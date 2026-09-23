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    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

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    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

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    23 сентября 2026, 11:22 • Новости дня

    Минэкономразвития и Роскосмос обсудили туризм на космодроме Восточный

    Роскосмос: Баканов и Решетников обсудили создание туров на Восточный

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и министр экономического развития Максим Решетников рассмотрели возможность создания уникального туристического продукта на базе космодрома Восточный.

    Руководители ведомств провели совещание, на котором обсудили необходимость формирования туристического маршрута в категории промышленного туризма, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

    На встрече также затрагивалась реализация национального проекта «Космос» и основные направления развития российской космической отрасли. В качестве главного драйвера экономики космоса участники назвали частные инвестиции, развитие стартапов по производству и запуску спутников, а также ускорение коммерциализации отрасли.

    Подводя главные итоги третьего квартала этого года, стороны отметили успешный запуск гидрометеорологического спутника для передачи данных об облачном покрове и атмосфере. Кроме того, состоялся первый пуск ракеты «Союз-5» с самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем.

    Представители ведомств обратили внимание на формирование технологического облика нового поколения ГЛОНАСС, благодаря которому точность навигации должна значительно вырасти к следующему году. Еще одним важным достижением квартала стало составление наиболее подробной карты Вселенной в рентгеновских лучах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов анонсировал первый пуск с нового комплекса на космодроме Восточный.

    Весной он лично проинспектировал ход строительства объектов на территории космодрома.

    В апреле стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию.

    22 сентября 2026, 10:55 • Новости дня
    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов

    Глава Роскосмоса заявил о спутниковой группировке в 400 космических аппаратов

    Спутниковая группировка России достигла 400 космических аппаратов
    @ Бюро 1440

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что в 2026 году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, совокупная группировка России достигла практически 400 космических аппаратов.

    Масштаб отечественной орбитальной инфраструктуры продолжает активно увеличиваться, передает РИА «Новости».

    В октябре с космодрома Восточный планируется запуск двух аппаратов, предназначенных для высокодетальной съемки поверхности Земли.

    «В текущем году было выведено порядка 60 космических аппаратов на орбиту, это телекоммуникационные, навигационные и так называемые аппараты дистанционного зондирования земли. Совокупная группировка достигла практически 400 космических аппаратов», – заявил Дмитрий Баканов.

    Руководитель госкорпорации добавил, что новые оптико-электронные спутники частных компаний успешно прошли все испытания. По его словам, эти устройства позволят вести наблюдение за планетой в любое время суток и дополнительно расширят возможности российской группировки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Россия совершила запуск второй группы аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет».

    В прошлом году отечественная ракетно-космическая отрасль отправила на орбиту порядка 100 спутников.

    Весной компания «Бюро 1440» успешно запустила первые 16 космических аппаратов связи.

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    20 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Российский турист найден мертвым в коридоре отеля в Анталье

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В турецкой Анталье при невыясненных обстоятельствах скончался 38-летний российский турист Евгений Карманов, его тело нашли в коридоре местной гостиницы, сообщили местные СМИ.

    Прокуратура Турции начала проверку обстоятельств гибели отдыхающего из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую прессу.

    «На теле Евгения Карманова не обнаружили следов ранений от холодного или огнестрельного оружия», – говорится в сообщениях.

    Турист заселился в гостиницу района Гебизли муниципального округа Муратпаша около 10 дней назад. Персонал обнаружил мужчину без сознания на третьем этаже здания и вызвал экстренные службы.

    Прибывшие на место медики и полиция констатировали смерть россиянина. Муниципальный врач назвал обстоятельства гибели подозрительными, после чего к расследованию подключились криминалисты и прокуратура.

    Предварительной причиной смерти считается сердечный приступ. Тело направлено в морг Института судебной медицины Антальи.

    В июне местные жители нашли тело российского туриста Сергея Тремасова в саду жилого дома в Анталье.

    Ранее в том же месяце 50-летний путешественник из России скончался в номере гостиницы на турецком курорте Окурджалар.

    В мае российские дипломаты подтвердили смерть 44-летнего гражданина в одном из отелей Аланьи.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    21 сентября 2026, 23:37 • Новости дня
    Finnair анонсировала прямой рейс из Европы длительностью почти сутки

    Finnair анонсировала прямой рейс из Хельсинки в Мельбурн

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская авиакомпания Finnair объявила о запуске 25 октября прямых рейсов из Хельсинки в Мельбурн, длительность которых превысит 20 часов из-за облета территории России.

    «Наш новый захватывающий маршрут, Мельбурн, который откроется в октябре, станет первым направлением Finnair в Австралии. <...> Начиная с 25 октября 2026 года вы можете ежедневно летать из Хельсинки в Мельбурн через Бангкок на наших самолетах Airbus A350», – сообщили на сайте авиакомпании.

    Там пояснили, что в Бангкоке будет совершаться техническая остановка для дозаправки на 1,5 часа, весь полет займет порядка 22 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД заявили о работе над перезапуском прямых рейсов с Токио и Сеулом. президент Вьетнама заявил о планах увеличить число авиарейсов в Россию. Россия и Сербия договорились об открытии прямого авиасообщения с Калининградом.


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    21 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Систему «Рассвет» испытали для ДЭГ в Ямало-Ненецком автономном округе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отечественная система «Рассвет», которую называют аналогом Starlink, обеспечила бесперебойный доступ в интернет во время дистанционного голосования на выборах в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Терминал связи доставили в заполярный поселок Нельмин-Нос, пишет «Российская газета».

    Устройство отработало в штатном режиме, установив надежное соединение с орбитальной группировкой. С помощью сети Wi-Fi аппарат успешно обеспечил интернетом планшет с программой для электронного голосования.

    Председатель ЦИК Элла Памфилова подтвердила успешное тестирование дистанционного электронного голосования через спутниковую связь в ЯНАО.

    В июле компания «Бюро 1440» вывела на орбиту вторую партию космических аппаратов для формирования передовой системы связи.

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве создаваемой российской низкоорбитальной группировки над американской системой Starlink.

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    21 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    Из Вьетнама депортировали россиянку за опасное вождение мотоцикла

    Вьетнам депортировал российскую туристку за трюки на мотоцикле в Нячанге

    Tекст: Мария Иванова

    Народный суд вьетнамской провинции Кханьхоа оштрафовал и депортировал российскую туристку Юлию Никитину за опасные трюки на мотоцикле.

    Россиянка признана виновной в нарушении общественного порядка. Помимо высылки из страны, она должна выплатить штраф в размере 30 млн донгов, передает ТАСС со ссылкой на портал VnExpress.

    С января по июнь 2025 года женщина неоднократно выкладывала в соцсети видео, на которых выполняла трюки за рулем спортивного мотоцикла. Полиция Кханьхоа подчеркнула, что правила дорожного движения одинаковы как для местных жителей, так и для иностранцев.

    В генеральном консульстве России в Хошимине отметили рост числа правонарушений среди российских туристов. Например, в мае суд приговорил гражданина России к тюремному сроку за кражу мотоцикла, после отбытия наказания его также депортируют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дипломаты вышли на контакт с родней погибшей во Вьетнаме россиянки.

    Летом жертвой аварии в этой стране оказалась многодетная жительница Казани.

    Весной пьяный турист из России сбил насмерть местную жительницу в Нячанге.

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    22 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Социолог Филь: Абхазия перестала быть для россиян только местом бюджетного отдыха

    Tекст: Вера Басилая

    Российские туристы начали ценить Абхазию за развитую инфраструктуру, качественный сервис и насыщенную культурную программу, а не только за доступный отдых на пляже, сообщила доцент факультета политологии МГУ, социолог Мария Филь.

    Интерес российских путешественников к республике заметно возрастает благодаря изменению общего представления о стране, передает «Sputnik-Абхазия». «Абхазия перестает восприниматься только как место для бюджетного пляжного отдыха», – отметила Филь в эфире радиостанции.

    Гости региона все чаще обращают внимание не только на природные красоты и море, но и на качество сервиса, благоустроенные набережные, достопримечательности и насыщенную культурную программу.

    Особое значение для отдыхающих приобрела событийная составляющая. Практически каждый месяц в республике проводятся различные фестивали и мероприятия, которые многие туристы специально учитывают при планировании своих поездок. При этом 40% участников опроса выделили благоустройство и развитие городской среды как наиболее заметные позитивные изменения.

    Исследование проводилось Лабораторией при Центре науки и образования МГУ при АГУ с 5 по 13 сентября. В социологическом опросе приняли участие 329 туристов.

    В июле в Сухуме после масштабной реконструкции открылась историческая набережная Диоскуров.

    В конце августа столица республики приняла Международный фестиваль-конкурс «Музыка Гордых».

    Весной сервис OneTwoTrip зафиксировал существенный рост популярности поездок в Абхазию среди россиян.

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    21 сентября 2026, 06:07 • Новости дня
    Астроном сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России

    Астроном Веселков сообщил о возможности наблюдать Меркурий в России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Жители России в первой половине октября смогут увидеть на небе сияние планеты Меркурий, лучше всего его будет видно в европейской части страны, заявил руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков.

    «12 октября наступит лучший момент для наблюдения самой близкой к Солнцу планеты – Меркурия. Он достигнет максимального углового удаления от нашего светила <…> и будет сиять с блеском 0,0 на вечернем небе в созвездии Весов», – рассказал астроном ТАСС.

    По словам эксперта, в европейской части страны Меркурий можно будет увидеть невооруженным глазом. В Сибири наблюдение будет затруднено, поскольку планета заходит за горизонт почти одновременно с Солнцем.

    Кроме того, 5 октября ожидается сближение Луны с Марсом. Оба объекта будут хорошо видны на утреннем небе в созвездии Рака.

    Ранее научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев анонсировал сентябрьские сближения Луны с планетами Солнечной системы.

    В середине августа россияне наблюдали визуальное соединение Юпитера и Меркурия.

    Профессор Иркутского государственного университета Сергей Язев объяснил продолжительность светового дня на этой планете особенностями скорости ее вращения.

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    21 сентября 2026, 11:26 • Новости дня
    SpaceX собралась впервые вывести корабль Starship на орбиту Земли

    Tекст: Игорь Иножарский

    В ходе 14-го испытательного полета компания Илона Маска SpaceX впервые выведет ракету Starship на орбиту Земли, миссия станет первым коммерчески полезным полетом корабля.

    Космический корабль Starship совершит свой первый орбитальный полет 22 сентября, пишет NewScientist.

    Сообщается, что стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени. Запуск пройдет с площадки Starbase в Техасе.

    В ходе полета Starship достигнет высоты 275 км и за 10 часов совершит шесть витков вокруг Земли. Приводнение запланировано в Тихом океане, к западу от Чили. Все 13 предыдущих тестовых полетов корабля были суборбитальными.

    Кроме того, в ходе миссии впервые будут запущены 26 спутников Starlink V3. Три из них оснащены камерами для сканирования теплозащитного экрана Starship на орбите и передачи изображений инженерам. Таким образом, полет станет первой коммерчески полезной миссией Starship.

    Отмечается, что ни ускоритель Super Heavy, ни верхняя ступень не будут пытаться совершить управляемую посадку во время 14-го полета. В компании подчеркнули, что внесли несколько изменений в оборудование и программное обеспечение для устранения проблем, возникших во время предыдущего старта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом SpaceX отправила прототип Starship в 13-й испытательный полет. В мае компания запустила обновленную версию корабля. В прошлом году SpaceX провела десятый неудачный запуск Starship.

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    22 сентября 2026, 18:51 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о продолжении эксплуатации ракет «Союз-2.1а»

    Роскосмос: Использование ракет «Союз-2.1а» будет продолжено наряду с «Союз-2.1б»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскосмос сохранит использование ракет-носителей «Союз-2.1а» для пилотируемых полетов и запусков спутников параллельно с более современной модификацией, сообщили в госкорпорации.

    Роскосмос продолжит использовать ракеты «Союз-2.1а» для запусков автоматических космических аппаратов и полетов на МКС, несмотря на применение более современного носителя «Союз-2.1б», сообщается в официальном канале организации в Max.

    «На фото эти ракеты почти не отличить: тот же силуэт, те же ступени, тот же узнаваемый облик «Союза». Ключевое отличие – двигатель третьей ступени. «Союз-2.1а» – это РД0110 (11Д55), «Союз-2.1б» – более энергоэффективный и современный РД0124 (14Д23)», – говорится в сообщении.

    Сейчас ракета-носитель «Союз-2.1б» адаптирована для запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» в рамках пилотируемой программы. Применение этих ракет в дальнейшем позволит доставлять больше полезного груза к МКС и к будущей Российской орбитальной станции, а также расширит линейку носителей в пилотируемой космонавтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле ракета-носитель «Союз-2.1а» с экипажем 75-й экспедиции стартовала с космодрома Байконур.

    В апреле этот носитель отправил к Международной космической станции грузовой аппарат «Прогресс МС-34».

    Представители НАСА назвали данный запуск российского космического корабля безупречным.

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    22 сентября 2026, 11:39 • Новости дня
    Баканов: Радарный спутник «Окулус» начал предоставлять данные

    Глава Роскосмоса сообщил о начале работы нового радарного спутника «Окулус»

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил о готовности запущенного в этом году радарного спутника «Окулус» предоставлять данные федеральным органам исполнительной власти.

    Новый космический аппарат уже начал передавать необходимую информацию ряду российских ведомств. Об этом сообщил руководитель государственной корпорации, передает РИА «Новости».

    На встрече с главой правительства руководитель Роскосмоса также обратил внимание на успешную реализацию проектов спутниковых группировок «Электро-Л» и «Обзор».

    По словам Баканова, аппараты серии «Электро-Л» позволяют каждые 15 минут полностью обновлять информацию о метеорологической обстановке вокруг земного шара. В свою очередь, спутники «Обзор» ведут высокодетальное радиолокационное наблюдение за поверхностью Земли, получая снимки независимо от погодных условий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Михаил Мишустин указал на формирование космосом технологического лидерства России.

    В начале недели глава Роскосмоса заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля.

    Весной корпорация анонсировала планы улучшить характеристики ракеты «Союз-5».

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    21 сентября 2026, 05:30 • Новости дня
    Эксперты назвали самые бюджетные города для новогоднего отдыха

    Тверь и Вологда стали самыми бюджетными для новогоднего отдыха

    Tекст: Катерина Туманова

    Самыми доступными и популярными российскими городами для отдыха в период новогодних праздников оказались Тверь, Вологда и Кисловодск, согласно данным сервиса «Островок».

    «В топ самых бюджетных востребованных направлений на праздники входят следующие: Тверь – средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах города на праздничные выходные составляет 5,6 тыс. рублей, Вологда – 5,7 тыс. рублей, Кисловодск – 5,9 тыс. рублей», – сообщили РИА «Новости» в сервисе.

    В список доступных городов также попали Мурманск и Калининград, где ночь обойдется в 6,2 и 6,3 тыс. рублей соответственно.

    Помимо этого, популярностью у самостоятельных путешественников пользуются Москва, Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Ярославль и Эсто-Садок.

    Эксперты отметили значительный рост интереса к Вологде: количество бронирований выросло на 42% за год, что может быть связано со статусом Новогодней столицы России.

    Спрос на размещение в Нижнем Новгороде увеличился на 21%, а в Ярославле – на 4%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Туапсинской район стал самым дешевым морским курортом России. Эксперты зафиксировали рекордный рост туризма на Дальнем Востоке.

    Сенатор Гибатдинов рассказал о трехдневной рабочей неделе перед Новым годом.


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    21 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Астрофизик Тайсон назвал Луну самым скучным объектом Солнечной системы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский ученый и популяризатор науки Нил Деграсс Тайсон назвал Луну «мертвым» и наименее интересным для научных исследований объектом в Солнечной системе.

    По его мнению, единственная практическая ценность спутника заключается в близости к Земле, передает РИА «Новости». «В Солнечной системе так много спутников гораздо интереснее нашей Луны, что мне трудно ее защищать – разве что из-за ее близости к Земле», – заявил исследователь в подкасте Космического центра НАСА.

    Он добавил, что на полюсах спутника может быть вода, которую можно использовать в качестве ракетного топлива.

    Тайсон считает, что с точки зрения фундаментальной науки естественный спутник Земли безнадежно проигрывает другим небесным телам, где происходят активные физические процессы. Он привел в пример Марс, Венеру, а также спутники Европу, Энцелад и Титан.

    В свою очередь астронавт НАСА Крис Уильямс отметил, что естественный спутник представляет колоссальную ценность для геофизиков и планетологов. По его словам, поверхность Луны сохранила первозданную историю формирования Земли и Солнечной системы, которую на нашей планете уничтожили геологические процессы.

    Уильямс также назвал Луну незаменимой ступенью для человечества. Без отработки систем на поверхности ближайшего соседа невозможно безопасно отправиться в перелет к Марсу, резюмировал астронавт.

    Ранее российские ученые сформировали заявку на проведение эксперимента по изучению лунной пыли с аппаратов на орбите естественного спутника Земли.

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал освоение Луны первым этапом на пути к будущему освоению Марса человечеством.

    Руководитель Роснедр Олег Казанов отметил отсутствие богатых месторождений полезных ископаемых на Луне из-за ее простой геологической истории.

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    22 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Российская туристка рассказала о последствиях тайфуна в Японии

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская туристка Анна оказалась в эпицентре мощного тайфуна в Японии, из-за которого улицы городов затопило сильными ливнями.

    Отдыхающая в Японии туристка Анна поделилась впечатлениями от разгула стихии, передает «Газета.Ru». По словам девушки, погода испортилась внезапно.

    «Вчера в Осаке было солнечно, без ветра и дождя. Когда приехали в Камакуру, тут уже был тайфун, очень сильный дождь, как из душа поливали, и ветер. Промокли насквозь за пять минут на улице, пока ждали такси», – рассказала россиянка.

    Туристка добавила, что стихия бушевала недолго. К девяти часам вечера 21 сентября осадки прекратились, хотя сильный ветер еще сохранялся, а на море наблюдался шторм. Утром следующего дня улицы уже просохли, небо прояснилось. Сейчас в Камакуре и Токио снова установилась жаркая погода, позволившая отдыхающим вернуться к купанию и серфингу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, тайфун «Дуцзюань» унес жизни трех человек в Японии.

    Столичные аэропорты отменили более 520 авиарейсов из-за непогоды.

    Железнодорожные компании остановили движение поездов на ряде направлений.

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    22 сентября 2026, 11:14 • Новости дня
    Глава «Роскосмоса» заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Глава «Роскосмоса» Баканов заявил об испытаниях нового пилотируемого корабля

    Tекст: Ольга Иванова

    Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов анонсировал парашютные испытания нового перспективного многоразового пилотируемого корабля, а также сообщил об успешных тестах двигателей ракеты «Амур-СПГ».

    Генеральный директор госкорпорации сообщил о планах по развитию космической программы на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, важнейшим этапом станет отработка перспективного многоразового аппарата.

    «Первый шаг – это запуск и отработка нового перспективного пилотируемого транспортного корабля, многоразового. Осенью уже будет парашютный сброс, его испытания на Дальнем Востоке в России», – рассказал Дмитрий Баканов.

    Кроме того, глава госкорпорации отметил успехи в создании ракеты-носителя «Амур-СПГ», оснащенной возвращаемой первой ступенью. Специалисты уже провели два успешных прожига двигателей, работающих на топливной паре сжиженный газ-кислород.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Роскосмос» запланировала испытания нового пилотируемого корабля на 2026 год.

    Весной текущего года генеральный директор ведомства Дмитрий Баканов рассказал о первом прожиге метанового двигателя для многоразовой ракеты «Амур-СПГ».

    Этот перспективный носитель разрабатывается для замены устаревающего семейства «Союз-2».

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    22 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Туроператоры опровергли слухи о ковид-апокалипсисе в Таиланде

    Туроператоры опровергли отмену туров в Таиланд из-за вспышки коронавируса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские туроператоры опровергли информацию о массовой отмене путевок в Таиланд из-за якобы начавшейся мощной вспышки коронавирусной инфекции.

    Российские туроператоры не предупреждали путешественников об опасности заражения коронавирусом в королевстве и не отменяют оплаченные поездки, передает ТАСС.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подчеркнули, что официальной вспышки COVID-19 в стране нет, а местные власти не вводят никаких ограничений.

    «АТОР от лица всего туроператорского сообщества со всей ответственностью заявляет: туроператоры не выпускали и не выпускают для туристов каких-либо предупреждений об угрозах в Таиланде, не отменяют из-за этого уже оплаченные туры и не предпринимают никаких действий, описываемых СМИ, ввиду отсутствия угрозы безопасности в Таиланде», – пояснили в ассоциации.

    Заболеваемость коронавирусом в Таиланде сейчас почти в три раза ниже показателей предыдущих трех лет. Летальность при этом остается на уровне обычного гриппа. В АТОР добавили, что всплеска аннуляций туров не наблюдается, а показатели находятся на среднегодовом уровне.

    Генеральный представитель компании Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков также опроверг слухи о срыве туров. По его словам, в Таиланде нет требований ПЦР-тестов, карантинов или масочного режима. Совладелец пхукетского туроператора Travel Service Эльёр Шеркулов назвал слухи о ковид-апокалипсисе преувеличенными и отметил, что паника создана искусственно из рутинной медицинской сводки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября власти Таиланда сократили безвизовый срок пребывания для россиян до 30 дней.

    Ранее министерство иностранных дел королевства заверило туристов в полной безопасности отдыха на местных курортах.

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    Ле Пен переняла лексику русофобов ради высшей цели

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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