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    Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.

    36 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Интернетов будет много

    Что общего у Киргизии и Великобритании? Интернет. Причем не сам по себе, а тот факт, что интернет теперь у каждого свой, хотя, кажется, регулируют его очень похожим образом.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Словесное людоедство – это не по-русски

    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    37 комментариев
    2 августа 2025, 09:30 • Новости дня

    Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва готовится принять верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, который проведет переговоры с Владимиром Путиным 6 августа, уделив особое внимание развитию двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

    Переговоры президента России Владимира Путина с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом, состоятся 6 августа в Москве, передает ТАСС. В ходе встречи планируется обсудить дальнейшее развитие отношений между Россией и Малайзией, а также важные международные и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Султан Ибрагим прибудет в Россию с государственным визитом с 5 по 10 августа. Ожидается, что в ходе визита стороны рассмотрят широкий круг тем двустороннего сотрудничества. Визит султана проходит на фоне активизации контактов между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал демонстрацию истребителя Су-57Э на авиационной выставке в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время встречи в Кремле.

    1 августа 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    Путин: В России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник»
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о выпуске первой серийной ракеты «Орешник».

    По словам главы государства, первый серийный «Орешник» уже поступил в войска, передает ТАСС.

    «У нас произведен первый серийный комплекс «Орешник». Первая серийная ракета. И она поступила в войска», – сказал Путин.

    В ноябре 2024 года Путин заявил о начале серийного производства «Орешника». Он отмечал, что «Орешник» хорошо зарекомендовал себя в боевых условиях.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    1 августа 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска развивают наступление на всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о наступлении российских войск на всей линии боевого соприкосновения, передает ТАСС.

    «Наши войска наступают и в приграничной зоне, и в Донецкой республике, и в Луганской, и в Запорожье, и в Херсоне. Везде, на всех участках – где-то больше, где-то меньше», – заявил Путин.

    Путин подчеркнул, что положительные результаты в ходе спецоперации достигаются за счет мужества и героизма российских военных. Он добавил, что «позитивная активность достигается благодаря мужеству и героизму наших ребят».

    Ранее президент России Владимир Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками.

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    1 августа 2025, 22:47 • Видео
    Путин ответил на ультиматум США

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

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    1 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    Путин подтвердил освобождение Часова Яра российскими войсками
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подтвердил взятие Часова Яра в ДНР, подчеркнув, что этот населенный пункт перешел под контроль российских военных несколько дней назад.

    «Совсем недавно слышали, что взят новый населенный пункт – Часов Яр. Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что «это не соответствует действительности». Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности. Более того, Минобороны [России] объявило [об этом], по-моему, вчера, на самом деле Часов Яр был взят несколько дней назад», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Президент России отметил, что руководство Украины не осведомлено об освобождении Часова Яра российскими войсками, что, по его словам, является их проблемой. «Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий. Это уже их проблемы», – сказал Путин.

    Путин добавил, что накануне несколько раз обсуждал ситуацию в зоне СВО с министром обороны России Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым. По его словам, он специально уточнил у руководства Минобороны, как следует отвечать журналистам на вопросы о ситуации на СВО. Президент отметил, что ему посоветовали «отвечать честно».

    Накануне Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР.

    Американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик назвал освобождение Часова Яра поворотным моментом.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро освобождение Часова Яра откроет Армии России путь к Славянску и Краматорску.

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    1 августа 2025, 14:59 • Новости дня
    Путин заявил о попытке Запада остановить наступление России на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России, заявил президент Владимир Путин.

    По его словам, западные государства, еще недавно настаивавшие на необходимости нанести России поражение, теперь всеми средствами, включая обещания, угрозы и поставки вооружения, пытаются затормозить продвижение российских войск, передает ТАСС.

    «Совсем недавно наши недруги, недоброжелатели, говорили о необходимости нанесения России стратегического поражения на поле боя. А сегодня у них другая, одна, но пламенная страсть – остановить наше наступление во что бы то ни стало. Либо обещаниями хорошей жизни, либо какими-то угрозами, либо довооружением, доукомплектованием ВСУ», – заявил Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как расширяется наступление российских войск в Днепропетровской области. Также сообщалось, что Донбасс приблизился к решающей стадии освобождения.

    В июне глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о наступлении российской армии на Покровском и Сумском направлениях.

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    1 августа 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме
    Путин и Лукашенко начали встречу на Валааме
    @ news_kremlin

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали встречу на острове Валаам.

    Президенты России и Белоруссии проводят неформальную встречу на острове Валаам, передает ТАСС.

    Как сообщается, Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили храм Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи традиционно молятся о русских воинах, погибших в разные времена.

    Президенты приняли участие в кратком молебне, который состоялся в их присутствии. После церемонии Путин и Лукашенко продолжили неформальное общение на территории монастыря.

    Лидеры России и Белоруссии посещают Валаам совместно уже не первый год, отмечая важность духовных традиций в отношениях двух стран.

    Ранее Лукашенко прилетел в Петербург и отправился на Валаам для встречи с Путиным.

    Пресс-служба Лукашенко ранее информировала, что встреча глав государств пройдет в формате один на один.

    В прошлом году президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились на Валааме и посетили храм Смоленской иконы Божией Матери.

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    1 августа 2025, 15:14 • Новости дня
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    Путин заявил о возвращении Россией своих территорий в Донбассе
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой народной республики, возвращает свое, а не захватывает чужое, заявил президент Владимир Путин.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что киевские власти не понимают, насколько успешно действуют Вооруженные силы России, передает ТАСС. Лукашенко сказал, что российские силы «отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют», однако Путин заявил, что речь идет именно о возвращении своих территорий.

    «Вернут, – поправил Путин. – Это – наше».

    Путин отметил, что Россия выступает за установление долгосрочного мира на Украине без временных ограничений. По его словам, при урегулировании должны быть обязательно затронуты гуманитарные вопросы, связанные с русским языком и независимым развитием православной, христианской церкви на Украине.

    Ранее Путин заявил, что вопрос новых территорий закрыт – они в составе России навсегда.

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    1 августа 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин сообщил об унижении Украины Западом при попытке Киева вернуть часть суверенитета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти попытались вернуть стране часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП, но не преуспели и только опозорились.

    «Они попытались как-то что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета. Как не понравилось, свистнули, щелкнули и все сразу назад вернули», – сказал Путин, передает ТАСС.

    По его словам, лучше бы руководство Украины вообще не предпринимало подобных шагов. Путин подчеркнул, что сама идея о возвращении суверенитета является правильной, однако действия Киева лишь привели к унижению.

    Ранее ЕС приостановил финансовую поддержку Киева на фоне новых законов, ограничивших полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    В четверг Верховная рада приняла закон о восстановлении независимости НАБУ и САП.

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    1 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной
    Путин заявил о готовности ждать переговоров с Украиной
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают ее необходимой.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил о готовности Москвы к ожиданию начала переговорного процесса, если Киев считает, что сейчас не время для диалога, передает ТАСС.

    По словам российского лидера, если украинское руководство решает, что необходима пауза, Россия готова к такому развитию событий.

    «Ну, в принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», – сказал Путин, прокомментировав заявление Владимира Зеленского о нецелесообразности переговоров до смены власти в России.

    Путин также отметил, что разочарования в переговорах, как правило, связаны с завышенными ожиданиями. Он подчеркнул, что для достижения мирного решения требуется спокойный и обстоятельный диалог за закрытыми дверями, а не публичные обсуждения. «Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования – они возникают от избыточных ожиданий, как известно, общее правило. Но для того, чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры и не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши переговорного процесса», – пояснил президент России.

    Кроме того, Путин заявил, что переговоры всегда востребованы и всегда важны. «Особенно, если это стремление к миру», – подчеркнул президент.

    Ранее США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

    На прошлой неделе в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут.

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    1 августа 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин: Вопрос по позициям «Орешника» в Белоруссии закроют до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с поставкой ракеты «Орешник» в Белоруссию окончится до конца года, заявил президент Владимир Путин в пятницу.

    «Наши специалисты – и белорусские военные специалисты, и российские – выбрали место для будущих позиций. И сейчас ведется работа по подготовке этих позиций. Так что, скорее всего, мы до конца года этот вопрос закроем», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии уже создали подразделения, которые оснастят «Орешником».

    До этого указывалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года. Белорусский президент Александр Лукашенко объявлял о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    1 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости долгосрочного мира между Россией и Украиной

    Путин: России необходим долгосрочный мир между Россией и Украиной

    Tекст: Дарья Григоренко

    России необходим долгосрочный и устойчивый мир с Украиной, который был бы приемлемым для обеих сторон, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин подчеркнул: «Повторяю еще раз: нам нужен длительный и прочный мир. На хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность одних стран, и, наверное, правы те переговорщики с украинской стороны, которые так аккуратно, между прочим, но все-таки выложили идею о том, что надо говорить о европейской безопасности в целом», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что страны, ранее добивавшиеся стратегического поражения России на Украине, сейчас сконцентрированы на попытках остановить наступление Вооруженных сил России. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинская сторона совершает ошибку, требуя невозможного на публике, а такие вопросы должны решаться за столом переговоров.

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    1 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин назвал искоренение причин кризиса на Украине целью России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что главная задача России – устранение причин кризиса на Украине и обеспечение собственной безопасности.

    Президент напомнил, что эти цели были четко озвучены в июне прошлого года на совещании с руководством Министерства иностранных дел, передает ТАСС.

    «Мы их [цели России] сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел РФ. Там все ясно», – отметил он.

    Путин также выразил солидарность с позицией, что безопасность России и Украины следует рассматривать в контексте общеевропейской безопасности. Он сообщил, что подобная мысль была высказана одним из руководителей украинской делегации, и отметил, что в целом считает такой подход правильным.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп осознал необходимость устранения первопричин конфликта на Украине для его разрешения. Он также отмечал, что США проявляют желание разобраться в причинах украинского конфликта, в отличие от Европы, которая их игнорирует.

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    1 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин: Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат

    Путин назвал положительным фактом обмен телами погибших военных с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Украине тысячи тел погибших солдат ВСУ и получила десятки тел российских бойцов, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, сторона руководствовалась гуманитарными мотивами при передаче тел украинских военных, передает ТАСС.

    «Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали [Киеву] тысячи тел погибших украинских солдат. Получили в ответ несколько десятков [тел] наших парней, которые сложили голову за Родину. И разве это не положительно? Конечно, это положительно», – заявил президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти завышают число вывезенных в Россию детей.

    Путин также подчеркнул, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинская сторона считает ее необходимой.

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    1 августа 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин высоко оценил готовность Камчатки к землетрясениям

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал высокую оценку готовности Камчатского края к землетрясениям.

    Глава государства отметил, что еще много лет назад власти активно занимались укреплением зданий, сооружений и коммуникаций в регионе из-за высокой сейсмической активности, передает ТАСС.

    Путин напомнил, что в регионе давно ведутся работы по усилению объектов для обеспечения безопасности местных жителей. «Мне совсем недавно губернатор [Камчатского края Владимир Солодов] докладывал о ситуации на Камчатке. Напомню, что в свое время, уже много лет назад, мы занимались укреплением зданий, сооружений на Камчатке, именно как находящихся в опасной сейсмической зоне, работали там над системами коммуникации», – подчеркнул он.

    По словам президента, благодаря этим мерам удалось избежать жертв и серьезных разрушений после недавнего землетрясения. Путин выразил надежду, что проведенная работа действительно сыграла важную роль для безопасности региона.

    Напомним, на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8. Оно стало самым мощным событием за всю историю наблюдений в этом регионе.

    Поднявшаяся после землетрясения волна цунами частично подтопила порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.

    В течение последних суток жители Камчатки неоднократно ощущали подземные толчки, причем сила отдельных афтершоков достигала 6,7 по магнитуде.

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    1 августа 2025, 14:57 • Новости дня
    Путин положительно оценил переговоры России и Украины в Стамбуле

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что возвращение сотен граждан на Родину стало ключевым результатом прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые прошли в Стамбуле.

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги прямых переговоров между представителями Москвы и Киева, которые прошли в Стамбуле, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что возвращение сотен людей на Родину нельзя оценивать иначе как положительно.

    «Я оцениваю в целом положительно. Ну а как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на Родину? Это положительно», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистов.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что площадка в Турции пользуется доверием всех сторон при обсуждении урегулирования ситуации на Украине. А Владимир Путин отметил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом.

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    1 августа 2025, 14:39 • Новости дня
    Путин: Украина завышает число вывезенных в Россию детей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство киевского режима завышает число якобы вывезенных на российскую территорию несовершеннолетних, заявил президент России Владимир Путин.

    «Там выяснилось, что нет этого количества детей», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российская сторона на третьем раунде переговоров передала украинской список из 20 имен детей, находящихся на Украине или вывезенных в Европу.

    До этого детский омбудсмен России Мария Львова-Белова помогла вернуться к родственникам на Украине 11 детям из семи разных семей.

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