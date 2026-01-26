Путин указал Беглову на необходимость решения вопроса с яслями

Tекст: Валерия Городецкая

Путин подчеркнул, что этот вопрос особенно важен для города, передает ТАСС.

Беглов доложил президенту, что с 2019 по 2024 год в Петербурге построено 320 недостающих социальных объектов, включая школы и детские сады. «Только в этом году это 30 новых зданий школ. Это школы с бассейнами. 26 детских садов, тоже с бассейнами. За эти несколько лет мы построили в общей сложности в детских садах и школах 150 бассейнов. Дети поплыли», – сообщил губернатор.

Путин сразу уточнил ситуацию с яслями и получил ответ, что власти начали работать над этим вопросом, но больших успехов пока нет. Беглов отметил, что город пока только приступил к решению этой проблемы.

Ранее Путин во время прямой линии предложил увеличить время пребывания детей в яслях и детских садах.