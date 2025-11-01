  • Новость часаВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области
    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев
    Протасевич подтвердил работу в белорусской разведке
    Дан прогноз появления вертолетов в российских городах в качестве транспорта
    Грузия выдвинула условие для вступления в Евросоюз
    CNN: Пентагон одобрил поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину
    Захарова прокомментировала признание Протасевича
    Опубликован ответ России на новые санкции ЕС
    Гепрокурор потребовал лишить неприкосновенности депутата Вороновского
    WP: Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану за военной помощью
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как США пытаются отсрочить смерть однополярного мира

    Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать

    Задача боевиков в Купянске и в Красноармейске – как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, и, желательно, сгинуть, освобождая украинские власти от «лишних» хлопот, в том числе и по организации обмена пленными.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Война фейков – часть гибридной войны

    Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.

    1 ноября 2025, 09:21 • Новости дня

    ВС России уничтожили 11 пунктов управления БПЛА ВСУ у Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения Южной группировки войск уничтожили около 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины у Константиновки, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, подразделения Южной группировки войск уничтожили около 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По информации Министерства обороны, в районе населенного пункта Константиновка операторы беспилотников Южной группировки во время воздушной разведки обнаружили пункты управления БПЛА с размещенными там бойцами ВСУ. В результате нанесения по ним ударов артиллерии и применения FPV-дронов пункты управления БПЛА и не менее 30 солдат ВСУ были уничтожены.

    Кроме того, отмечается, что операторы дронов уничтожили наземный транспортный роботехнический комплекс и квадроцикл украинских формирований.

    Ранее подразделение «Горыныч» донецкого управления ФСБ уничтожило на окраинах Константиновки три диверсионно-разведывательные группы ВСУ и хорватскую реактивную систему залпового огня.

    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области. В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров, которые пытались самостоятельно выйти из окружения.

    31 октября 2025, 11:10 • Новости дня
    Минобороны объяснило запрет Киева на въезд в «котлы» Красноармейска и Купянска

    Минобороны: Киев запретил въезд в Красноармейск и Купянск для обмана граждан Украины и мировой общественности

    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого, запрещающего иностранным и украинским СМИ попасть к находящимся в «котлах» ВСУ стало официальным признанием катастрофы для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

    Вчерашнее заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете для иностранных и украинских СМИ пытаться попасть к украинским военным, оказавшимся в «котлах», через освобожденные Россией территории стало официальным признанием катастрофичности ситуации для остатков ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске, следует из заявления генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова в Telegram-канале.

    Конашенков подчеркнул, что подобное заявление украинского ведомства – это подтверждение отсутствия у журналистов и самих военнослужащих ВСУ других путей въезда или выезда из «котлов» вне российских «коридоров безопасности». Ограничения на посещение этих районов СМИ, по его словам, необходимы киевским властям для сокрытия реального положения дел на фронте.

    По мнению Конашенкова, подобные запреты используются руководством Украины для манипуляции общественным мнением как внутри страны, так и за рубежом. Генерал заявил, что цель этих действий – сохранить благоприятные условия для продолжения получения и хищения средств, которые направляются западными спонсорами на ведение боевых действий против России.

    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Украины угрожают иностранным журналистам, если те решатся поехать в районы, где Вооруженные силы Украины столкнулись с блокированием в Купянске Харьковской области и Красноармейске (Покровске) на территории ДНР.

    Ранее Минобороны России получило приказ Владимира Путина пустить иностранных журналистов к окруженным силам ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске.

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможном допуске иностранных и украинских журналистов к месту окружения войск Украины на встрече с участниками специальной военной операции.

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 19:22 • Видео
    Украина стала страной бегущих

    Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    1 ноября 2025, 08:49 • Новости дня
    ВСУ потеряли бригаду и полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    ВСУ утратили 71-ю бригаду и 225-й полк при «мясных» штурмах в Сумской области

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе «мясных» штурмов в Сумской области практически полностью выведен из строя 71-я бригада и 225-й полк ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    ВСУ практически полностью потеряли 71-ю отдельную егерскую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк в результате лобовых атак в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.

    По словам российского силовика, командование ВСУ в «мясных штурмах» практически полностью «сточило» бригаду и полк.

    Он также отметил, что на данный момент доукомплектование украинских штурмовиков производится за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.

    В результате применения ФАБ между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ.

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров при попытке выйти из окружения.

    Президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности на Сумском направлении должна составить от восьми до 12 километров и не исключил возможность взятия Сум.

    1 ноября 2025, 07:59 • Новости дня
    Разведчик ВСУ раскрыл данные о подготовке иностранцев на Яворовском полигоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный украинский разведчик Владимир Ли рассказал о подготовке нескольких сотен новобранцев и иностранных наемников к боевым действиям на Яворовском полигоне, подробно описав проводимые там тренировки.

    Ли предоставил подробную информацию о подготовке украинских военных и иностранных наемников на Яворовском полигоне, передает ТАСС.

    Он уточнил, что на объекте проходят тренировки по медицинской подготовке, штурму многоэтажных зданий, передвижению по лестницам и окопам, а также обучаются ношению бронежилетов и обращению с оружием.

    По его сведениям, численность новобранцев на полигоне варьируется от 200 до 400 человек. Российские силовые структуры заявили, что Ли предоставил координаты расположения объектов на территории полигона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный сержант заявил, что британские инструкторы проявили некомпетентность при подготовке бойцов.

    Российские военные опубликовали видео с последствиями ракетного удара по полигону ВСУ под Львовом. Иностранные наемники на Украине столкнулись с трудностями, ранее им неизвестными.

    31 октября 2025, 13:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника. За последние сутки освобождена Новоалександровка в Днепропетровской области, а ранее были освобождены Новониколаевка, Красногорское, Привольное в Запорожской области, Егоровка, Вишневое в Днепропетровской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1950 военнослужащих, 14 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, семь станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» за последнюю неделю в результате активных действий освободили Садовое в Харьковской области. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянск штурмовые группы 6-й и 1-й танковой армий продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. Завершается зачистка от разрозненных групп противника в районе Петропавловки и Куриловки. Пресечена очередная попытка военнослужащих 14-й механизированной бригады ВСУ вырваться из окружения через реку Оскол с использованием четырех лодок.

    За прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны населенных пунктов Нечволодовка, Петровка и Московка Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения. С 27 по 31 октября в районе Купянска противник потерял более 205 человек личного состава и 27 единиц военной техники. В плен сдались три украинских военнослужащих, отчитались в Минобороны.

    Всего за эту неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1600 военнослужащих, 28 танков и бронемашин, десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 27 складов боеприпасов, 44 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и трех бригад теробороны.

    За прошлую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1320 военнослужащих, два танка, 14 бронемашин и 13 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами и материальными средствами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1330 военнослужащих, 40 танков и брое машин, в том числе три американских бронетранспортера М113. Уничтожены 27 орудий полевой артиллерии, 13 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 24 склада боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям танковой, семи механизированных, пехотной, егерской, аэромобильной, трех штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, бригадам беспилотных систем ВСУ, морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) подразделения 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, расширяя контроль территории в районе железнодорожного вокзала. Завершается зачистка Гнатовки. Кроме того, штурмовые подразделения армии зашли в населенный пункт Рог в ДНР и закрепились в его юго-восточной части.

    За прошедшие сутки сорваны попытка деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино, а также семь попыток украинских вооруженных формирований вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

    Всего за неделю противник предпринял четыре попытки деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 23 раза пытался прорвать окружение, отчитались в Минобороны.

    Штурмовые отряды 5-й мотострелковой бригады 51-й армии расширили зону контроля в северной, северо-западной и юго-восточной частях населенного пункта Димитрова, сжав кольцо окружения группировки ВСУ с востока.

    Завершается зачистка от разрозненных групп украинских боевиков территории шахты 5/6. С 27 по 31 октября в данном районе противник потерял более 700 военнослужащих и 17 единиц военной техники.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Центр» потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3520 военнослужащих, 27 бронемашин и восемь орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» за неделю нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ. При этом потери противника составили до 395 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены 19 станций РЭБ, девять складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Садовое и запорожское Красногорское.

    За день до этого они освободили Вишневое в Днепропетровской области.

    До этого российские войска освободили три поселка в Запорожской и Днепропетровской области.

    31 октября 2025, 13:45 • Новости дня
    ВС России поразили цеха сборки ракет «Фламинго»
    ВС России поразили цеха сборки ракет «Фламинго»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    С 25 по 31 октября в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками, поразив, в частности, цеха сборки крылатых ракет «Фламинго», отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по предприятиям военной промышленности (ВПК) Украины и объектам энергетики, обеспечивавшим их работу, транспортной инфраструктура, подвижным железнодорожным составам, использовавшимся для перевозок вооружения и техники ВСУ, а также военным аэродромам, арсеналам, местам хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За прошедшую неделю средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб, десять снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1,7 тыс. беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 93 879 беспилотников, 633 ЗРК,  25 773 танка и других бронемашин,  1 608 боевых машин РСЗО, 30 943 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 383 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    За день до этого ВС России поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.

    До этого ВС России также поразили военный аэродром и железнодорожный состав с техникой ВСУ.

    1 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала 2025 года освободили более 280 населенных пунктов

    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны.

    «С начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее агентство подсчитало, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    Как писала ранее газета ВГЗЛЯД, военкор Громов назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР. Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.


    1 ноября 2025, 05:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массовые потери ВСУ под Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, считает военный эксперт Виталий Киселев.

    «Даже сегодня они  не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск – тактического бегства в тыл к себе», – сказал он ТАСС.

    По словам Киселева, вероятно, ВСУ начнут использовать жилую застройку для укрепления обороны. Будут снова выгонять из частных домов жителей, угрожая или даже расстреливая их и занимая их дома и подсобные помещения, подвалы и  превращая всю жилпостройку в укрепрайон.

    Военэксперт напомнил, что Киев не планировал сдавать Красноармейск, поэтому укрепления создали только на его восточной и западной окраинах. Времени на полноценную подготовку обороны у ВСУ не хватило, хотя в Брюсселе докладывали об укреплении позиций города.

    Киселев также предположил, что при дальнейшем успехе российской армии в этом направлении Владимир Зеленский вновь обратится за военной помощью к западным спонсорам, так как удержание Красноармейска окажет влияние на контроль днепропетровского направления.

    При этом по данным военэксперта, ВСУ все же пытается усиливать группировку в Красноармейске, только своеобразным контингентом.

    «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», – сказал Киселев, ссылаясь на данные своих источников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы. Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Кроме того, военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года.

    31 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Суд приговорил калининградца к шести годам колонии за фейки об армии России

    Tекст: Денис Тельманов

    В Калининграде вынесли приговор мужчине, размещавшему в соцсети ложную информацию о действиях военных во время спецоперации, ему назначено шесть лет колонии.

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, приговор жителю Калининграда вынес суд за распространение ложных сведений о Вооруженных силах России, передает РИА «Новости». Мужчина опубликовал в социальной сети в мае 2022 года сообщения, которые выдавал за достоверные, однако изложенная в них информация о действиях российских военных в ходе специальной военной операции была признана заведомо ложной.

    Суд признал его виновным по статье 207.3 УК РФ за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

    Кроме того, на четыре года ему запрещено заниматься администрированием сайтов или иных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет. В сообщении прокуратуры указано, что меры соответствуют тяжести совершенного деяния и публичному характеру нарушений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Павла Сюткина по факту публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. Бывший депутат столичной думы Максим Круглов заключен под стражу по обвинению в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России.

    1 ноября 2025, 06:16 • Новости дня
    Боец ВС России рассказал о позывных латиноамериканцев в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На запорожском направлении российские военные неоднократно сталкивались с латинскими наемниками в рядах ВСУ, среди которых популярны позывные «Терминатор» и «Хищник», рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Осман».

    «Осман» рассказал, что на запорожском направлении периодически сталкивался с наемниками из Латинской Америки, передает РИА «Новости». По его словам, определить иностранцев удалось по речи, внешнему виду, а также разнообразным нашивкам, среди которых были черепа и молнии. «Встречались неоднократно. Первый раз наемники были – по речи было понятно, что это латиноамериканские страны, по внешности, обмундированию, естественно, тоже видно, что это иностранцы. Шевроны разные, любые нашивки, в основном черепа и молнии. Документы попадались не у всех, но были и фотографии, и телефоны. Обмундирование у них видно – у некоторых натовского образца, у некоторых личное, покупное. Позывные разные: смешные, »Терминаторы«, »Хищники«, все абсолютно разное», – сообщил он.

    Минобороны России ранее отмечало, что киевские власти активно задействуют иностранных наемников в роли «пушечного мяса», а российские силы продолжают уничтожать их на всей территории Украины. Те иностранцы, кто едут сражаться за деньги, в интервью нередко признаются, что украинское командование плохо координирует действия наемников, а шансы выжить в боях крайне малы. Интенсивность боев, по словам бойцов, значительно превосходит все, с чем они сталкивались ранее – например, в Афганистане или на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих на стороне ВСУ. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за понесенных потерь. Санчес также отметил случаи невыплат семьям погибших колумбийских наемников.

    1 ноября 2025, 08:18 • Новости дня
    Группу офицеров ВСУ уничтожили в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров, которые пытались самостоятельно выйти из окружения, не дождавшись поддержки, сообщили в российских силовых структурах.

    Группа офицеров ВСУ была уничтожена в Харьковской области при попытке самостоятельно покинуть окружение, передает ТАСС.

    Как сообщили в силовых структурах России, украинские военные предприняли попытку выйти из окружения, не дождавшись группы поддержки и не подозревая, что за их действиями уже ведется наблюдение.

    По словам собеседника агентства, «на харьковском направлении наши операторы БПЛА уничтожили украинских офицеров. Те, не дождавшись группу поддержки, попытались сами выехать из окружения, не зная, что за ними установлен контроль. Как только пикапы и бронеавтомобиль «Хамви» выдвинулись со своих мест дислокации, по ним были нанесены многочисленные удары дронами».

    Также уточняется, что техника ВСУ была полностью уничтожена ударами российских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции возле Волчанска и Константиновки. Вооруженные силы России продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях. Служащие группы «Север» выяснили, что командиры ВСУ лгут штурмовикам, чтобы те не покинули позиции.

    1 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на километры после освобождения Красногорского

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из группировки «Восток» освободили Красногорское в Запорожской области и смогли продвинуться вперед на значительное расстояние, сообщили в Минобороны России.

    Подразделения российской группировки «Восток» в ходе штурмовых действий в районе Красногорского в Запорожской области продвинулись на несколько километров и закрепились на новых рубежах, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что контроль над Красногорским установили штурмовые подразделения 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й гвардейской общевойсковой армии. Они завершили зачистку укрепленных позиций противника.

    «В результате штурмовых действий противник потерял большое количество живой силы и бронетехники. Подразделения группы “Восток” продвинулись на несколько километров, закрепившись на новых рубежах, которые позволят развивать дальнейший успех», – сообщили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области. Российские силы также освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

    31 октября 2025, 19:37 • Новости дня
    В аэропорту Краснодара временно прекратили прием и выпуск самолетов

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение самолетов в аэропорту Краснодара приостановлено из-за введенных временных ограничений, которые коснулись всех входящих и исходящих рейсов.

    В Краснодаре временно приостановлена работа аэропорта, передает ТАСС. В сообщении Росавиации отмечается: «Аэропорт Краснодар (Пашковский): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов». Сейчас воздушная гавань не осуществляет ни прием, ни отправку самолетов.

    Причины введения ограничений не уточняются. Сроки восстановления полноценной работы и возобновления рейсов в аэропорту также пока не названы. Пассажирам рекомендуется следить за оперативной информацией на официальных ресурсах аэропорта и авиакомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Тамбова ввел временные ограничения на выполнение рейсов. Аэропорт Ярославля также ввел временные ограничения на полеты. Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме, все ограничения сняты.

    1 ноября 2025, 08:10 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-35С

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России получило новые многофункциональные истребители Су-35С для ВКС, изготовленные в рамках действующего гособоронзаказа, сообщили в Ростехе.

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в госкорпорацию «Ростех», передала Министерству обороны России новую партию современных истребителей Су-35С, следует из сообщения Ростеха.

     Авиационные комплексы изготовили и отправили в рамках выполнения гособоронзаказа, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

    Отмечается, что все переданные истребители успешно прошли необходимые наземные и летные заводские испытания. В сообщении «Ростеха» особо подчеркивается, что самолеты предназначены для российских ВКС и уже направлены к местам службы.

    Пилот Су-35С отметил, что эта машина зарекомендовала себя как надежный авиационный комплекс, способный решать практически любую задачу оперативно-тактической авиации в ходе спецоперации на Украине. Он также выразил благодарность коллективу завода за профессионализм и высокое качество подготовки техники.

    Представители госкорпорации подчеркнули, что Су-35С может эффективно завоевывать господство в воздухе, уничтожать воздушные, наземные и надводные цели как в простых, так и в сложных погодных условиях. Су-35С оснащен передовым оборудованием и вооружением большого радиуса действия, благодаря чему считается одним из самых результативных современных истребителей в мире.

    Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что корпорация сохраняет высокие темпы производства, увеличивает объемы выпуска, и в этом году планирует поставки новых партий как оперативно-тактической, так и военно-транспортной авиации для Минобороны России.

    В Ростехе заявили, что российский многоцелевой истребитель Су-35С успешно применял обширный арсенал вооружения для поражения воздушных и наземных целей в зоне СВО.

    До этого Министерство обороны получило очередную партию многофункциональных роботизированных комплексов «Депеша» с возможностью установки различных модулей и перевозки грузов.

    1 ноября 2025, 07:56 • Новости дня
    Раненый боец спас двух сослуживцев под обстрелом на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий с позывным «Фома» эвакуировал двух тяжелораненых сослуживцев под интенсивным огнем, несмотря на собственное ранение в руку, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Куба».

    По его словам, раненый боец группировки войск «Восток» с позывным «Фома» сумел вывести из зоны активных боевых действий двух своих тяжелораненых товарищей, передает РИА «Новости». «Куба» добавил, что спасательная операция происходила на запорожском направлении, где противник использовал пулеметы и ударные беспилотники.

    «Фома» с раненой рукой оказался под вражеским огнем, но смог эвакуировать сослуживцев в безопасную зону. Один из бойцов, которого он спас, в дальнейшем также получил ранение, но остался жив. Оба военнослужащих и сейчас выражают благодарность своему спасителю.

    «Куба» подчеркнул, что в рядах российских вооруженных сил присутствуют настоящие герои, и действия «Фомы» это доказывают. Он сообщил, что его товарища планируют представить к государственной награде, отметив, что такой поступок требует большого мужества и самоотдачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России вынес двадцать раненых под огнем в Запорожской области. Оператор дрона ВС России пощадил крестящегося украинского солдата. Младший лейтенант спас экипаж боевой машины, отбив рукой дрон.

    Мантуров объяснил спад торговли России и Китая
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»
    Операторы начали блокировать лишние сим-карты россиян
    Разведчик ВСУ раскрыл данные о подготовке иностранцев на Яворовском полигоне
    Институт Пушкина назвал самое длинное слово русского языка
    WSJ указала на ошибки грабителей Лувра, которые помогли их задержать

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти всех автомобильные заводы России, которые когда построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом, и какой у них в этом был резон?

    Выбор голландцев оставит Зеленского без «пушечного мяса»

    Судя по результатам парламентских выборов, новым премьер-министром Нидерландов станет сторонник поддержки Украины Роб Йеттен, а Герт Вилдерс, на которого надеялись евроскептики, потерпел болезненное поражение из-за собственной ошибки. Это хорошая новость для Владимира Зеленского. Но будет и плохая: ему дадут только деньги, а Вилдерс мог дать солдат.

    Почему россияне приравняли иноагентов к предателям

    Для большинства россиян «иностранный агент» – это не инакомыслящий, а предатель, работающий против страны. Такие данные представил ВЦИОМ. Опрос показывает: респонденты не просто осуждают таких лиц, но и требуют принятия против них жестких мер. Почему в обществе сложилось именно такое отношение к иноагентам и как это может повлиять на ужесточение законодательства?

    Эстония желает угрожать всему российскому Северо-Западу

    Эстония намерена закупить в Южной Корее ракетные системы, которые способны резко осложнить оперативную обстановку на российском Северо-Западе. О каком именно виде оружия идет речь, почему оно настолько опасно и какие сходства и различия имеет по сравнению с американской системой HIMARS?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Украина стала страной бегущих

      Согласно данным пограничников Польши, за два месяца польско-украинскую границу пересекли 100 тысяч украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Получив право выезда, они бегут с Украины. Но Европа уже думает, как отправить их обратно.

    Почему СССР не стал частью НАТО?

      Если смотреть на западную историографию, кажется, что Советский Союз всегда был недружелюбным и не хотел вступать в НАТО. Но в отношениях между СССР и Западом именно Запад задавал тон эскалации и конфликтам, пытаясь сделать свое военное доминирование в мире неоспоримым.

    США увидели на Украине «огромный прогресс»

      «Если бы меня спросили полгода назад, я бы сказал, что боевые действия между Россией и Украиной никогда не закончатся... Если бы спросили месяц назад, я бы сказал, что мы достигли невероятного прогресса», – заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Что он имеет в виду?

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года: как пережить сложный период и что можно, а чего нельзя делать

      Осень 2025 года готовит классический астрологический сюжет – ретроградный Меркурий. Считается, что в этот период жизнь проверяет нас на прочность: техника выходит из строя в самый неподходящий момент, договоренности рушатся, а невинные фразы неожиданно приводят к конфликтам. Когда начинается и заканчивается ретроградный Меркурий в ноябре 2025 года, что это значит и как пройти этот период с минимальными потерями и максимальной пользой?

    Приметы погоды на ноябрь 2025 года: народные наблюдения, календарь и прогноз по старинным традициям

      Ноябрь – последний аккорд осени и ворота в зиму. В народе его не зря называли «листогноем» и «полузимником». Этот месяц всегда был особенным для наших предков: урожай убран, полевые работы завершены – и самое время было понять, какой же будет грядущая зима. Народные приметы на ноябрь и народный календарь – это не сводка суеверий, а многовековая копилка наблюдений, которая и сегодня может дать удивительно точный прогноз погоды.

    Отсрочка от армии: кому предоставляется, как получить и на сколько

      В Российской Федерации воинская обязанность является конституционным долгом каждого гражданина мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Однако действующее законодательство предусматривает ряд оснований для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Отсрочка представляет собой временное освобождение от исполнения воинской обязанности на определенный период времени. Это позволяет гражданам завершить образование, решить семейные вопросы или восстановить здоровье перед прохождением военной службы.

    США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Нобелевская премия мира ускользнула

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

