Корабль «Прогресс МС-34» с грузом для МКС и скафандром успешно выведен на орбиту

Tекст: Денис Тельманов

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34» был осуществлен с площадки №31 космодрома Байконур в 01:22 мск, передает ТАСС. В 01:30 мск корабль массой 7,4 т был успешно выведен на орбиту и начал движение к Международной космической станции.

Стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС запланирована на 28 апреля в 03:01 мск. Продолжительность полета до станции составит примерно 49,5 часов.

В рамках 95-й миссии снабжения МКС «Прогресс МС-34» доставит около 2,5 т различных грузов, среди которых 700 кг топлива, 420 кг питьевой воды, 50 кг кислорода, а также 1 348 кг сухих грузов для экипажа МКС-74 и систем станции. В числе доставляемого оборудования – новый скафандр «Орлан-МКС» №8.

На борту корабля находятся VR-очки и оборудование для эксперимента «Виртуал», позволяющие отслеживать реакции организма и влияние невесомости на зрение и вестибулярный аппарат. Также доставлены инструменты для экспериментов «Нейроиммунитет», «Коррекция», «Биодеградация» и «Сепарация».

«Прогресс МС» используется для доставки грузов на МКС, включая топливо, оборудование, продовольствие, воду и кислород, а также для корректировки орбиты станции.

