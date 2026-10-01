Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин рассказал о развитии космодрома Восточный
Президент Владимир Путин заявил о дальнейшем развитии дальневосточного космодрома Восточный и появлении целого города рядом с космической гаванью.
Путин сообщил о продолжении развития дальневосточного космодрома Восточный. Выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия», глава государства отметил успешную работу космической гавани, пишет РИА «Новости».
«Мы там построили космодром, на Дальнем Востоке, и он уже работает, идут пуски. Мы развиваем этот космодром, целый город возник рядом с космодромом», – подчеркнул российский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Путин назвал развитие ракетно-космического комплекса одним из безусловных приоритетов страны.
В сентябре глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск ракеты «Старт-1М» с космодрома Восточный в начале 2027 года. На следующий день руководители профильных ведомств обсудили возможность создания уникального туристического маршрута на базе этого объекта.