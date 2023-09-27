Замкомандира рассказал о боях «Эспаньолы» с ВСУ в ДНР

Замкомандира: «Эспаньола» уничтожила позиции ВСУ, заманив противника к кладбищу

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, это произошло в конце августа.

«Ярый» рассказал, что бойцы батальона провели разведку переднего края, выявили противника и первое время не трогали его, позволяя подходить близко, передает РИА «Новости». Он добавил, что в районе Курдюмовки «Эспаньола» позволила противнику подойти в район кладбища, организовать там свой наблюдательный пункт и после того, как ВСУ «натащили туда боеприпасов, доорганизовали НП и начали выставлять миномет», российские военные уничтожили противника.

«Ярый» добавил, что такие ситуации происходили по всему переднему краю на том участке. «Разведка выявляла противника, позволяла украинским военным продвигаться до определенных точек, там где они скапливали боекомплект, в результате чего все это артиллерийским огнем поражалось», – сказал замкомандира.

Сейчас, по его словам, задача отряда – держать оборону, но при этом бойцы готовы перейти и к атакующим действиям.

Ранее московский хоккейный клуб ЦСКА передал фанатскому батальону «Эспаньола», который выполняет задачи в зоне спецоперации, микроавтобус.