Минэкономразвития и Роскосмос обсудили туризм на космодроме Восточный

Роскосмос: Баканов и Решетников обсудили создание туров на Восточный

Tекст: Мария Иванова

Руководители ведомств провели совещание, на котором обсудили необходимость формирования туристического маршрута в категории промышленного туризма, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

На встрече также затрагивалась реализация национального проекта «Космос» и основные направления развития российской космической отрасли. В качестве главного драйвера экономики космоса участники назвали частные инвестиции, развитие стартапов по производству и запуску спутников, а также ускорение коммерциализации отрасли.

Подводя главные итоги третьего квартала этого года, стороны отметили успешный запуск гидрометеорологического спутника для передачи данных об облачном покрове и атмосфере. Кроме того, состоялся первый пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

Представители ведомств обратили внимание на формирование технологического облика нового поколения ГЛОНАСС, благодаря которому точность навигации должна значительно вырасти к следующему году. Еще одним важным достижением квартала стало составление наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск с нового комплекса на космодроме Восточный.

Весной он лично проинспектировал ход строительства объектов на территории космодрома.

В апреле стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию.