск, но тогда полотно удалось спасти и впоследствии воссоздать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении панорамы ударом украинского беспилотника.

    Пресс-служба музея подтвердила сохранность оригинальных исторических фрагментов знаменитого полотна.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательное наказание для виновников атаки на мирный объект.

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    9 июня 2026, 13:43 • Новости дня
    Медведев заявил о росте ВВП России на 10%

    Tекст: Ольга Иванова

    Валовой внутренний продукт России за последние три года увеличился более чем на 10%, достигнув почти 215 трлн рублей.

    Основным источником экономического роста стала обрабатывающая промышленность, а не сырьевой сектор, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Только за три последних года валовой продукт нашей страны увеличился более чем на 10% и составил почти 215 трлн рублей. Более того, основным источником роста – а это такой, если хотите, синергический результат – стал не сырьевой сектор, а обрабатывающая промышленность, прежде всего, машиностроение», – подчеркнул политик на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума «Единой России».

    Зампредседателя Совбеза также отметил важность экономической независимости государства. По его словам, крупная и самостоятельная экономика является основой процветания страны, передает РИА «Новости»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил об увеличении экономики страны более чем на 10% за три года.

    Месяцем ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил президенту о десятипроцентном росте отечественной экономики.

    В феврале премьер-министр Михаил Мишустин назвал причиной позитивной динамики ВВП новые национальные проекты.

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    9 июня 2026, 15:35 • Новости дня
    Медведев: Огромные расстояния России - вызов для властей

    Медведев назвал огромные расстояния главным вызовом для России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Масштабы страны остаются серьезной задачей для властей, которым предстоит обеспечить чувство единства у всех граждан на бескрайних просторах, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев

    Огромные расстояния внутри России представляют собой серьезный вызов, с которым государству еще предстоит справиться. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на форуме «Есть результат!», передает ТАСС.

    «Знаете, когда я, допустим, в какие-то маленькие страны попадал с государственными визитами, с частной какой-то программой, я смотрел и думал: «Господи, как же им просто! Вот они садятся за руль и едут в другую часть страны за полтора часа. А у нас, - и в этом наша сила, - расстояния такие, что самолеты не справляются подчас. Это вызов. Тот вызов, с которым нам еще только предстоит справиться»», – заявил политик.

    Зампред Совбеза добавил, что проблема касается не только центральных регионов, но и всех безбрежных пространств страны. Главная задача заключается в том, чтобы каждый человек ощущал себя частью единого и связанного государства, несмотря на колоссальные масштабы территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник председатель «Единой России» обозначил ключевые ориентиры работы партии и заявил о создании полноценной структуры поддержки военнослужащих.

    Кроме того, Медведев подчеркнул, что Россия успешно сохраняет высокую конкурентоспособность, опираясь на мощный оборонный и экономический потенциал.

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    9 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Медведев: Народная программа ЕР должна стать политически сильным и конкретным документом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Дмитрий Медведев заявил о необходимости сделать новую Народную программу «Единой России» максимально конкретной и ориентированной на запросы граждан. Об этом председатель партии сказал на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума «Есть результат!», который прошел в Москве.

    По словам Медведева, новый программный документ должен учитывать современные вызовы и отвечать принципу «государство – для человека». Он подчеркнул, что партия открыта для диалога с обществом и намерена учитывать предложения жителей страны, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Поэтому новая Народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходя из этого – работа уже ведется – этот документ должен отвечать принципу «государство – для человека», – отметил председатель партии.

    Говоря о выборе площадки для проведения форума, Медведев обратил внимание на опыт Москвы в сфере взаимодействия государства и граждан. По его мнению, решения, успешно реализованные в столице, могут быть востребованы и в других регионах страны. «Московский мегаполис является лидером во многих направлениях, которые связаны с улучшением качества граждан нашей страны», – подчеркнул он, отметив развитие цифровых сервисов, городской инфраструктуры, транспортной системы и механизмов получения государственных услуг.

    Отдельно председатель партии остановился на итогах реализации действующей Народной программы. По его словам, значимые результаты достигнуты в социальной сфере. В частности, при формировании бюджета текущего года партии удалось добиться увеличения финансирования мероприятий Народной программы на 174 млрд рублей.

    Среди наиболее заметных результатов Медведев назвал расселение аварийного жилья и реализацию программы социальной газификации. «Напомню, что сама по себе программа социальной газификации была генерирована нашей партией в том период, когда, скажем так, газификация в стране подзаглохла», – сказал он. По данным, приведенным председателем партии, благодаря реализации соответствующих инициатив свыше 1,1 млн домовладений были подключены к газовым сетям, а почти миллион человек получили новое жилье. Также за последние годы в стране были построены более 1700 школ и 1600 детских садов, открыты тысячи медицинских объектов и обновлены действующие учреждения образования и здравоохранения.

    Особое внимание в новой программе планируется уделить вопросам экономики и поддержки предпринимательства. Медведев отметил, что сегодня малый и средний бизнес обеспечивает не менее пятой части российской экономики и играет важную роль в развитии страны. «Энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике», – подчеркнул он.

    В числе ключевых направлений будущей Народной программы также названы технологический суверенитет, развитие экономики, демографическая политика, экология, модернизация системы здравоохранения и создание комфортной городской среды. Отдельный блок документа будет посвящен поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. По словам Медведева, данная работа должна оставаться одним из безусловных приоритетов государства.

    Председатель партии напомнил, что подготовка новой Народной программы ведется с февраля этого года. Для ее разработки создан экспертный совет, в который вошли Герои России, участники СВО, представители науки, образования, промышленности, бизнеса и общественных организаций.

    Подводя итоги форума, Медведев заявил, что партия подходит к предстоящим выборам с выполненными обязательствами перед гражданами. «Наша партия подходит к решающему дню голосования с выполненными обязательствами перед миллионами людей. Нам не стыдно об этом сказать. То, что мы обещали, мы сделали», – подчеркнул он.

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    9 июня 2026, 16:28 • Новости дня
    В «Единой России» предложили внедрить космические технологии в гражданский сектор

    «Единая Россия» предложила передать космические разработки в гражданские отрасли

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Передовые инженерные решения и инновационные системы навигации планируют интегрировать в повседневную экономику для ускорения технологического развития страны, с таким предложением выступила партия «Единая Россия».

    Инициативу использования передовых достижений науки в мирных целях обсудили на отчетно-программном форуме «Единой России» «Есть результат!». Участники дискуссии сформировали предложения по применению искусственного интеллекта, новых материалов и систем связи в медицине, транспорте и экологии. Для ускорения реализации проектов планируется развивать механизмы государственно-частного партнерства, пишет ТАСС.

    «Один из блоков – развитие гражданского беспилотного сектора. Беспилотники могут помогать в сельском хозяйстве, поиске пропавших, мониторинге инфраструктуры, логистике, доставке медицинских грузов в труднодоступные территории. Но для этого нужна полноценная экосистема: подготовленные инженеры, операторы и программисты, современная испытательная база, связь университетов с промышленностью, спрос со стороны государства и бизнеса», – заявил руководитель центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин.

    Он добавил, что к обучению студентов целесообразно привлекать ветеранов СВО с практическим опытом. Эксперты также посоветовали развивать долгосрочный государственный заказ на высокотехнологичную продукцию и внедрять налоговые стимулы для инвесторов. Все озвученные инициативы направят для включения в народную программу.

    Ранее Сидякин назвал главной задачей партии создание инновационного рая для инженеров и ученых. Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге усилиями «Единой России» запустили пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов.

    До этого профильный партийный совет начал работу по формированию долгосрочной повестки в сфере космоса и беспилотных систем.

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    9 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    «Единая Россия» запланировала выдвинуть Москалькову на выборы в Госдуму

    «Ведомости»: «Единая Россия» планирует выдвинуть Москалькову на выборы в Госдуму

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова может стать кандидатом на парламентских выборах от партии «Единая Россия».

    Окончательное решение примут на партийном съезде 28 июня, передают «Ведомости». Москалькову планируют включить в региональную группу или выдвинуть по одномандатному округу без участия в предварительном голосовании.

    Ранее Татьяна Москалькова представляла партию «Справедливая Россия», однако ее отношения с лидером фракции Сергеем Мироновым остаются сложными, отмечает издание.

    Политолог Евгений Минченко считает переход политика в ряды единороссов негативным сигналом для ее бывших соратников. «Экс-омбудсмен относится к тому поколению политиков, которые не видят себя без работы», – отметил эксперт. По его словам, для таких людей постоянная занятость является смыслом жизни.

    Пост омбудсмена перешел к Яне Лантратовой, поскольку прежний уполномоченный не могла претендовать на третий срок из-за законодательных ограничений.

    Освободившуюся должность председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества временно займет депутат Николай Новичков. Соответствующий проект постановления рассмотрят на заседании парламента в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Государственная дума назначила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека.

    Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подтвердил уход Татьяны Москальковой с этого поста.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев анонсировал масштабное обновление состава партийной фракции после предстоящих выборов.

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    9 июня 2026, 14:14 • Новости дня
    Медведев: Программа «ЕР» выстроена по принципу «государство для человека»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обозначил ключевые ориентиры работы партии.

    «Мы открыты для диалога со всеми гражданами нашей страны, еще раз это подчеркну», – заявил политик в ходе итогового форума «Единой России», передает РИА «Новости».

    По его словам, политическая сила прислушивается к мнению россиян, защищает их интересы и регулярно отчитывается о своей деятельности. Именно поэтому формируемая народная программа станет не просто сильным заявлением, но и предельно конкретным документом.

    «Новая народная программа должна стать не только политически сильным, но и предельно конкретным документом. Исходим из этого, работа уже ведется. Этот документ должен полностью отвечать принципу «государство – для человека», – отметил Медведев.

    Председатель партии добавил, что к предстоящим выборам в Госдуму «Единая Россия» подходит с выполненными обязательствами перед миллионами людей. Он напомнил, что итоги грядущего голосования определят вектор развития страны на ближайшие годы.

    Ранее секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев сообщил о получении 2 млн инициатив в народную программу партии.

    В новом документе авторы отразят конкретные предложения для регионов и муниципалитетов.

    Медведев называл оказание поддержки населению главной задачей политической силы.

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    9 июня 2026, 14:06 • Новости дня
    Медведев заявил о сохранении экономической и военной силы России

    Tекст: Ольга Иванова

    Несмотря на масштабное внешнее давление, Россия успешно сохраняет высокую конкурентоспособность, опираясь на мощный оборонный и экономический потенциал, заявил заместитель председателя Совета безопасности страны Дмитрий Медведев.

    Медведев подчеркнул устойчивость государства перед лицом внешних угроз, передает РИА «Новости». Выступая на пленарном заседании итогового форума партии «Единая Россия», политик высоко оценил текущее положение дел.

    «Вопреки любым попыткам нас изолировать, ослабить или разрушить, наша страна остается сильной и конкурентноспособной. Я имею в виду не только военную силу, это само собой разумеется, но и экономическую силу», – сказал Медведев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений.

    Месяцем ранее Дмитрий Медведев назвал Россию сильным и независимым государством.

    В феврале зампред Совбеза напомнил о защите российскими военнослужащими суверенитета страны.

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    9 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Медведев назвал санкции Запада открытой войной против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев охарактеризовал беспрецедентное экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния с Россией.

    Выступая на пленарном заседании итогового форума партии «Единая Россия» «Есть результат!», Дмитрий Медведев оценил текущую геополитическую ситуацию, передает РИА «Новости». Политик отметил, что реализация партийной программы столкнулась с серьезными вызовами.

    «Программа начала реализовываться в условиях пандемии, потом были введены беспрецедентные санкции. По сути, началась открытая война Западного мира с нашей страной», – сказал председатель партии.

    При этом политик подчеркнул, что российская экономика продолжает стабильно и устойчиво развиваться даже в условиях военных действий. Медведев добавил, что такие достижения стали возможны именно благодаря прочности отечественной экономической системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Дмитрий Медведев предупредил жителей Европы об одностороннем вступлении ЕС в прямую конфронтацию с Москвой.

    В прошлом году зампред Совбеза заявил о введении порядка 30 тыс. неправомерных западных санкций.

    Ранее политик обвинил западные страны в ведении полноценной прокси-войны против России.

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    9 июня 2026, 14:10 • Новости дня
    Медведев заявил о создании беспрецедентной системы заботы о фронтовиках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В стране сформирована полноценная структура поддержки военнослужащих до окончания боевых действий, а участников спецоперации планируют активно привлекать к руководству регионами, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул важность помощи бойцам в ходе форума партии «Единая Россия» в Москве, передает ТАСС.

    Политик отметил, что государство впервые организовало поддержку солдат еще до завершения конфликта.

    «Наш долг облегчить процесс адаптации к мирной жизни для тех, кто с оружием в руках защищает наш суверенитет», – заявил председатель партии.

    Он добавил, что фронтовиков следует максимально интегрировать в политическую и управленческую жизнь государства. По словам Медведева, партия последовательно решает задачу по привлечению ветеранов специальной военной операции к мирным процессам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для поддержки участников специальной военной операции власти приняли свыше 160 федеральных законов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался о формировании комплексной системы помощи военнослужащим.

    Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подчеркнул значимость коммерческого сектора в адаптации бывших бойцов.

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    9 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Медведев заявил о важной роли бизнеса в адаптации ветеранов СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Российский бизнес играет заметную роль в адаптации к мирной жизни военнослужащих, которые вернулись с фронта, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев выступил на форуме партии «Единая Россия» в Москве, где подчеркнул значимость коммерческого сектора в поддержке бывших военнослужащих, передает РИА «Новости».

    «Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта», – заявил председатель партии.

    Для достижения этих целей совместно с профильными корпорациями и объединениями запускается пилотный образовательный проект «Свой бизнес». Инициатива направлена на обучение участников спецоперации основам предпринимательства.

    Кроме того, Медведев назвал стратегически важным вопросом всестороннюю поддержку самих коммерсантов. По его словам, малый и средний бизнес сейчас формирует не менее пятой части российской экономики.

    Развитие этой сферы стало возможным благодаря грамотным управленческим решениям, принятым при участии правящей партии, заключил политик.

    Весной прошлого года партия «Единая Россия» и Корпорация МСП заключили соглашение об обучении ветеранов спецоперации навыкам предпринимательства.

    Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение пилотной программы «СВОй бизнес» на 33 региона страны.

    В мае текущего года Дмитрий Медведев отметил важность дальнейшего совершенствования юридической базы для помощи бойцам.

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    11 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Медведев заявил о сохранении беспрецедентного давления на Россию

    Медведев: На Россию оказывается скоординированное информационное давление

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия испытывает на себе скоординированное информационное давление, которое стало элементом гибридной войны против страны, заявил председатель партии «Единая Россия» и зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, оппоненты государства стали активно использовать этот инструмент, передает РИА «Новости».

    «Мы живем в условиях беспрецедентного давления, но это не только экономическое давление. Это и информационное давление, причем оно скоординированное и весьма активное», – заявил Медведев в ходе заседания экспертного совета по формированию народной программы партии.

    Зампред Совбеза отметил, что ни одна страна в современной истории не сталкивалась с таким объемом незаконных ограничений. Он выразил уверенность, что беспрецедентное внешнее воздействие на Россию сохранится в ближайшем будущем, подчеркнув при этом, что государство дает и продолжит давать на него ответ.

    Ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал экономическое давление западных стран как начало прямого противостояния.

    В мае политик указал на масштабную пропагандистскую обработку немецкого общества.

    В январе официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о ведении странами Запада полномасштабной гибридной войны.

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    9 июня 2026, 19:05 • Новости дня
    Эксперт: «Единая Россия» собрала два млн идей перед выборами

    Политолог Асафов: Экспертный диалог в «Единой России» дал результат

    Эксперт: «Единая Россия» собрала два млн идей перед выборами
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Нечаев

    «Единая Россия» выходит на выборы с более чем двумя млн народных инициатив, направленных на конкретное улучшение жизни граждан, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. Ранее в Москве завершился итоговый форум ЕР «Есть результат!».

    «Форум «Есть результат» в Москве подвел черту под масштабным этапом работы «Единой России» по формированию Народной программы, – сказал политолог Александр Асафов. – На региональных и окружных площадках по всей стране собирали идеи от экспертов и отраслевых специалистов. В «ядро» отобрано более двух млн инициатив – именно с ними партия выйдет на предстоящие выборы».

    Всю эту работу, по словам эксперта, скрепляет принцип: государство существует для человека. Главный смысл – не абстрактные показатели, а конкретное улучшение жизни граждан и их семей. И этот принцип, как было отмечено на форуме, партия проводила даже в непростых условиях последних лет.

    «На форуме представители разных субъектов поделились реальным опытом инициатив по ключевым направлениям развития, – подчеркнул политолог. – Экспертный диалог дал результат. Среди этих предложений – создание национальной цифровой платформы «Здоровье», программа для ветеранов СВО «СВОй бизнес» и закрепление статуса «молодежная стройка», чтобы студенты могли участвовать в крупных строительных проектах по всей стране, включая Донбасс и Новороссию, с освобождением от уплаты НДФЛ. Это уже не просто инициативы, а решения, вшитые в будущее страны».

    «Форум дал важный сигнал: «Единая Россия» представляет и защищает интересы всех жителей страны и готова двигаться дальше. Как подчеркнул Дмитрий Медведев, важно, чтобы каждый гражданин увидел себя в новой Народной программе. И открытый диалог с обществом – это тот фундамент, который позволит партии сохранить и укрепить доверие граждан», – считает Асафов.

    Ранее в Москве состоялся итоговый форум «Единой России» – «Есть результат!». Были подводены итоги сбора предложений в Народную программу партии, который стартовал в феврале.

    Выступая с приветственной речью, председатель ЕР Дмитрий Медведев подчеркнул, что в условиях пандемии, санкций и давления Запада программа неоднократно расширялась, чтобы соответствовать национальным целям развития и решениям президента. Только за прошлый год фракция внесла в Госдуму 248 законодательных инициатив – всё в плотной связке с правительством.

    В свою очередь, зампред правительства Александр Новак назвал «Единую Россию «политическим фундаментом стабильности». Народная программа партии, по его словам, полностью синхронизирована с задачами национального лидера, а для их достижения правительство утвердило единый план.

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