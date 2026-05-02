  Российские войска установили контроль над селом Мирополье в Сумской области
    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    Володин сообщил о росте числа бегущих из ЕС европейцев
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    2 мая 2026, 13:12 • Новости дня

    Медведев представил новые инициативы «Единой России» по здравоохранению

    «Единая Россия» обеспечит доступность медицины для миллионов людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На форуме «Есть результат!» в Петербурге представили предложения Народной программы «Единой России» по дальнейшему развитию системы здравоохранения, включая цифровизацию и поддержку семей.

    В ходе окружного форума «Есть результат!», который прошел в Петербурге, партия «Единая Россия» обсудила инициативы по развитию здравоохранения. В новую Народную программу уже внесено более 850 тыс. предложений, четверть из которых связаны с вопросами семьи и здоровья, сообщается на сайте партии.

    Среди инициатив – создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга состояния пациентов и обеспечение детей системами непрерывного контроля здоровья, в том числе для больных диабетом.

    Предполагается масштабное обновление здравоохранительной инфраструктуры: продолжится строительство и капитальный ремонт поликлиник, больниц и ФАПов, особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах. Отдельный акцент сделан на мобильной медицине, профилактике, диспансерном наблюдении, реабилитации и поддержке отечественной фарминдустрии.

    Особое внимание уделено поддержке участников спецоперации и их семей. Координатор направления Герой России Владимир Сайбель заявил: «Нужно учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса». Кроме того, предложено обеспечить приоритетное психологическое консультирование и оперативную диспансеризацию для военнослужащих.

    Партия выступила с инициативой развития медицины будущего – формировать спрос на инновационные технологии, ускорять внедрение новых медразработок и развивать систему реабилитации после установки высокотехнологичных изделий. Предлагается привлекать социально ориентированные НКО к поддержке пациентов, использовать лучшие практики по выявлению инфекций и трансплантации органов.

    Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране уже создана одна из самых эффективных систем защиты здоровья детей и масштабно обновлено первичное звено здравоохранения.

    «Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновлённой техники – отечественная», – сообщил он.

    Также расширены программы поддержки сельских медиков, модернизирован парк скорой помощи, внедрены телемедицина и электронные рецепты. Медведев подчеркнул, что партия продолжит заботиться о здоровье пожилых людей, развивать долгосрочный уход и поддерживать семейные ценности, как требует Президент.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Народная программа «Единой России» полностью соответствует национальным проектам. Она выделила снижение бедности, рост числа многодетных семей, увеличение пособий и развитие комплексной реабилитации как ключевые достижения в социальной сфере. Голикова поблагодарила партию за совместную работу и подчеркнула, что поставленные задачи будут реализованы совместно с регионами.

    Старт сбору предложений в новую программу был дан 19 февраля. Партия проведет форумы во всех федеральных округах. Программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и основополагающих ценностных ориентиров. В июне представят стратегическую рамку, а в августе – пятилетний программный документ. В экспертном совете по подготовке программы – Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» заявила о продолжении совместной работы с правительством по поддержке участников спецоперации на Украине. Партия также отметила важность обеспечения граждан необходимыми лекарствами и подчеркнула приоритет выполнения всех социальных обязательств.

    30 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    Партия «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Единая Россия» пообещала блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости, защищая интересы автомобилистов от дополнительных штрафов.

    «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости, сообщается на официальном сайте партии.

    «Это не первая попытка поправить закон, чтобы собирать с водителей больше штрафов. «Единая Россия» последовательно защищает интересы автомобилистов и будет жёстко блокировать подобные инициативы», – подчеркнул секретарь генсовета Владимир Якушев.

    Ранее Центр организации дорожного движения подтвердил техническую готовность камер к снижению порога превышения скорости с 20 до двух-трех километров в час. Такое заявление сделал руководитель ЦОДД Михаил Кизлык в интервью радио РБК.

    1 мая 2026, 03:07 • Новости дня
    Гинцбург рассказал о первых результатах лечения вакциной от меланомы

    Tекст: Вера Басилая

    У первого пациента, которому начали вводить новую вакцину от меланомы, зафиксированы первые изменения в анализах после начального этапа терапии, заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Первые результаты терапии новой вакциной от меланомы показали положительную динамику, передает РИА «Новости». Как сообщил Гинцбург, у первого пациента, которому сделали прививку, уже заметны небольшие сдвиги в анализах крови, в частности в продукции нужных цитокинов.

    «У него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые, соответственно, небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются», – отметил Гинцбург.

    Пациенту предстоит пройти еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты ожидаются позже. Сейчас он находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение препарата планируется провести между майскими праздниками.

    Ранее российские врачи ввели мРНК-вакцину от рака первому пациенту из Курской области.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о хорошем самочувствии этого больного.

    Разработчики препарата планируют применять данную технологию для терапии других видов онкологических заболеваний.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 16:24 • Новости дня
    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поддержал изучение ИИ в школе
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев согласился с необходимостью добавить изучение современных технологий в образовательную программу для детей.

    Инициативу обсудили во время федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в Москве, передает РИА «Новости». Один из участников мероприятия поинтересовался у председателя партии «Единая Россия», какие предметы стоит внедрить в отечественное образование.

    «Знаете, я, ребята, не настолько хорошо разбираюсь в школьной программе. Я, в общем, не так часто обращаюсь к ней... Что касается того, что нужно добавить, а вот я лучше другое спрошу: а чего не хватает?» – ответил политик.

    Собеседник отметил нехватку занятий, посвященных искусственному интеллекту. По его словам, задания профильных олимпиад часто требуют навыков, которые сейчас отсутствуют в базовых дисциплинах.

    Зампред Совбеза полностью разделил эту позицию. Он подчеркнул, что развивающиеся системы необходимо изучать во избежание ситуаций, когда они смогут перехитрить человека, поэтому подобные курсы должны войти в школьную программу.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    1 мая 2026, 18:11 • Новости дня
    «Единая Россия» заступилась за уроженку Бурятии после инцидента в автобусе
    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководитель ЦИК партии «Единая Россия» и координатор проекта «Историческая память» Александр Сидякин прокомментировал нападение на уроженку Бурятии в московском автобусе.

    В своем канале в Max Сидякин подчеркнул, что такие случаи – «это не просто бытовое хулиганство, а прямой удар по самому фундаменту нашего государства. Россия – это страна, которая веками формировалась как единый дом для множества народов и культур».

    «Сегодня наши братья, будь то русские, буряты, татары, чеченцы или башкиры, плечом к плечу защищают нашу Родину на передовой», – подчеркнул он.

    По словам Сидякина, особенно возмутительно, что нападавшими оказались женщины: «Самое удивительное, что нападавшими были не какие-то опустившиеся маргиналы или уличные хулиганы, а женщины. И вот уж действительно задаешься вопросом: как можно было опуститься до такого уровня одичания?» – поразился он.

    Сидякин подчеркнул, что агрессия по отношению к человеку из-за внешности или языка недопустима и не может быть оправдана никакими обстоятельствами.

    Он сообщил, что уже направил обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру для проверки этого инцидента, отметив, что безопасность на улицах городов России должна быть гарантирована каждому, вне зависимости от цвета кожи, языка общения или места рождения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, речь идет о Наталье Сундуповой, дизайнере интерьера из Бурятии, которая опубликовала видео после конфликта в общественном транспорте.

    Пострадавшая рассказала, что одна из женщин оскорбила ее из-за внешности и языка, а затем ударила, заявив, что Наталья должна «жить в своей стране». Сундупова попыталась объяснить, что Бурятия – часть России, но это не помогло.

    После происшествия Наталья вызвала полицию, а представители Бурятии в Москве уже связались с ней и пообещали держать ситуацию под контролем.

    30 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Медведев заявил о невозможности армий мира противостоять массовым атакам дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Зампредседателя Совбеза РФ рассказал о трудностях противодействия одновременному применению большого числа беспилотников на поле боя.

    Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что посетил учебный центр Ленинградского военного округа, и прокомментировал проблему массового использования дронов в современных военных конфликтах, передает РИА «Новости».

    «Никто не снимал с повестки дня проблему роя дронов, с которым, скажем по-честному, я думаю, сейчас нет возможности справиться ни у одной армии мира. Просто потому, что это такая очень сложная многокомпонентная задача, требующая применения и искусственного интеллекта, и современных компьютеров», – заявил Медведев.

    По его словам, в будущем подобные технологии для противодействия роям дронов будут разработаны, но пока подобная угроза остается крайне сложной для всех военных систем. Медведев отметил, что сбить одновременно сто беспилотников сейчас чрезвычайно сложно, и подчеркнул необходимость подготовиться к появлению таких технологий в будущем.

    Как уже писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса и отметил отсутствие признаков стремления Ирана к созданию ядерного оружия.

    Также Медведев подчеркнул прямое участие десятков западных стран в противостоянии с Россией и сравнил текущую ситуацию с преддверием мировых войн. Кроме того, он раскритиковал руководство Евросоюза и пожаловался на потерю прежних связей с Европой.


    30 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Ученые научились останавливать сильное кровотечение из раны за пять секунд
    Tекст: Мария Иванова

    Ученые разработали метод модификации эритроцитов, который позволяет останавливать сильные кровотечения всего за пять секунд, значительно снижая кровопотерю при серьезных травмах.

    Простая модификация клеток, переносящих кислород в организме, способна практически мгновенно остановить сильное кровотечение, пишет New Scientist.

    При нанесении на серьезные раны печени крыс тромбы образовывались всего за пять секунд, а кровопотеря была минимальной. Это открытие дает надежду на то, что в будущем метод поможет людям при плановых или экстренных операциях.

    Ежегодно от кровопотери в мире погибают около двух млн человек, и риск возрастает с каждой минутой. Исследователи из Университета Макгилла в Канаде решили укрепить эритроциты, которые составляют основу тромба, но по своей природе хрупки. «Мы увидели и использовали слона в комнате», – заявил исследователь Цзяньюй Ли.

    Ученые взяли кровь у крыс и добавили химические вещества, действующие как «ручки»: одна сторона прикрепляется к белкам на поверхности эритроцитов, а другая соединяется с длинной молекулой, связывающей клетки. Модифицированные клетки вернули в плазму и ввели в раны крысам. Тромбы образовались менее чем за пять секунд по сравнению с 265 секундами у необработанных крыс, а потеря крови составила всего 24 миллиграмма против почти 2000 миллиграммов.

    В отличие от естественных тромбов, которые разрушаются за несколько дней, эти сохранялись от одного до двух месяцев. В будущем исследователи надеются, что для плановых операций кровь пациента можно будет собрать и модифицировать менее чем за 30 минут, а для экстренных случаев – подготовить заранее из образцов банка крови и хранить в холодильнике не менее месяца.

    Отметим, в России проходят испытания 23 медицинских изделий и 14 лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе визита в НМИЦ гематологии.

    1 мая 2026, 16:45 • Новости дня
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, как в девяностые годы здания дошкольных учреждений массово продавались за бесценок и переоборудовались под коммерческие помещения.

    Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев вспомнил, как в 1990-е годы здания детских садов массово выкупались под офисы, передает РИА «Новости». Это привело к масштабному разрушению всей сети дошкольных образовательных учреждений в стране.

    В пятницу политик вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Петербурге. Во время разговора с сотрудниками медицинского учреждения была поднята острая проблема нехватки ясельных групп.

    «Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», – заявил Медведев.

    Политик подчеркнул, что подобные действия коммерсантов привели к катастрофическим последствиям для социальной инфраструктуры. По его словам, когда ситуация в стране начала стабилизироваться, выяснилось, что система детских садов и яслей оказалась полностью разрушена, и государству до сих пор приходится решать эту задачу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что сохраняющийся дефицит мест в ясельных группах наглядно подтверждает высокую мотивацию граждан создавать семьи и становиться родителями.

    1 мая 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе визита в Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова в Петербурге пошутил, что при цифровизации здравоохранения «врачебный почерк в результате перехода на цифру испортится окончательно».

    При этом Медведев отметил, что цифровизация медицины – правильный путь, однако пациент должен иметь возможность получить услуги и в бумажной форме, если он этого хочет, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы с медицинским персоналом он подчеркнул, что не поддерживает дублирование работы, когда врачу приходится вести документацию и в электронном, и в бумажном виде.

    Медведев также акцентировал внимание на необходимости контроля за работодателями при обеспечении прохождения профилактических осмотров и диспансеризации сотрудников на рабочем месте. Он отметил, что не все руководители поддерживают этот проект из-за дополнительных расходов и сокращения рабочего времени. По его словам, надзор за исполнением соглашений – задача органов здравоохранения, правительства и партии «Единая Россия».

    В рамках визита Медведев ознакомился с работой отделения интенсивной терапии новорожденных, отделения анестезиологии-реанимации, а также с деятельностью телемедицинского центра, где за 2025 год было проведено более 20 тыс. консультаций. Кроме того, он посетил гибридную операционную, где ежегодно проводится более 1 600 хирургических вмешательств при заболеваниях аорты и периферических артерий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    30 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    Медведев заявил о реальной возможности ядерного апокалипсиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил вероятность применения самого разрушительного оружия, отметив отсутствие данных о стремлении Ирана к созданию ядерного арсенала.

    Ядерный апокалипсис представляет собой реальную угрозу, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые».

    «Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то там жестокую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен», – подчеркнул политик. При этом он выразил сожаление по поводу сложившейся международной обстановки.

    Кроме того, председатель партии «Единая Россия» прокомментировал ситуацию вокруг иранской ядерной программы. По его словам, у Москвы нет информации о том, что Тегеран стремится получить ядерное оружие. Медведев добавил, что хотя Соединенные Штаты обвиняют Иран в попытках создать такой арсенал, сам Иран категорически отрицает подобные намерения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ признался в моральной готовности применить ядерное оружие на посту президента. Политик усомнился в компетентности искусственного интеллекта по вопросам иранской ядерной угрозы.

    30 апреля 2026, 12:39 • Новости дня
    Медведев заявил о прямом участии Запада в войне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Десятки западных государств напрямую вовлечены в противостоянии с Россией, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

    Десятки западных государств напрямую вовлечены в противостояние с Россией, передает РИА «Новости». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве.

    «Наш противник – это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной. Подчеркиваю, прямое, не гибридное, а прямое участие: когда дают цели для нанесения ударов, когда поставляют различные виды вооружений, когда, по сути, руководят действиями нашего врага», – подчеркнул политик.

    Отвечая на вопрос из зала, Медведев сопоставил текущую ситуацию с историческими периодами, предшествовавшими мировым конфликтам. Он отметил сходство нынешних событий с обстановкой перед Первой мировой войной и тридцатыми годами прошлого века, которые привели ко Второй мировой войне.

    Политик напомнил, что до Первой мировой человечество не знало глобальных конфликтов, однако появление танков и авиации превратило боевые действия в «мясорубку», в результате которой Европа наказала сама себя. По его словам, сегодня европейцы ежедневно повторяют мантру о неизбежности войны с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров констатировал факт объявления Западом открытой войны России. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал врагами оказывающие военную помощь Киеву государства. Политик указал на использование противником западных ракет для ведения полноценных боевых действий против Москвы.

    30 апреля 2026, 12:24 • Новости дня
    Медведев назвал руководство Евросоюза «идиотами, бредящими войной с Россией»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время лекции на просветительском марафоне «Знание.Первые» зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко раскритиковал руководство Евросоюза и посетовал на утрату прежних связей с Европой.

    Выступая на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» в Москве, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал резкие заявления в адрес европейских лидеров, передает РИА «Новости».

    Он заявил: «Сейчас Европу, Европейский союз возглавляют идиоты, просто идиоты, которые сами разрушают то, что было сделано за десятилетия с момента превращения Евросоюза из союза угля и стали в современный Европейский союз. Это абсолютно деструктивные, недалекие люди».

    Продолжая выступление, Медведев отметил, что, по его мнению, руководство Евросоюза «бредит войной с Российской Федерацией». Он добавил, что каждый европейский лидер решает свою задачу и, несмотря на то что он назвал их идиотами, счел их «упорными», однако предупредил, что выбранный ими курс представляет собой «очень опасную дорожку».

    Говоря о состоянии отношений России и Европы, Медведев охарактеризовал нынешний уровень взаимодействия как чудовищный и признался, что ему жаль утраченного качества контактов, которое, по его словам, уже нельзя вернуть. Политик подчеркнул, что конфликт с Европой носит экзистенциальный характер и, скорее всего, не исчезнет даже в течение жизни нынешнего поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Европейский союз становится для России опаснее, чем НАТО. По его мнению, Москве пора пересмотреть отношение к вступлению соседних государств в Европейский союз.

    30 апреля 2026, 12:35 • Новости дня
    Медведев назвал число заключивших контракты с армией россиян

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С начала текущего года ряды Вооруженных сил пополнили 127 тыс. человек, принявших добровольное решение отправиться на службу.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев озвучил статистику во время выступления на просветительском марафоне «Знание.Первые», передает РИА «Новости».

    «В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тыс. наших граждан, наших ребят и девушек заключили контракт о прохождении военной службы», – заявил политик.

    Он добавил, что еще 10 тыс. человек присоединились к добровольческим формированиям. Для сравнения он привел данные за прошлый год, когда аналогичные документы подписали 450 тыс. россиян.

    В скором времени зампред Совбеза намерен совершить визит в пункт комплектования военнослужащих. Он подчеркнул, что регулярно осматривает полигоны, где проходит подготовка новых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году контракт на службу в Вооруженных силах России заключили около 450 тыс. человек.

    К декабрю 2025 года в воинские части прибыло более 400 тыс. военнослужащих. По итогам 2025 года договоры с Минобороны подписали свыше 422 тыс. граждан.

    1 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Медведев объяснил нехватку детских садов желанием россиян заводить детей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сохраняющийся дефицит мест в ясельных группах наглядно подтверждает высокую мотивацию граждан создавать семьи и становиться родителями, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время визита в петербургский центр имени Алмазова обратил внимание на проблему нехватки дошкольных учреждений, передает ТАСС. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой он обсудил этот вопрос с сотрудниками медицинского комплекса.

    «В чем позитив? Мы как бы ее решаем, а она до конца не решается. Это означает, что как раз вот мотивация к деторождению присутствует», – заявил политик. Он добавил, что государству приходится постоянно расширять сеть дошкольных учреждений, несмотря на разный уровень демографии в регионах.

    Председатель «Единой России» признал, что первоначальные расчеты властей закрыть потребность в детских садах на ближайшие 10-15 лет не оправдались. По его мнению, наличие яслей служит важнейшим индикатором готовности людей обзаводиться потомством, поэтому руководство страны продолжит работу в этом направлении.

    Политик также призвал бизнес активно участвовать в создании корпоративных детских садов. Подобные инициативы помогают компаниям эффективно удерживать ценных специалистов на рабочих местах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин потребовал от губернатора Санкт-Петербурга решить проблему с нехваткой мест в яслях. Ранее глава государства назвал поддержку семей важнейшим направлением всех национальных проектов. Российский лидер также отметил постоянное увеличение числа желающих завести более одного ребенка пар.

    30 апреля 2026, 06:59 • Новости дня
    Медика в Приморье обвинили в смерти пациента с кардиостимулятором после МРТ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Медработник частной клиники в Артеме Приморского края предстанет перед судом по обвинению в смерти 87-летнего пациента, которому она, несмотря на то, что у пациента был кардиостимулятор, провела МРТ, сообщает региональная прокуратура.

    Медработник частной клиники в Артёме Приморского края предстанет перед судом по обвинению в смерти 87-летнего пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру. По версии следствия, женщина провела магнитно-резонансное исследование мужчине, несмотря на наличие у него кардиостимулятора.

    В сообщении прокуратуры уточняется: «Несмотря на наличие явных рисков, медработник не приняла необходимых мер безопасности: не провела надлежащий опрос пациента, не проверила документы на имплантированное устройство и не отказала в проведении исследования». В результате воздействия магнитного поля работа кардиостимулятора была нарушена, что привело к острой сердечно-сосудистой недостаточности и гибели пациента.

    В отношении медработника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ – «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как уточняет прокуратура, материалы дела уже направлены в Артёмовский городской суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Архангельске осудил врача за смерть пациентки с кардиостимулятором после МРТ.


    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области
    Стубб выразил готовность использовать отношения с Трампом в интересах Украины
    Bloomberg сообщил о попытке танкера из Индии пройти Ормуз
    Иран передал США новое предложение об окончании войны
    В Ленобласти нашли пять пакетов с человеческими останками
    Украинские военные сдались в плен российскому беспилотнику
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Госдеп США объявил Евросоюзу войну в интернете

    Администрация президента США Дональда Трампа выделила полмиллиарда долларов на борьбу с цензурой в Евросоюзе. Заниматься этим будет замглавы Госдепа Сара Роджерс – женщина яркая и опасная, однако итог сетевой войны кажется предрешенным: только хуже будет. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

