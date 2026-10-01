Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин призвал выработать правила использования искусственного интеллекта
Президент Владимир Путин призвал мировое сообщество к своевременной разработке правил применения искусственного интеллекта на благо всего человечества.
«Было бы очень хорошо, чтобы мы своевременно выработали правила использования этого механизма в интересах всего человечества», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Выступление российского лидера состоялось на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства заявил о необходимости адаптации человечества к стремительному развитию искусственного интеллекта.
Российский лидер сравнил возможное обезличивание людей через навязанные алгоритмы с антигуманным цифровым тоталитаризмом.
Президент также объяснил риски применения нейросетей в сфере безопасности на примере ложной ракетной тревоги 1983 года.