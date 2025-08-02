Кремль анонсировал переговоры Путина с султаном Малайзии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры президента России Владимира Путина с верховным правителем Малайзии, султаном Ибрагимом, состоятся 6 августа в Москве, передает ТАСС. В ходе встречи планируется обсудить дальнейшее развитие отношений между Россией и Малайзией, а также важные международные и региональные вопросы, сообщили в пресс-службе Кремля.

Султан Ибрагим прибудет в Россию с государственным визитом с 5 по 10 августа. Ожидается, что в ходе визита стороны рассмотрят широкий круг тем двустороннего сотрудничества. Визит султана проходит на фоне активизации контактов между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Рособоронэкспорт» анонсировал демонстрацию истребителя Су-57Э на авиационной выставке в Малайзии. Российская авиакомпания проявила интерес к организации туристических рейсов в Малайзию. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил президента России Владимира Путина посетить страну во время встречи в Кремле.